Standard: в Австрии раскритиковали план по перестройке дома Гитлера в полицейский участок

Министр внутренних дел Австрии собирается «стерилизовать» историческую память о доме, в котором родился Гитлер. Для этого здание планируется перестроить и разместить в нём полицейский участок, а находящийся перед зданием мемориальный камень перенести в Вену, пишет австрийская газета Der Standard. Однако местные общественные организации резко критикуют эту инициативу как попытку забыть об ужасном прошлом и насмешку над жертвами фашизма.

Многие объединения и организации, деятельность которых связана с сохранением памяти о жертвах преступлений нацизма, раскритиковали планы министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера по перестройке дома, в котором родился Гитлер, пишет австрийская газета Der Standard.

Они полагают, что этим намерением руководит девиз «Изменение вместо критической оценки», и выступают против переноса мемориального камня, находящегося перед зданием.

По мнению Нехаммера, зданию необходимо придать «нейтральный» статус. После перестройки там должен быть открыт полицейский участок. Мемориальный камень с надписью «За мир, свободу и демократию — Пусть никогда больше не будет фашизма — Миллионы мёртвых взывают», установленный перед домом в Браунау, должен быть перенесён в «Дом истории».

Эта инициатива была встречена критикой со стороны Австрийского комитета Маутхаузена, сети по борьбе с расизмом и правым экстремизмом в Верхней Австрии, а также земельного объединения антифашистов, участников движения сопротивления и жертв фашизма в Верхней Австрии. «Очевидно, кто-то хочет, чтобы мир забыл о том, что худший массовый убийца в истории родился в Браунау, — заявил председатель комитета Маутхаузена Вилли Мерный. — Такой подход не верен по своей сути и точно не сработает. Нужно быть приверженными тому, что было».

Официальный представитель сети по борьбе с расизмом и правым экстремизмом Роберт Айтер, в свою очередь, призывает: «Вместо судорожной попытки «стерилизовать» исторические факты, следовало бы предпринимать активные действия в сфере политики и культуры памяти».

Решительное сопротивление встретил также план убрать мемориальный камень, находящийся перед домом Гитлера в Браунау, и перенести его в «Дом истории» в Вене. «Удалять это напоминание о миллионах жертв нацизма из Браунау фатально. Это вызовет масштабный отпор», — считает Айтер.

Председатель объединения антифашистов, участников движения сопротивления и жертв фашизма в Верхней Австрии Харальд Грюнн приветствует идею устроить в историческом доме полицейский участок, однако он тоже возмущён планами по переносу мемориального камня. С его точки зрения, это «насмешка над всеми жертвами фашизма» и «настоящий скандал в демократической политике».

Официальный представитель Социал-демократической партии Австрии Забине Шатц адресовала министру внутренних дел Нехаммеру парламентский запрос. «Так называемая стерилизация здания, являющегося магнитом для правых радикалов, не может осуществляться за счёт удаления мемориального камня, предостерегающего против войны и фашизма», — подчеркнула Шатц.

Депутат национального совета и депутат зелёных в муниципальном совете в Браунау Давид Штёгмюллер также заявил, что будет выступать за сохранение мемориального камня как важного монумента, предостерегающего против фашизма, отмечает австрийская газета Der Standard.