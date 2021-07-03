France 3 Оригинал

France 3: в Нью-Йорк из Парижа прибыла младшая сестра статуи Свободы

Материал представлен в переводе ИноТВ
Спустя неделю после расставания с Парижем уменьшенная копия статуи Свободы прибыла в Нью-Йорк и будет стоять несколько дней на острове Эллис напротив своей старшей сестры, передаёт France 3. Затем она переедет в Вашингтон на 10 лет и, как и оригинал, станет символом франко-американской дружбы.

Она прибыла в порт Нью-Йорка в самое волшебное время: когда солнце вставало на горизонте за небоскрёбами. На этом контейнеровозе она является особым пассажиром — уменьшенная копия статуи Свободы. Младшая сестра присоединилась к большой у ворот города, который никогда не спит.

ВОЛОДИМИР ХЛАДКИЙ, капитан контейнеровоза: Собрать всех на главной палубе! Для меня большая честь участвовать в таком событии. Такое случается раз в жизни.
 
Путешествие началось месяц назад в Париже с площадки перед Музеем искусств и ремёсел.
 
РАБОТНИЦА: Внутри паутина, я не могу достать выше.
 
РАБОТНИК: Где?
 
РАБОТНИЦА: Здесь.
 
РАБОТНИК: А, да, я её вижу.
 
РАБОТНИЦА: Вот тут всё это…
 
Эту младшую сестру из бронзы, отлитую по оригинальной форме Огюста Бартольди, тщательно подготавливают: Франция одолжила свою драгоценную копию Америке на 10 лет.
 
МАРИ-ЛОР ЭСТИНЯР, директор Музея искусств и ремёсел: Парижане вот уже несколько лет её не видели, но однажды она вернётся. А пока её увидят американцы, и это к лучшему.
 
Меньше старшей сестры в 16 раз, она пересекла Атлантику: 5600 километров легендарного пути между Европой и США. Семь дней плавания и три часа последних манёвров на рассвете — и вот она теперь на американской земле.
 
Это путешествие заставляет вспомнить о другом, 135 лет назад. 28 октября 1886 года статуя Свободы осветила людей, которые собрались на её открытии в Нью-Йорке. Женские черты под короной с семью лучами, огонь вознесённого факела — это был подарок от Франции в честь 100-летия независимости Америки.
 
РАБОЧИЙ: Мы будем двигать по 15 сантиметров. Осторожно, чтобы она не опрокинулась.
 
Обёрнутая в свой саркофаг из дерева и стекла, она наконец появляется в нескольких метрах от своей знаменитой старшей сестры, как отражение в зеркале.
 
АМЕРИКАНКА: У меня мурашки, как здесь говорят. Здесь нас, американцев, переполняют эмоции, потому что мы любим нашу страну, но также потому, что мы любим эту связь с Францией.
 
На острове Эллис, куда в начале XX века прибывали мигранты с надеждами на новую жизнь в США, теперь можно увидеть поразительную встречу двух Свобод, освещающих мир.
 
АНН-КЛЕР ПУАНЯР, специальный корреспондент в Нью-Йорке (США): Символ дружбы между Францией и США, младшая сестра статуи Свободы останется на несколько дней здесь, в Нью-Йорке, а потом переедет в Вашингтон — последний этап её путешествия сквозь историю.
 
Дата выхода в эфир 01 июля 2021 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 3 Франция Европа
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