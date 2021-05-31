Le Figaro: «превратили трагедию в игру» — квест о французах в нацистской армии возмутил эльзасцев

Иммерсивная игра по мотивам событий Второй мировой войны, организованная на одном из горнолыжных курортов Эльзаса, вызвала возмущение у жителей региона, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, участникам действа предлагается выступить в роли французов, насильственно призванных в ряды Вермахта, цель которых — сбежать из нацистского лагеря и присоединиться к сопротивлению. Местные жители уверены, что использование трагедии, пережитой их семьями, для создания развлечения, негативно скажется на восприятии войны молодым поколением.

«Против нашей воли» — так называется новая иммерсивная игра на природе, которая будет проводиться в течение всего лета в лесу на горнолыжном курорте Шнепфенрид в Эльзасе. Как напоминает Le Figaro, то же прозвище получили 103 тыс. жителей Эльзаса и 31 тыс. уроженцев Мозеля, которые, начиная с 1942 года были насильственно призваны в ряды Вермахта и Ваффен-СС. Театральная компания Reflet предлагает участникам выступить в роли «непокорных» молодых эльзасцев, которые должны бежать из нацистского исправительного лагеря, чтобы присоединиться к сопротивлению. Для этого в течение часа они должны решать различные головоломки, взаимодействуя с актёром, и проходить физические испытания.

Как передаёт издание, хотя действо основано на реальных исторических событиях, жители региона отнеслись к нему неоднозначно. Во многих семьях эта история до их пор отзывается болью. «У меня руки опускаются, — возмущается Бернард Роденштайн, бывший глава Ассоциации воспитанников нации, которая представляет людей, оставшихся сиротами во время войны. — Тридцать тысяч убитых и пропавших без вести, тридцать тысяч раненых, десятки тысяч вдов и сирот. ... Если молодое поколение приводят к тому, чтобы воспринимать такую трагедию, раны от которой совсем ещё не зажили, как игру, то отрицателей истории ждёт прекрасное будущее».

Клод Герольд, глава паломнической ассоциации, занятой поисками безымянных захоронений людей, против воли отправленных в Вермахт, также не впечатлён этим развлечением. «Это закрепится в умах молодых людей, как и все остальные доступные им видеоигры, — заявил общественный деятель в интервью местным журналистам, добавив, что организаторам следовало бы прочесть хотя бы одну книгу о произошедшем. «Но чтение книг уже не так популярно, как в моё время», — с сожалением констатирует он.

Создатель идеи квеста Фабьен Гартнер, в свою очередь, заверяет, что хотя критики «фокусируются исключительно на слове «игра», в исполнении актёра представление выглядит «полностью уважительно». Кроме того, речь совершенно не идёт о том, чтобы играть в войну или убивать. По его словам, актёр, участвующий в квесте, проделал «большую работу по сохранению памяти». Кроме того, участникам будут раздаваться пояснительные документы. «Моего деда насильно мобилизовали, это способ воздать ему должное», — продолжает автор проекта. С его точки зрения, квест станет ещё одним способом распространить знание об этом эпизоде Второй мировой войны. «Здесь есть место для мемориалов, книг, комиксов, но и для захватывающих впечатлений», — уверен Гартнер.