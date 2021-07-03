Обозреватель: украинцам не понравилась реставрация памятника Богдану Хмельницкому

01:33
Зинченко — о матче с Англией: чтобы пройти дальше, нам нужно провести лучшую игру в своей жизни
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
01:29
Россия запретила ввоз макарон и других продуктов c Украины
Российское правительство запретило ввоз сахара, макарон, мороженого и ряда других продуктов с Украины.
01:29
Шевченко заявил, что Украина постарается показать свой характер в матче с Англией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
01:23
Магуайр завил, что Англия будет готова к матчу с Украиной
Защитник сборной Англии по футболу Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча с национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
01:18
Саутгейт впечатлён тем, как Шевченко изменил сборную Украины
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
01:17
Количество жертв обрушения дома во Флориде возросло до 22
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава заявила, что число жертв при обрушении жилого дома в Сёрфсайде в окрестностях Майами достигло 22.
01:07
Де Брёйне: это чудо, что я сегодня сыграл, жаль, что большего сделать просто не смог
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне
прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
01:02
Макрон: Франция заинтересована в доверительных отношениях ЕС с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж заинтересован в том, чтобы между Россией и Евросоюзом были установлены доверительные отношения.
00:51
Манчини считает, что Италия сыграла безупречно в матче с Бельгией
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над национальной командой Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
00:45
Куртуа: сборная Италии заслуживала победы
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
00:40
В МЧС заявили, что не будут эвакуировать жителей Ижевска из-за выброса хлора
В Ижевске не зафиксировано превышение предельных допустимых значений концентрации вредных веществ, заявили в пресс-службе регионального главка МЧС.
00:35
Бельгия не может выйти в полуфинал Евро более 40 лет
Сборная Бельгии по футболу не сумела выйти в полуфинал чемпионата Европы.
00:24
Италия обновила два национальных рекорда по итогам матча Евро-2020 с Бельгией
Сборная Италии обновила два национальных рекорда по итогам матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу со сборной Бельгии.
00:20
Италия установила рекорд Евро по продолжительности серии побед
Сборная Италии установила новый рекорд чемпионатов Европы по футболу по продолжительности победной серии в матчах квалификации и финальной части турнира.
00:20
РБК: Moet Hennessy остановил поставки шампанского в Россию
Зарубежный производитель алкогольной продукции Moet Hennessy направил российским партнёрам письмо с решением о прекращении поставок шампанского в Россию на неопределённый срок.
00:07
Инсинье признан лучшим игроком матча Евро-2020 Бельгия — Италия
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Бельгии и Италии.
00:03
Никита Анисимов стал новым ректором ВШЭ
На пост ректора Высшей школы экономики назначен Никита Анисимов.
00:02
В Ижевске создан оперштаб после утечки 800 кг хлора
Власти Ижевска организовали оперативный штаб после утечки 800 кг хлора из-за разгерметизации одной из ёмкостей на складе на станции подъёма воды в городе.
23:57
Италия сыграет с Испанией в 1/2 финала Евро-2020
По итогам матчей 1/4 финала определилась первая пара полуфиналистов чемпионата Европы по футболу.
23:56
Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Италии одержала победу над национальной командой Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
23:51
Байден выдвинул кандидатов на ряд различных должностей
Президент США Джо Байден выдвинул семь кандидатов на ряд различных должностей.
23:37
Энрике прокомментировал выход Испании в полуфинал Евро-2020
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
23:27
Лукаку стал рекордсменом сборной Бельгии по голам на Евро и ЧМ
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку стал рекордсменом национальной команды по голам на чемпионатах мира и Европы.
23:26
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Всего в мире зафиксировали 182 319 261 случай коронавирусной инфекции. За сутки же было выявлено 361 149 заболевших COVID-19.
23:17
СМИ: Стало известно условие, при котором Черчесов будет уволен из сборной России
Российский футбольный союз (РФС) составил план решения вопроса будущего Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
23:12
В США заявили о возможном военном сотрудничестве с Душанбе и Ташкентом
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о возможном военном сотрудничестве с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами, граничащими с Афганистаном.
23:05
Петкович считает, что Швейцария заслуживала выход в полуфинал Евро-2020
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович прокомментировал поражение от национальной команды Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
22:59
Путин посмертно наградил убитых в Сочи судебных приставов орденом Мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил убитых в июне жителем Сочи судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна орденом Мужества.
22:55
Инсинье и Лукаку забили по голу за три минуты матча 1/4 финала Евро-2020
Сборные Италии и Бельгии забили по одному мячу на последних минутах первого тайма матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
22:49
В МТПП рассказали о мерах поддержки предпринимателей
Президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов заявил, что предложения, поступавшие от предпринимательского сообщества, нашли отражение во всех пяти антикризисных пакетах мер господдержки правительства столицы.
22:48
В Пентагоне рассказали о сохранении части ВС США в Афганистане
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что даже после того, как американские войска покинут базу в афганском Баграме, США сохранят возможности для проведения контртеррористических операций в регионе.
22:48
Доку стал самым молодым игроком в стартовом составе сборной Бельгии на матч плей-офф Евро и ЧМ
Нападающий сборной Бельгии Жереми Доку стал самым молодым игроком в истории национальной команды, вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф чемпионатов мира и Европы.
22:37
Трюдо привился от COVID-19
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что привился вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.
22:36
Барелла впервые забил за Италию на Евро-2020
Сборная Италии повела в счёте матча с командой Бельгии в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
22:32
Симон: я бы отдал звание звезды матча Соммеру
Голкипер сборной Испании Унай Симон прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
22:32
Сомнолог рассказала о способах борьбы с летней бессонницей
Врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог кандидат медицинских наук Ирина Коробкова рассказала, как бороться с летней бессонницей.
22:31
На Алтае создали туристический маршрут по дну Телецкого озера
На Алтае создали новый туристический маршрут — он проложен по дну Телецкого озера.
22:31
В Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба
В Санкт-Петербурге прошло совещание единого волонтёрского штаба. Встреча была посвящена обсуждению механизмов взаимодействия между организациями, которые оказывают помощь во время пандемии.
22:23
В «Векторе» рассказали о тестировании «ЭпиВакКороны» среди детей и подростков
Состав «ЭпиВакКороны» для вакцинации от коронавируса детей и подростков менять не потребуется, а клинические испытания препарата среди несовершеннолетних начнутся по завершении тестирования на добровольцах старше 18 лет.
22:23
Шакири считает, что Швейцарии не хватило удачи в матче с Италией
Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири прокомментировал поражение от национальной команды Испании в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.
22:19
Автоэксперт прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей в России
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал ситуацию на рынке автомобилей в России.
22:18
В ЦПВС рассказали о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Террористы террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»* готовят провокацию в сирийском Идлибе с применением отравляющих веществ, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
22:08
Чернышенко назвал неудовлетворительными результаты сборных России по футболу, хоккею и баскетболу
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал неудовлетворительными результаты мужских национальных сборных России по футболу, хоккею и баскетболу в 2021 году.
22:06
В Минздраве высказались о вакцинации от COVID-19 при беременности
В Минздраве России высказались о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 при беременности.
22:06
В Краснодарском крае направили более миллиарда рублей на строительство спортобъектов
В Краснодарском крае направили более миллиарда рублей на строительство 22 спортивных объектов.
22:04
Опрос: большинство работодателей в России не планируют проводить корпоративы этим летом
Большинство работодателей в России не планируют проводить корпоративы этим летом.
22:02
Симон признан лучшим игроком матча Евро-2020 Швейцария — Испания
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил обладателя награды лучшему игроку матча 1/4 финала Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании.
21:57
Прокуратура начала проверку из-за выброса хлора в Ижевске
Прокуратура Удмуртии организовала проверку в связи с выбросом хлора в Ижевске.
21:54
Минспорт рассмотрит изменение лимита на легионеров и потолка зарплат в лигах
Министерство спорта России проанализирует и рассмотрит вопросы изменения лимита на легионеров и потолка зарплат в различных видах спорта.
21:43
Испания по пенальти победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020
Сборная Испании одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.