CNN: по делу о сексуальных домогательствах в «Бойскаутах Америки» зафиксировано более 92 тысяч жалоб
Обанкротившейся организации «Бойскауты Америки» (Boy Scouts of America) предстоит иметь дело с по меньшей мере 92 700 обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом заявил один из адвокатов потенциальных жертв, сообщает CNN.
Как уточняет канал, изначально предполагалось, что число обвинений составит 82 тыс. Однако, по словам юриста Эндрю Ван Арсдэйла, в понедельник 16 ноября, по истечении последних сроков подачи жалоб, суд по делам о банкротстве предоставил обновлённые данные.
58-летний Джилл Гейл из Лос-Анджелеса, который провёл своё детство в штате Алабама и утверждает, что в 70-е, состоя в организации, дважды подвергался домогательствам, считает, что столь большое число обвинений поможет привлечь внимание к проблеме. «Я не рад, что подобное случилось со столь многими мужчинами. Но я рад, что многочисленные новости об этом привлекают внимание общественности и не дадут другим детям столкнуться с тем же, что и мы», — говорит Гейл.
Бывший бойскаут рассказывает, что он пытался подключить к делу как можно больше пострадавших. «Мы поражены тем, сколь много жизней подпали под негативное влияние домогательств в период скаутства, и очень тронуты смелостью людей, решившихся рассказать о своём опыте. Крайне тяжело осознавать, что мы никак не можем помочь им избавиться от этой боли», — комментирует Джилл Гейл.
В своём электронном письме CNN, Ван Арсдэйл отметил, что за последние 19 месяцев общался с тысячами потенциальных жертв и, согласно их заявлениям, сексуальные домогательства в «Бойскаутах Америки» были «негласной нормой». «Исходя из того, что нам говорят пострадавшие, сексуальные домогательства были своеобразным обрядом инициации в рядах организации по всей стране, подобно другим заданиям, когда детям приходилось… выполнять различные поручения, чтобы заполучить заветные нашивки», — заявил адвокат.
Как напоминает CNN, ранее в этом году, несмотря на свои попытки реформировать организацию — разрешение вступать девочкам, новое руководство, партнёрство с активистами, поддерживающими мужчин, переживших сексуальные домогательства, — «Бойскауты Америки» подали в суд заявление о банкротстве. Как подчеркнул в своём открытом обращении к жертвам председатель организации Джим Тёрли, такие меры необходимы, чтобы «Бойскауты» «смогли обеспечить справедливую компенсацию всем пострадавшим от домогательств».
«Бойскауты Америки» не могут исправить то, что уже с вами случилось, но мы намерены поддержать вас и сделать всё, что в наших силах, чтобы предотвратить повторение подобного с другими», — заверил Тёрли.
Канал объясняет, что иск о банкротстве помог «Бойскаутам» приостановить уже существующие гражданские разбирательства по домогательствам. Из-за этого слушания для всех жертв будут проходить в суде по делам о финансовой несостоятельности, что, по сути, лишает пострадавших суда присяжных и возможности рассказать свои истории. По оценкам на 2019 год, руководство «Бойскаутов» считало, что начиная с конца 1940-х годов домогательствам со стороны более 7,8 тыс. бывших лидеров движения подверглось по меньшей мере 12 тыс. мальчиков.
В мае было подано 2 тыс. жалоб, однако после того, как организация потратила миллионы на рекламу с призывом к пострадавшим подать свои заявления, число потенциальных жертв начало стремительно расти, рассказал Ван Арсдэйл. «Открытым остаётся вопрос о том, действительно ли «Бойскауты Америки» сдержат своё слово и сделают всё возможное, чтобы изменить к лучшему жизни десятков тысяч людей, которые они затронули. Однажды, когда они были детьми, «Бойскауты» уже их подвели. Надеемся, что на этот раз они так не сделают», — написал адвокат.
В одном из своих недавних заявлений организация подчеркнула: «Мы специально разработали открытый, доступный процесс контакта с пострадавшими, чтобы помочь им сделать важный шаг к получению компенсации. Рассказы, которые мы получаем в ответ от жертв, чудовищны. Мы глубоко сожалеем».
CNN добавляет: после того как в понедельник 16 ноября истёк последний срок для подачи жалоб, их рассмотрением займутся независимые эксперты. Хотя многие увидят прогресс в том, что так много людей подали свои заявления, Джилл Гейл уверен: «В деле о сексуальных домогательствах по отношению к детям победы быть не может. После такого уже нельзя восстановиться».
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