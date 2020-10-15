Times: попытка Украины включить борщ в список ЮНЕСКО вызвала волну критики в России
Министерство культуры Украины недавно объявило, что начнёт добиваться официального признания борща национальным достоянием, чтобы внести его в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. Тем самым Киев попытается выиграть «войну за борщ», которая разгорелась в соцсетях в прошлом году после того, как на странице МИД РФ в Twitter борщ был назван одним из самых известных и излюбленных русских блюд и «символом» традиционной российской кухни, пишет The Times.
Это вызвало бурные дискуссии в соцсетях, причём некоторые украинские комментаторы обвинили Россию в попытке украсть и присвоить себе борщ, сравнивая это с «аннексией Крыма»* в 2014 году, говорится в статье. Первые упоминания о борще, который обычно подают со сметаной, относятся к XVI веку, при этом на сегодняшний день существуют десятки различных рецептов, сообщает The Times.
Многие историки полагают, что само название «борщ» связано с борщевиком обыкновенным. Это растение традиционно использовалось для приготовления супов в Киевской Руси, поясняется в статье. К настоящему времени существуют разные рецепты приготовления борща, а также несколько разных вариантов написания этого слова на английском языке, отмечает автор.
За инициативу добиваться включения борща в список ЮНЕСКО на Украине активно выступает известный шеф-повар из Киева Евгений Клопотенко, который собрал разные рецепты по всей стране и устроил презентацию для чиновников из Министерства культуры, сообщается в статье. По его мнению, украинцы должны защищать борщ как один из символов своей национальной идентичности, поскольку любовь к этому блюду «объединяет» всю украинскую нацию, поясняет The Times.
В то же время российские СМИ охарактеризовали эту инициативу Киева как «новый повод для скандала», отмечая, что данное блюдо сейчас существует во многих странах, говорится в статье. В частности, «Комсомольская правда» написала, что борщ сейчас нельзя назвать исключительно «украинским» блюдом. А «Российская газета» отметила, что борщ «известен во всей Восточной Европе, от Румынии до Литвы, и каждая страна считает его своим», призывая читателей к спокойствию, сообщает The Times.
Новым поводом для споров стали сообщения о том, что итальянский шеф-повар приготовил борщ для российских врачей, которые прибыли на Украину для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Это возмутило некоторых украинских комментаторов, которые начали высказывать мнение, что следовало бы лучше «сварить щи», говорится в статье.
В то же время известный российский шеф-повар Станислав Филимонов считает, что споры о том, кому принадлежит борщ, бессмысленны. «Главное, чтобы он был вкусным», — заключил кулинар в интервью The Times.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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