Euronews: президент Косова и его сторонники отвергают все обвинения в военных преступлениях

Сторонники Хашима Тачи называют «несправедливыми» обвинения в массовых убийствах, которые выдвинул Специальный суд по Косово в Гааге в отношении борцов за независимость, и расценивают это расследование как «политический процесс». На этом фоне оказались сорваны переговоры с Сербией при посредничестве США, поскольку после сообщений о выдвинутых против него обвинениях Хашим Тачи отказался от поездки в Вашингтон, передаёт Euronews.

Совершение военных преступлений и убийство десятков людей — именно в этом гаагские прокуроры обвиняют действующего президента Косова Хашима Тачи. Речь идёт о событиях конца 1990-х. Вместе с Тачи аналогичные обвинения выдвинуты против ещё девяти бывших борцов за независимость Косова.



Для властей молодого государства, объявившего независимость в 2008 году, это, кажется, стало полной неожиданностью.



«Все лидеры бывшей Армии освобождения Косова были признаны невиновными, — заявил глава правящей партии Кадри Весели, тоже фигурант расследования. — Преступления совершали сербы, а не албанцы! Поэтому эти обвинения — не что иное, как очередная попытка переписать историю и исказить правду о жертвах борьбы за освобождение Косова».



На этом фоне оказались сорваны переговоры с Сербией при посредничестве США: после известия о выдвинутых против него обвинениях Хашим Тачи отказался от поездки в Вашингтон. В Косово многие считают, что процесс является «политическим». Сторонники Тачи ни о каких военных преступлениях, совершённых косоварами, и слышать не хотят.



МУЖЧИНА: Это всё чей-то заказ. Суд рассматривает только дела в отношении бывших солдат Армии освобождения Косова. Но мы-то знаем, что все преступления совершали сербы! Это очень серьёзные обвинения, но они необоснованны. Мы докажем, что наша война была справедливой.



Преднамеренное убийство людей, похищения, пытки — это далеко не полный список тех обвинений, которые будет рассматривать Специальный суд по Косово в Гааге в отношении Хашима Тачи и его бывших соратников. Напомним, что за время Косовской войны в 1998—1999 годах с обеих сторон погибло около десяти тысяч человек.



Дата выхода в эфир 25 июня 2020 года.