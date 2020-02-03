Libération: «косовары чувствуют, что их предали» — за 12 лет ЕС так и не отменил визы

За 12 лет, прошедших с тех пор, как Косово объявило о своей независимости и часть стран ЕС это признала, несмотря на многочисленные обещания, Евросоюз так и не отменил визовый режим для косоваров, пишет Libération. По мнению экспертов, такое поведение бьёт по позициям блока не только в Косове, но и на Балканах в целом.

Планируя поездку в Швейцарию в гости к родственникам, 30-летний Шпетим из косовской Приштины подал заявление на шенгенскую визу через местное агентство. Однако, как пишет Libération, планам было не суждено сбыться — визу не дали и не объяснили причину отказа. Сам Шпетим уверяет, что в Швейцарии оставаться не собирался, и ломает голову, что же могло помешать поездке, ради которой для подтверждения финансовой состоятельности на банковском счёте следует иметь минимум €6 тыс., в то время как средняя зарплата в Косове едва достигает €450.

На флаге частично признанной республики на голубом фоне изображены шесть белых звёзд и очертания Косова — символ притязаний Приштины на вступление в ЕС. Однако, как подчёркивает издание, двери Европы, часть которой признаёт в Косове «потенциального кандидата», открываются не так быстро. Спустя 12 лет, после того как косовский парламент в одностороннем порядке объявил о независимости республики и часть Европы это поддержала, свободное перемещение по ЕС и по Шенгенской зоне до сих пор остаётся мечтой для 1,8 млн местных жителей.

Отправиться в гости к родным в Швейцарию, в деловую поездку в Германию или просто отдохнуть во Франции — для всего этого нужна шенгенская виза. А для её оформления — долгая, утомительная и недешёвая бумажная волокита, которая ещё не даёт никаких гарантий предоставления заветного «шенгена». Однако в скором времени такой процесс станет лишь «неприятным воспоминанием», подчёркивает французская газета. Во всяком случае это на протяжении уже нескольких лет обещают европейские дипломаты «всё более скептичным косоварам». Но не всё так просто.

Как напоминает Libération, в июле 2018 года Еврокомиссия одобрила отмену виз для жителей Косова, если частично признанная республика выполнит определённые условия. Дальше этого ситуация не двигается. Всему виной — внутренние противоречия ЕС. К примеру, Испания вообще категорически отказывается признавать независимость Косова.

Косово остаётся «наиболее молодым государством» в Европе — 65% населения меньше 30 лет. И подавляющая часть этих людей больше не хочет жить в тесноте и «вынужденной изоляции». «Жители Косова чувствуют, будто их предали. Косово заслужило упразднение виз, но к нам относятся не так, как к другим странам региона, для которых визы отменили уже 10 лет назад. Эти несдержанные обещания подкрепляют слова тех, кто утверждает, что «мы не нужны ЕС» и что «мы другие, не европейцы», — объясняет политолог Агон Маличи.

Хотя некоторые европейские столицы официально это и не признают, но они опасаются, что введение безвизового режима может подтолкнуть многочисленных молодых жителей Косова к попыткам незаконной иммиграции в страны ЕС, обращает внимание издание. Ещё свежи воспоминания зимы 2014—2015 годов, когда вслед за сирийскими беженцами в Германию последовало порядка 60 тыс. косоваров. Однако, как считает Маличи, все эти опасения безосновательны и скорее связаны с предрассудками в отношении «страны», большую часть населения которой составляют мусульмане.

Аналитик напоминает, что по большей части жители Косова выезжают на работу в Германию и Швейцарию: «В основном страны, которые блокируют отмену виз, это не те страны, где проживают косовары. И именно там в позиции некоторых европейских лидеров наблюдаются определённые элементы расизма и, наверное, исламофобии».

Как подчёркивает Libération, Евросоюз уже потерял доверие на Балканах, после того как президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался правом вето и блокировал присоединение Албании и Северной Македонии к ЕС. Теперь пришла пора блоку показать, что он держит своё слово, и, наконец, обеспечить косоварам безвизовый режим.