BFM TV Оригинал

BFM TV: Франция в знак дружбы отправит в США вторую статую Свободы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
К празднованию Дня независимости в США из Франции прибудет вторая статуя Свободы, которую на 10 лет поместят в сады французского посольства, пишет BFM TV. Повторяя свой символический жест 135-летней давности, Париж хочет укрепить франко-американскую дружбу.
BFM TV: Франция в знак дружбы отправит в США вторую статую Свободы
Reuters

Франция собирается отправить в Соединённые Штаты вторую статую Свободы для укрепления франко-американской дружбы, сообщает BFM TV. Погрузка на корабль в Гавре после торжественной церемонии в Париже запланирована на 7 июня накануне символической даты высадки союзников в 1944 году.

Как рассказывает телеканал со ссылкой на последний выпуск Journal du dimanche, скульптуру доставят на борту контейнеровоза Тоска, который прибудет в Нью-Йорк 4 июля ко Дню независимости. Сначала её поместят в государственный музей иммиграции на острове Эллис, а затем она отправится в Вашингтон, где в течение 10 лет будет находиться в садах французского посольства — на такой период её согласилась отдать Консерватория искусств и ремёсел в Париже.
 
В статье отмечается, что идея зародилась в 2019 году во время встречи действующего посла Франции в США Филиппа Этьена и генеральным директорам Консерватории Оливье Бароном. Последний стремится повысить значимость французских памятников за границей, поэтому они быстро договорились о переезде статуи Свободы. «Мы хотели возобновить связь с этой франко-американской историей, — рассказал Филипп Этьен в интервью Journal du dimanche. — Эта статуя является двойным символом свободы и гостеприимства».
 
Существует множество статуй Свободы по всему миру, напоминает BFM TV: одна находится в Нью-Йорке, другая — на Лебедином острове в Париже. Та же, которой предстоит отправиться в Америку, является уменьшенной копией оригинальной версии. Ей создал Густав Эйфель в конце XIX века, а выставлялась она в Консерватории искусств и ремёсел. Двойник высотой 2,8 м сейчас располагается между улицами Реомюр и Вокансон в Париже.
 
Таким образом, Франция во второй раз отправляет статую Свободы через Атлантику. Первая статую – знаменитый памятник Нью-Йорка — была установлена в 1886 году. Она стала подарком Франции к 100-летию со дня публикации Декларации независимости США. Теперь, спустя 135 лет после этого символического жеста, Франция хочет подтвердить дружбу между двумя государствами, пишет французский сайт.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
BFM TV Франция Европа
теги
годовщина дружба история независимость памятник подарок праздник США Франция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров