Das Erste: 75 лет назад Нюрнбергский процесс положил начало современным судам над военными преступниками

Нюрнбергский процесс, начавшийся 75 лет назад, стал новаторским во многих отношениях, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Впервые на скамье подсудимых оказались видные политические деятели и военные руководители, которые были привлечены к ответственности международным военным трибуналом. Именно к нему восходят современные процессы над военными преступниками и создание Международного уголовного суда.

75 лет назад начался Нюрнбергский трибунал, ставший часом рождения международного уголовного права и основой для современных судебных процессов над военными преступниками в Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Генеральному прокурору Нюрнбергского процесса против нацистских военных преступников Бенджамину Ференцу недавно исполнилось сто лет. Он добился своего: обвиняемые были осуждены, напоминает Das Erste.

Процесс против значимых в политике и армии фигур из числа нацистов не случайно проходил в Нюрнбергском дворце правосудия. С 1927 года НСДАП регулярно проводила собрания партии именно здесь. В 1933 году Адольф Гитлер провозгласил свой любимый город в немецкой Франконии «городом партийных съездов», напоминает немецкий телеканал.

Международный военный трибунал союзников был созван для того, чтобы преступники нацистского режима предстали перед судом. Процесс во многих отношениях стал новаторским. Впервые в суде собрались представители четырёх государств с совершенно разными формами правления. Правовые основы для этого создали победившие державы в августе 1945 года — тогда было заключено так называемое Лондонское соглашение между четырьмя странами.

Впервые ведущие политики лично понесли ответственность за нарушающие международное право преступления. На скамье обвиняемых сидели такие представители верхушки нацистского руководства, как Герман Геринг и заместитель Гитлера Рудольф Хёсс.

До того момента политикам удавалось скрыться за своими рабочими столами: ответственными за соблюдение международного права могли считаться только государства. Однако это правило было изменено, чтобы наказать беспрецедентные преступления нацистского режима.

С тех пор главам государств грозят правовые последствия, если они нарушают международное право, подчёркивает Das Erste. Так называемые Нюрнбергские принципы после проведения Нюрнбергского трибунала твёрдо укоренились в международном праве. На практике, однако, до сих пор бывает нелегко действительно привлечь ведущих политиков к ответственности и усадить их на скамью подсудимых, отмечает немецкий телеканал.

В 1950 году комиссия по соблюдению международного права представила законопроект для международного уголовного кодекса под названием «Преступления против мира и безопасности человечества». Кроме того, на повестке комиссии было основание международного уголовного суда.

Однако после окончания Нюрнбергского процесса понадобилось ещё полвека, чтобы Генеральная ассамблея ООН воплотила это намерение в жизнь. Начало этому положили уголовные процессы по Югославии и Руанде в середине 1990-х годов. Они были заведены для того, чтобы подвергнуть уголовному преследованию преступников, совершавших там тяжёлые преступления.

Затем в 1998 году был основан Международный уголовный суд. Свою работу он начал в 2002 году, однако участие в его деятельности для стран носит добровольный характер. Например, США, Россия, Китай и Сирия к нему не присоединились. Однако когда международные процессы над видными политическими или военными деятелями всё же проводятся, эта процедура корнями восходит к Нюрнбергскому трибуналу, подчёркивает Das Erste.

Также благодаря Нюрнбергскому процессу на первый план вышел особый вид уголовно наказуемого деяния: нацистские преступления считаются предтечами «преступлений против человечества», под которыми подразумеваются убийства, порабощение или депортации множества невинных людей. Относительно новым можно считать тот факт, что подобные преступления могут рассматриваться не только в Международном уголовном суде, но и в национальных уголовных судах Германии.

Основы для этого заложены в немецком законодательстве с 2002 года. Законы позволяют немецкой юстиции вести уголовное преследование по определённым преступлениям, совершённым с нарушением международного права. Рассматриваться в немецких судах могут преступления, совершённые за границей, а также преступления, подозреваемыми в которых не являются немцы. Цель этого принципа заключается в том, чтобы военные преступники не получали поддержки, находясь за рубежом.

Непосредственно в послевоенное время уголовные процессы над военными преступниками были примером того, как может действовать международное право. В то время благодаря им была проведена важная просветительская работа, а лёгшие в их основу принципы действуют до сих пор, заключает немецкий телеканал Das Erste.