Times: попытка Украины включить борщ в список ЮНЕСКО вызвала волну критики в России

Украинцы должны защищать борщ, потому что речь не о еде, а об одном из символов национальной идентичности и единства, считает известный шеф-повар из Киева Евгений Клопотенко. Он активно продвигает инициативу по включению этого блюда в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО. В то же время российские СМИ раскритиковали эту инициативу Киева, напоминая о том, что борщ традиционно готовят во многих странах Восточной Европы, причём по собственным рецептам, пишет The Times.

Министерство культуры Украины недавно объявило, что начнёт добиваться официального признания борща национальным достоянием, чтобы внести его в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. Тем самым Киев попытается выиграть «войну за борщ», которая разгорелась в соцсетях в прошлом году после того, как на странице МИД РФ в Twitter борщ был назван одним из самых известных и излюбленных русских блюд и «символом» традиционной российской кухни, пишет The Times.



Это вызвало бурные дискуссии в соцсетях, причём некоторые украинские комментаторы обвинили Россию в попытке украсть и присвоить себе борщ, сравнивая это с «аннексией Крыма»* в 2014 году, говорится в статье. Первые упоминания о борще, который обычно подают со сметаной, относятся к XVI веку, при этом на сегодняшний день существуют десятки различных рецептов, сообщает The Times.



Многие историки полагают, что само название «борщ» связано с борщевиком обыкновенным. Это растение традиционно использовалось для приготовления супов в Киевской Руси, поясняется в статье. К настоящему времени существуют разные рецепты приготовления борща, а также несколько разных вариантов написания этого слова на английском языке, отмечает автор.



За инициативу добиваться включения борща в список ЮНЕСКО на Украине активно выступает известный шеф-повар из Киева Евгений Клопотенко, который собрал разные рецепты по всей стране и устроил презентацию для чиновников из Министерства культуры, сообщается в статье. По его мнению, украинцы должны защищать борщ как один из символов своей национальной идентичности, поскольку любовь к этому блюду «объединяет» всю украинскую нацию, поясняет The Times.



В то же время российские СМИ охарактеризовали эту инициативу Киева как «новый повод для скандала», отмечая, что данное блюдо сейчас существует во многих странах, говорится в статье. В частности, «Комсомольская правда» написала, что борщ сейчас нельзя назвать исключительно «украинским» блюдом. А «Российская газета» отметила, что борщ «известен во всей Восточной Европе, от Румынии до Литвы, и каждая страна считает его своим», призывая читателей к спокойствию, сообщает The Times.



Новым поводом для споров стали сообщения о том, что итальянский шеф-повар приготовил борщ для российских врачей, которые прибыли на Украину для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Это возмутило некоторых украинских комментаторов, которые начали высказывать мнение, что следовало бы лучше «сварить щи», говорится в статье.



В то же время известный российский шеф-повар Станислав Филимонов считает, что споры о том, кому принадлежит борщ, бессмысленны. «Главное, чтобы он был вкусным», — заключил кулинар в интервью The Times.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).