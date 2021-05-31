BFM TV: Франция в знак дружбы отправит в США вторую статую Свободы

К празднованию Дня независимости в США из Франции прибудет вторая статуя Свободы, которую на 10 лет поместят в сады французского посольства, пишет BFM TV. Повторяя свой символический жест 135-летней давности, Париж хочет укрепить франко-американскую дружбу.
Франция собирается отправить в Соединённые Штаты вторую статую Свободы для укрепления франко-американской дружбы, сообщает BFM TV. Погрузка на корабль в Гавре после торжественной церемонии в Париже запланирована на 7 июня накануне символической даты высадки союзников в 1944 году.
Как рассказывает телеканал со ссылкой на последний выпуск Journal du dimanche, скульптуру доставят на борту контейнеровоза Тоска, который прибудет в Нью-Йорк 4 июля ко Дню независимости. Сначала её поместят в государственный музей иммиграции на острове Эллис, а затем она отправится в Вашингтон, где в течение 10 лет будет находиться в садах французского посольства — на такой период её согласилась отдать Консерватория искусств и ремёсел в Париже.
В статье отмечается, что идея зародилась в 2019 году во время встречи действующего посла Франции в США Филиппа Этьена и генеральным директорам Консерватории Оливье Бароном. Последний стремится повысить значимость французских памятников за границей, поэтому они быстро договорились о переезде статуи Свободы. «Мы хотели возобновить связь с этой франко-американской историей, — рассказал Филипп Этьен в интервью Journal du dimanche. — Эта статуя является двойным символом свободы и гостеприимства».
Существует множество статуй Свободы по всему миру, напоминает BFM TV: одна находится в Нью-Йорке, другая — на Лебедином острове в Париже. Та же, которой предстоит отправиться в Америку, является уменьшенной копией оригинальной версии. Ей создал Густав Эйфель в конце XIX века, а выставлялась она в Консерватории искусств и ремёсел. Двойник высотой 2,8 м сейчас располагается между улицами Реомюр и Вокансон в Париже.
Таким образом, Франция во второй раз отправляет статую Свободы через Атлантику. Первая статую – знаменитый памятник Нью-Йорка — была установлена в 1886 году. Она стала подарком Франции к 100-летию со дня публикации Декларации независимости США. Теперь, спустя 135 лет после этого символического жеста, Франция хочет подтвердить дружбу между двумя государствами, пишет французский сайт.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об открытии первой очереди нового фармацевтического комплекса, построенного в технополисе «Москва».
Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал заявление американского учёного Питера Хотеза о необходимости изучить происхождение COVID-19. В противном случае, по словам специалиста из Соединённых Штатов, человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.
Член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, член Экспертного совета при уполномоченном по правам человека при президенте России Мария Бутина прокомментировала свои результаты на предварительном голосовании «Единой России».
В России в течение суток зафиксировали 8475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в стране случаев коронавируса достигло 5 071 917. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Председатель Центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский в беседе с RT прокомментировал предложение о введении правила обязать лиц, желающих получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах.
В Екатеринбурге предъявили обвинение 48-летнему жителю города, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры, в результате чего пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка, сообщил Следственный комитет.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, специалист в области генетики и патофизиологии человека Анча Баранова высказалась в шоу Антона Красовского на YouTube о конспирологических теориях возникновения коронавирусной инфекции COVID-19.
Следственные органы Белоруссии намерены 31 мая предъявить обвинение россиянке Софье Сапеге, задержанной 23 мая в аэропорту Минска вместе с бывшим администратором экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем и впоследствии арестованной судом, сообщил один из её адвокатов, Александр Филанович.