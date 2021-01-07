Telegraph: в Италии извинились за макароны с «фашистским» названием

Ведущий итальянский производитель макарон извинился за то, что дал одному из своих продуктов «фашистское» имя. Мучное изделие получило название Abissine, тем самым напоминания о «мрачных страницах» колониального прошлого страны, передаёт The Daily Telegraph.

Ведущий производитель макарон в Италии извинился за то, что дал одному из своих продуктов «фашистское» имя. Мучное изделие получило название Abissine («абиссинский». — ИноТВ), что навевало воспоминания о бесславном колониальном прошлом страны, пишет The Daily Telegraph.

Название этого вида пасты ригатони оказалось «плохо продуманной отсылкой» на традицию 1920-х и 30-х годов. В то время макароны часто получали имена итальянских колоний, включая Tripoline и Bengasine в честь ливийских Триполи и Бенгази или Abissine в честь Абиссинии — современной Эфиопии, поясняет издание.

Италия попыталась вторгнуться и оккупировать Эфиопию в 1896 году. Но её силы потерпели поражение в битве при Адуа, напоминает The Daily Telegraph.

При Бенито Муссолини была предпринята вторая попытка, которая привела к кровопролитному конфликту — итальянцы убили тысячи людей в результате газовых и воздушных атак. Рим оккупировал страну в 1935 — 41 годах, и она стала частью итальянской колонии в Восточной Африке.

Представители фирмы La Molisana заявили, что сожалеют о том, что «неприемлемым образом напомнили о драматической странице» итальянской истории. По их словам, они изменят название пасты на conchiglie («ракушки») в соответствии с формой продукта.

По словам издания, в отличии от Германии Италия в меньшей степени признала своё тёмное прошлое. В стране всё ещё остаётся «громкое меньшинство» итальянцев, открыто восхваляющих фашистскую эпоху.

В прошлом году во время первой волны пандемии разразился скандал, когда компания в Вероне выпустила маски с изображением Муссолини. Депутаты от левоцентристской демократической партии, входящей в правящую коалицию, назвали эту продукцию «достойной сожаления».

Современные ультраправые регулярно собираются в городке Предаппио, где похоронен дуче. В местных магазинах бойко торгуют фашистскими реликвиями, в том числе бюстами и брелоками, статуями Муссолини на вздыбленном жеребце, макаронами в форме его головы в шлеме и даже тематическими детскими слюнявчиками, утверждает The Daily Telegraph.