ERR: больше половины эстонцев поддерживают создание музея памяти жертв коммунизма

04:48
В КЗЖ призвали обеспечить безопасность журналистов в Карабахе
Международная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) призвала стороны нагорнокарабахского конфликта обеспечить безопасность работников СМИ в зоне боевых действий.
04:30
В Мексике выявили более пяти тысяч случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 5300 и достигло 804 488.
04:12
Попова не рекомендовала отдыхать с детьми на юге из-за COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендовала родителям уезжать на отдых на юг с детьми из-за сезонного подъёма заболеваемости вирусными инфекциями.
03:55
В Минобороны анонсировали снятие режима ЧС в Рязанской области
Введённый из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области режим чрезвычайной ситуации прекращает действовать в 08:00 пятницы, 9 октября.
03:38
В Канаде число случаев заболевания коронавируса превысило 175 тысяч
В Канаде за сутки выявили 2436 новых больных коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 175 559.
03:21
В США заявили о попытках России помешать разработке вакцины от COVID-19
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:03
Ураган «Дельта» усилился до третьей категории
Образовавшийся в Атлантическом океане ураган «Дельта» усилился до третьей категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
02:46
Врач назвал дату возможного возвращения Трампа к публичным мероприятиям
Президент США Дональд Трамп не испытывает прогрессирующих признаков болезни и может вернуться к участию в публичных мероприятиях, предположительно, в субботу, 10 октября.
02:31
Писеев не исключил возвращения Медведевой на лёд в текущем сезоне
Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о ситуации с Евгенией Медведевой, которая была госпитализирована из-за проблем со спиной.
02:28
Неизвестный выдал себя за Тихановскую во время онлайн переговоров в Дании
В пресс-службе парламента Дании заявили, что неизвестный выдал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в ходе онлайн-переговоров членов парламентского комитета по внешней политике.
02:18
Карпин объяснил уход из «Ростова» Шомуродова, Зайнутдинова и Попова
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уходе лидеров команды Эльдора Шомуродова, Бахтиёра Зайнутдинова и Ивелина Попова.
02:11
Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии превысило 886 тысяч
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8496 и достигло 886 179.
02:09
Тактаров похвалил гражданскую позицию и порядочность Усика
Ветеран UFC Олег Тактаров встретился с чемпионом мира по боксу из Украины Александром Усиком.
01:57
Шахрай призвал фанатов фигурного катания носить маски на соревнованиях
Фигурист Сергей Шахрай выразил возмущение тем фактом, что зрители на соревнованиях не соблюдают правила медицинской безопасности в условиях пандемии коронавируса.
01:54
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели вблизи границ России вели разведку 41 иностранный самолёт и три разведывательных беспилотных летательных аппарата.
01:46
Хоккеист Мифтахов рассказал о том, как перенёс коронавирус
Вратарь «Барса» Амир Мифтахов, сыгравший первый матч за свою команду в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне-2020/21, рассказал о том, как переболел коронавирусом.
01:40
Тренер ЦСКА после выигрыша у «Маккаби» выразил надежду на победу над пандемией
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Маккаби» из Тель-Авива на групповой стадии баскетбольной Евролиги (76:72).
01:29
Число случаев коронавируса в Турции превысило 330 тысяч
В Турции за сутки выявили 1615 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
01:26
Бышовец объяснил дисбаланс в действиях сборной России в игре со Швецией
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал поражение команды от Швеции в домашнем товарищеском матче (1:2).
01:15
Колосков выразил удовлетворение игрой сборной России в матче со Швецией
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал исход игры национальной сборной с командой Швеции.
01:11
Адвокат сообщил о задержании главы банка «ТРАСТ» Хабарова
Главного исполнительного директора банка «ТРАСТ» Михаила Хабарова задержали по делу о мошенничестве. Об этом заявил его адвокат Владимир Слащев.
01:00
Гол Норманна из «Ростова» не помог Норвегии пройти Сербию в квалификации Евро-2020
Сборная Сербии победила в гостях команду Норвегии в матче 1/2 финала квалификации Евро-2020.
00:55
Юран считает, что в матче с командой Швеции сборная России заслужила минимум ничью
Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Юран считает, что подопечные Станислава Черчесова заслуживали как минимум ничьи в товарищеском матче со Швецией (1:2).
00:54
В Бразилии за сутки выявили более 27 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии за сутки выявлено более 27 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 5 028 444.
00:47
Газзаев назвал очень слабой игру Кутепова и Кудряшова в матче со Швецией
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал поражение команды от Швеции в товарищеском матче (1:2).
00:37
В Минпромторге оценили возможность начала продажи алкоголя в интернете
Минпромторг России в ближайшее время не ожидает начала интернет-продаж алкоголя в России. Об этом в ходе российской агропромышленной выставки «Золотая осень» заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов.
00:26
Агент Фемении подтвердил переговоры со «Спартаком»
Альберт Ботинес, агент защитника английского «Уотфорда» Кико Фемении, прокомментировал информацию о том, что его подопечный близок к переходу в «Спартак» и скоро приедет в Москву.
00:19
Во Франции за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса
Во Франции за прошедшие сутки выявили 18 129 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
00:09
Бородюк: надеюсь, тренерский штаб сборной России сделает выводы после поражения от Швеции
Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк поделился своим мнением о прошедшем контрольном матче национальной команды против Швеции (1:2).
00:02
Президент Киргизии назвал условия для ухода в отставку
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключил ухода с поста после того, как республика «встанет на путь законности» и будут утверждены легитимные руководители исполнительной власти.
23:56
Попова: чаще всего в сентябре коронавирусом болели офисные работники
Большинство заболевших коронавирусной инфекцией в России в сентябре составляют офисные работники. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Российской газете».
23:52
Сборная Англии по футболу разгромила команду Уэльса в товарищеской встрече
В контрольном поединке сборная Англии по футболу одержала крупную победу над национальной командой Уэльса.
23:48
Бельгия сыграла вничью с Кот-Д'Ивуаром в товарищеском матче
В товарищеском поединке между сборными командами Бельгии и Кот-Д'Ивуара была зафиксирована ничья.
23:44
В «Спартаке» отреагировали на дебют Соболева за сборную России
Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала первый матч нападающего команды Александра Соболева за национальную сборную России.
23:37
Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Российский лидер Владимир Путин обратился с призывом прекратить боевые действия в Карабахе. По его словам, это необходимо для обмена пленными и телами погибших. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
23:29
Офис банка в Москве опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19
Роспотребнадзор опечатал отделение «Альфа-банка» за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.
23:29
Геркус сообщил, что «Спартак» готовит трансфер Мозеса
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «Спартак» готовит подписание футболиста лондонского «Челси» Виктора Мозеса.
23:15
Источник: Медведева пройдёт обследование в клинике спинальной нейрохирургии
Фигуристка Евгения Медведева из-за обострения старой травмы спины пройдёт обследование в московской клинике спинальной нейрохирургии.
23:04
В Москве за сутки скончались 33 пациента с COVID-19
В Москве за сутки умерли 33 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее число умерших в городе достигло 5530. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
23:01
Главный тренер сборной Швеции отметил игру Ларссона в победном матче с Россией
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон прокомментировал победу в товарищеском матче с командой России (2:1).
22:51
Le Monde: список санкций ЕС из-за Навального включает девять человек
Санкционный список из-за ситуации с Алексеем Навальным, который готовят Франция и Германия, включает имена девяти человек. Об этом сообщает газета Le Monde.
22:50
Черчеcов оценил силу сборной Турции в преддверии матча Лиги Европы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от сборной Швеции (1:2) прокомментировал результат товарищеского матча Германия — Турция (3:3), в котором принимал участие будущий соперник российской команды по матчу Лиги наций УЕФА.
22:38
В мире выявили 338 тысяч случаев заболевания коронавирусом за сутки
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки составило 338 779. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
22:36
Черчесов объяснил кадровые решения в матче со Швецией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру ряда отдельных футболистов команды в товарищеском матче со сборной Швеции (1:2).
22:25
ЦСКА обыграл «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги
В матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги московский ЦСКА одержал победу над «Маккаби» из Тель-Авива.
22:22
В МИД сообщили о состоянии раненных в Карабахе российских журналистов
Двое из раненных при обстреле в Карабахе журналистов получили травмы средней тяжести, ещё один находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
22:16
Источник: «Спартак» близок к покупке защитника «Уотфорда» Фемении
Защитник английского «Уотфорда» Кико Фемения близок к переходу в московский «Спартак».
22:07
Мишустин 9 октября посетит Армению
Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 октября посетит Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом заявили в пресс-службе правительства.
22:04
Черчесов прокомментировал дебют Мостового и Соболева за сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал дебютный выход за национальную команду Андрея Мостового из «Зенита» и Александра Соболева из «Спартака».
22:01
Захарова рассказала об ответе на возможные санкции ЕС из-за Навального
Санкции всегда приводят к ответным мерам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность новых ограничительных мер со стороны европейских стран в отношении Москвы из-за ситуации вокруг Алексея Навального.