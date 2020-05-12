Le Figaro: Сербия и Косово движутся к миру усилиями Трампа

Вмешательство Дональда Трампа в переговорный процесс между Сербией и Косово позволило добиться существенного прогресса в движении к миру между двумя странами, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, план американцев подразумевает обмен территориями между двумя балканскими странами. Европейцы, однако, опасаются, что этот прецедент откроет «ящик Пандоры» в регионе, где у каждой страны имеется собственное этническое меньшинство.

Кризис в области здравоохранения не остановил все дипломатические инициативы — некоторые из них, напротив, ускорились, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер, имея в виду конфликт между Косово и Сербией. Как напоминает автор, в начале апреля правительство Косова отменило 100%-ные таможенные пошлины на сербскую продукцию, преодолев одно из главных препятствий на пути возобновления переговоров между Белградом и Приштиной. Это решение было подготовлено на встрече в Вашингтоне 2 марта в присутствии зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и его советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена. На той же встрече президенты Сербии и Косова Александр Вучич и Хашим Тачи обсудили идею обмена территориями, которую в последние два года рассматривали как средство достижения окончательного мирного соглашения.

Идея изменить границы двух балканских государств, обменяв северную часть Косово с сербским населением на долину Пречево на юге Сербии, где живут албанцы, уже обсуждалась Вучичем и Тачи в 2018 году, однако с тех пор диалог, в котором участвовали Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, был заморожен из-за оппозиции политических сил в Сербии и Косове. Европейские попытки возродить его на берлинском саммите в апреле 2019 года также потерпели неудачу из-за разногласия стран — членов ЕС, в частности, Франции и Германии.

После этого за дело взялся Дональд Трамп, который был намерен использовать для урегулирования кризиса своё «искусство заключения сделок». Под давлением специального представителя президента США в переговорах Ричарда Гренелла Белград и Приштина подписали соглашение о возобновлении воздушного, а вскоре и железнодорожного сообщения между странами. Чтобы убедить Косово отменить таможенные пошлины, американцы приостановили предоставление экономической помощи стране в размере $50 млн.

Американский план привёл к перестановкам в правительстве Косова и уходу со своего поста премьер-министра Альбина Курти, обвинившего американцев в развязывании политического кризиса, чтобы навязать собственное решение. Как поясняет автор статьи, если Дональд Трамп хочет добиться подписания соглашения до ноябрьских президентских выборов в США, Альбин Курти, выступающий против обмена территориями, напротив, намерен тянуть время, надеясь на смену власти в Вашингтоне.

Отодвинутая в сторону Европа «неуклюже» попыталась вновь приобщиться к вопросу, назначив своим посланником для стимулирования диалога между Сербией и Косово Мирослава Лайчака, экс-главу МИД Словакии — страны, не признающей независимость Косова. Франция и Германия также пообещали провести саммит в Париже, но только после окончания кризиса в сфере здравоохранения. В интервью местным СМИ глава европейской дипломатии Жосеп Боррель заявил, что он не против коррекции границ, если эта инициатива обеспечит долгосрочное решение конфликта и обе стороны будут согласны. «Мы не можем быть святее Папы Римского», — заметил он.

Тем не менее перелом в европейской политике произошёл слишком поздно, отмечает издание. «Никто не может добиться прогресса на Западных Балканах без США... все почувствовали, что ЕС слаб и расколот. У европейцев нет духа лидерства», — заявил после провала берлинского саммита президент Косова Хашим Тачи. Не лучшего мнения о ЕС и Сербия, где более активную роль во время коронавирусного кризиса играл Китай. «Европейское сотрудничество — это всё сказки», — заявил президент Сербии.

На взгляд обозревателя, у президентов Косова и Сербии есть все основания решиться на обмен территориями. Во-первых, глава Косова не хочет ставить под угрозу свои отношения с США, во-вторых, нормализация отношений с Белградом позволит Приштине получить доступ к международным структурам и начать, наконец, функционировать как полноценное государство. Кроме того, по утверждению некоторых, это может позволить бывшему лидеру партизан Хашиму Тачи избежать судебного преследования. Вучич, в свою очередь, надеется, что мир с Косово позволит Сербии ускорить процесс вступления в ЕС.

Однако, по словам журналиста, внутри Сербии и Косова к этому проекту относятся крайне сдержанно. В Берлине также опасаются, что изменение границ может «разбудить старых балканских демонов» и открыть «ящик Пандоры» в регионе, где каждая страна имеет собственное этническое меньшинство. Россия, имеющая серьёзные интересы в Сербии, официально не заняла позиции по этому вопросу, хотя некоторые подозревают её в желании использовать прецедент для легитимизации аннексии Крыма.