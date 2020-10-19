СТРАНА: харьковские активисты требуют декоммунизировать «Советскую» колбасу

Харьковские активисты обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием декоммунизировать колбасу Харьковского мясокомбината «Советская». Как передаёт «СТРАНА», в ведомстве заявили, что Институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства, однако добавили, что не имеют полномочий административного влияния на органы местного самоуправления, юридических лиц и организаций.
Харьковские активисты обратились с жалобой в Украинский институт национальной памяти с требованием декоммунизировать продукцию Харьковского мясокомбината. Как пишет «СТРАНА», об этом говорится в письме института, которое было обнародовано Telegram-каналом «Декомунізація. Україна».
Предметом жалобы стала колбаса Харьковского мясокомбината, которая называется «Радянська» («Советская»). При этом в институте уже рассмотрели жалобу и заявили, что будут рекомендовать переименовать колбасу.
«Сообщаем, что в рамках компетенции институт направит рекомендации указанному предприятию о необходимости приведения указанной маркировки в соответствие с требованиями действующего законодательства», — говорится в официальном ответе института.
В то же время в учреждении напомнили, что не имеют полномочий административного влияния на органы местного самоуправления, юридических лиц и организаций.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал эпизод между нападающим «Динамо» Вячеславом Грулёвым и защитником ЦСКА Вадимом Карповым в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В российском сегменте Международной космической станции (МКС) отказали туалет и система получения кислорода, а также произошло задымление пылесоса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на переговоры экипажа с Землёй.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов прокомментировал RT идею ввести вычет по НДФЛ для граждан, занимающихся физкультурой и спортом.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионеров в городе в 2021 году до 13 496 рублей. Соответствующий документ размещён пресс-службой столичного правительства.
Координационный совет белорусской оппозиции является важным органом для поддержания диалога с властями Белоруссии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Литвы Гитанаса Науседы по итогам переговоров с председателем Национального совета Швейцарии Изабель Море.
Для граждан, занимающихся физкультурой и спортом, могут ввести вычет по НДФЛ. Соответствующая инициатива, как сообщается на сайте российского кабмина, была рассмотрена правительственной комиссией по законопроектной деятельности.