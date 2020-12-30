СТРАНА: на Украине заводят дела за советскую символику, а нацистскую «не замечают»

На Украине молодому человеку грозит пять лет лишения свободы за то, что он гулял по Львову в шапке с красной звездой. Как пишет «СТРАНА», данный случай отчётливо показывает, что за время работы закона о запрете символики тоталитарных режимов дела в стране заводились только на тех, кто был замечен с коммунистическими символами, при этом вторая часть закона — которая про нацизм — фактически не выполнялась, хотя примеров её демонстрации была масса.

Во Львове хотят отправить в тюрьму 19-летнего парня, который гулял по городу в шапке с красной звездой. Как пишет «СТРАНА», данный случай отчётливо показывает, что истории с приговорами людям, которые демонстрируют советскую символику, продолжаются, в то время как нет ни одного приговора тем, кто марширует с нацистскими символами.

Как отмечает издание, за время работы закона о запрете символики тоталитарных режимов дела заводились только на тех, кто был замечен с коммунистическими символами, при этом вторая часть закона — которая про нацизм — фактически не выполнялась, хотя примеров её демонстрации была масса.

Законодательство позволяет привлекать к ответственности даже тех, кто публикует «неправильные» картинки в соцсетях. Первый приговор на Украине по статье 436-1 УК касался именно пропаганды коммунизма, причём тоже во Львове.

Приговор был вынесен в апреле 2017 года Галицким судом. Студент-третьекурсник Львовского университета публиковал в соцсетях цитаты Владимира Ленина. Какие — не уточняется, но известно, что парня вела СБУ, которая провела у него дома обыск и забрала компьютер, а также книжку «Капитал» Карла Маркса.

Суд дал ему 2,5 года, но с отсрочкой на год — и если за это время не будет нарушений, то срок отменяется. Это стало итогом сделки подсудимого со следствием — то есть защищать себя молодой человек не стал и признал вину.

Как отмечает автор материала, при Порошенко это никого не удивляло. Во время его президентства не только коммунистическая символика попала под запрет. В 2017 году Рада признала нарушением демонстрацию георгиевской ленты, установив за её ношение штрафы и арест на 15 суток.

Однако приговоры за советскую символику продолжили выноситься и при Зеленском. Причём в его родном Кривом Роге. В октябре 2019 года местный житель — простой мойщик окон — получил год условно за футболку с гербом СССР. Мужчина также подписал соглашение с прокурором и таким образом избежал тюрьмы. Примечательно, что вынес этот приговор Дзержинский районный суд — по имени создателя ВЧК Феликса Дзержинского.

В мае 2020 года на родине Зеленского также завели дело на пенсионера, который расклеивал листовки со словами «Слава Красной армии и русскому солдату». В том же месяце дело открыли на жителя села в Одесской области, который к 1 мая вывесил над своим домом красный флаг.

Параллельно националисты, которые выкладывают в соцсетях нацистскую символику или маршируют с ней по улицам городов, в глазах украинской Фемиды ни в чём не повинны.

Показательной стала попытка запретить символику дивизии СС «Галичина», созданную нацистами на оккупированных территориях из местных коллаборационистов. В мае 2020 года Окружной админсуд Киева отменил решение Института нацпамяти, который заявлял, что символика «Галичины» не подпадает под уголовную статью.

Решение было крайне осторожным, но вызвало резкое неудовольствие ультраправых, которые привыкли ежегодно маршировать с флагами этого соединения. И после угроз судьям апелляция решение суда отменила.

Однако не только за символику «Галичины», но и за нацистские символы вроде свастики или флага Третьего рейха никаких дел на Украине не заводят, хотя примеров такой пропаганды масса среди уличных радикалов.

Так, к примеру, националист и агент СБУ Алексей Цымбалюк у себя в Facebook публикует фото нацистских символов и «зигует». Также есть активист-радикал Виталий Регор, в соцсетях которого полно фотографий примерно такого же содержания, однако правоохранительные органы не спешать заводить дела.