France 3: символ франко-американской дружбы во второй раз отправился через Атлантику

В Париже упаковали и отправили в путешествие уменьшенную бронзовую копию статуи Свободы: после краткого пребывания в Нью-Йорке около своей старшей сестры она отправится на 10 лет в сады посольства Франции в Вашингтоне, передаёт France 3. Спустя 135 лет статуя остаётся символом особой дружбы между двумя странами и должна прибыть в знаменательную для США дату — День независимости.

Последние уходовые процедуры, последние прихорашивания — и эта копия статуи Свободы отправится в Соединённые Штаты.

РАБОТНИЦА: Внутри паутина, я не могу достать выше.

РАБОТНИК: Где?

РАБОТНИЦА: Здесь.

Спустя 135 лет после своей старшей сестры, эта модель, которая в 16 раз меньше оригинала, покидает Музей искусств и ремёсел в Париже и отправляется в Нью-Йорк на остров Эллис. После этого она будет на протяжении 10 лет восседать в Вашингтоне, в садах французского посольства.

МАРИ-ЛОР ЭСТИНЯР, директор Музея искусств и ремёсел: Парижане вот уже несколько лет её не видели, но однажды она вернётся. А пока её увидят американцы, и это к лучшему.

Это трудная операция: для того, чтобы оторвать статую от её фундамента и переместить 2,83 м бронзы, требуется бесконечная осторожность.

РАБОТНИЦА: Потому что с короной и факелом нужно действительно проследить, чтобы не было столкновения, чтобы их не задело. Есть риск, что статуя заденет что-нибудь и не будет в нормальном положении.

Эта бронзовая копия является первой, выполненной с оригинальной модели на основе гипсовой скульптуры Фредерика Огюста Бартольди — француза, который создал это произведение искусства. Сейчас она напоминает о такой особенной связи между Францией и США.

ОЛИВЬЕ ФАРОН, генеральный директор Национальной консерватории искусств и ремёсел: В XIX статуя была создана для того, чтобы отметить независимость Соединённых Штатов, а теперь она отдаёт дань уважения этой франко-американской дружбе.

После снятия с пьедестала статую в тишине — почти религиозной — поместили в саркофаг из оргстекла. Всё рассчитано с точностью до миллиметра.

РАБОТНИЦА: Всё хорошо?

РАБОТНИК: Да, всё хорошо. Она внутри, и теперь всё хорошо. Самое сложное сделано.

Защищённая пенопластом, статуя отправится на контейнеровозе из Гавра в Соединённые Штаты. Прибытие запланировано на 4 июля — День независимости США.