France 24: президента Косова судят в Гааге, но косовары его поддерживают

Президент Косова Хашим Тачи сложил с себя полномочия, чтобы предстать перед судом в Гааге, где его обвиняют в преступлениях, совершённых во время войны за независимость. Как передаёт France 24, большинство жителей Косова считают, что Тачи, возглавлявший Армию освобождения Косова, защищал свою страну и народ.

Это место заключения под стражу бывшего президента Косова. Хашима Тачи обвиняют в военных преступлениях, совершённых во время войны Косова за независимость в конце 1990-х. В четверг Тачи ушёл со своего поста, чтобы предстать перед правосудием.

ХАШИМ ТАЧИ, президент Косова: Чтобы защитить достоинство президентского поста, страны и граждан, я покидаю пост президента Республики Косово.

Тачи командовал Армией освобождения Косова (АОК), которая боролась против сербской армии и полиции во время войны. В июле прокуроры заявили, что Тачи и три других командующих АОК были ответственны за смерть около ста человек гражданского населения. Все четверо впервые появятся в суде в ближайшие дни.

Уходящий в отставку президент находился у власти почти десять лет. Он отрицает, что совершал какие-либо преступления. Его поддерживает большинство жителей Косова. Они уверены, что он просто защищал албанское этническое большинство от сербского угнетения.

ЖИТЕЛЬ КОСОВА: Это большая международная несправедливость по отношению к албанскому народу — судить лидеров АОК, когда они защищали свою страну. Они остановили сербскую резню в Косове.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ КОСОВА: Это плохо для Косова. Борцы за свободу отправляются в Гаагу, а сербские преступники остаются нетронутыми.

Война в Косове убила больше 13 тыс. людей, в основном албанцев. Она закончилась после кампании бомбардировок НАТО, которые заставили Сербию вывести силы. Косово объявило о своей независимости в 2008 году, но Сербия её так и не признала.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2020 года.