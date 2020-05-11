Daily Telegraph: в Италии выпустили защитные маски с изображением Муссолини

Фирма из небольшой итальянской деревни Сан Джиорджио выпустила защитные маски с изображением Бенито Муссолини, сообщает The Daily Telegraph. Этот факт спровоцировал политическую шумиху в Италии: представители центристских сил потребовали у правительства осудить и прекратить выпуск масок с изображением фашистского диктатора.

Фирма, находящаяся недалеко от итальянского города Верона, производит защитные маски с изображением Бенито Муссолини, пишет The Daily Telegraph. На этом фоне вспыхнули напряженные политические дебаты.

Согласно сведениям итальянских СМИ, расположенная в небольшой деревне Сан Джиорджио компания выпускает маски с изображением фашистского диктатора и одним из его известных слоганов: «Иди, строй и, если нужно, борись и побеждай!».

Как сообщает издание, депутаты центристской Демократической партии призвали итальянские власти «осудить эту отвратительную акцию» и остановить производство этих масок. «Из многого, что может случиться во время пандемии, продажа защитного оборудования с изображением фашистского диктатора наиболее неприятна», — написал у себя в Facebook сенатор Винченцо Д’Ариенцо.

The Daily Telegraph пишет, что некоторые итальянские праворадикалы одобрили инициативу, заявив, что она продвигает свободу самовыражения. Издание отмечает, что из-за пандемии в Италии произошёл серьёзный политический раскол. Правящая коалиция с трудом удерживает ситуацию под контролем. В минувшее воскресенье премьер страны Джузеппе Конте заявил, что итальянцы не проведут лето на карантине, однако в отпуск им можно будет отправиться только после двух месяцев строгой изоляции.

Издание отмечает, что итальянская туристическая отрасль сильно пострадала от пандемии. Конте посоветовал гражданам выбрать внутренний туризм, поскольку возможность путешествий сейчас ограничена. The Daily Telegraph пишет, что экономика Италии сильно зависит от туризма, составляющего примерно 13 % ВВП.