Euronews: Сербия согласна на диалог с Косово — при условии уважительного отношения к своей национальной идентичности

Министр по вопросам интеграции Сербии в ЕС Ядранка Йоксимович заверила в интервью Euronews, что Белград готов возобновить переговоры с Косово при условии уважительного отношения к сербской национальной идентичности. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение Приштины отменить пошлины на сербские товары поможет наладить экономические отношения, однако Белград не станет брать на себя инициативу для решения «косовского вопроса».
Сербия готова возобновить переговоры с Косово, которые были прерваны осенью 2018 на фоне решения Приштины о введении повышенных пошлин на сербские товары. О позиции Белграда в интервью Euronews рассказала министр по вопросам интеграции Сербии в ЕС Ядранка Йоксимович. По её словам, диалог возможен при уважительном отношении к сербской национальной идентичности.
ЯДРАНКА ЙОКСИМОВИЧ, министр по вопросам интеграции Сербии в ЕС: Мы никогда не выступали против диалога. Я думаю, Белград показал свою приверженность переговорам, даже несмотря на то, что они очень непопулярны — и не будут популярны ни при каком другом правительстве именно из-за того, что проблема Косово связана с ощущением и пониманием национальной идентичности сербов.
Ранее новый глава частично признанного правительства Косова Авдулла Хоти назвал возобновление переговоров с сербскими властям своим «приоритетом» и подтвердил к диалог при посредничестве ЕС.
ЯДРАНКА ЙОКСИМОВИЧ: Посмотрим, как будут развиваться события. Я вижу много оптимизма со стороны Евросоюза. Я ожидаю, опять же, что у нас состоится содержательный обмен мнениями с Косово относительно того, что уже было достигнуто — и что ещё не сделано. И затем мы продолжим работу, прежде всего, по имплементации все тех соглашений, которые ещё не были реализованы.
После того как Приштина отменила пошлины на сербские товары, президент Сербии Александр Вучич заявил, что это поможет наладить экономические отношения. При этом он подчеркнул, что Белград не станет выступать с инициативами по решению «косовского вопроса».
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