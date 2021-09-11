CNN: правосудие откладывается — многолетний процесс по терактам 11 сентября всё ещё далек от завершения

В американском военном суде в заливе Гуантанамо продолжились досудебные слушания по делу в отношении пяти человек, которых обвиняют в организации терактов 11 сентября. Этот процесс, начатый почти десять лет назад, продвигается чрезвычайно медленно из-за постоянных кадровых перестановок и множества неудовлетворённых ходатайств со стороны обвинения и защиты, передаёт CNN.

Накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября в хорошо охраняемом зале военного суда в заливе Гуантанамо продолжились предварительные слушания по девятилетнему делу против пяти человек. Среди обвиняемых Халид Шейх Мохаммед, которого называют идейным вдохновителем этих нападений, пишет CNN.

Впервые за полтора года заседание проходило вживую после долгой вынужденной паузы, вызванной пандемией COVID-19. Но дело, направленное на обеспечение правосудия для семей почти 3000 жертв террористических атак 2001 года, по-прежнему далеко от завершения из-за кадровых перестановок и десятков неудовлетворённых ходатайств, отмечает телеканал.

Хотя обвиняемых привлекли к ответственности ещё в 2012-м при администрации Обамы, дело в отношении их тянется годами. В течение почти десятилетия досудебных разбирательств сменилось множество представителей защиты и обвинения.

За прошедшие годы дело о терактах 11 сентября вели уже трое судей. Четвёртым стал полковник ВВС США Мэтью Маккол, пригодность которого стала главной темой на возобновлённых слушаниях.

В октябре 2020 года обвинение возражало против первоначального назначения Макколла, потому что у него не было необходимого двухлетнего опыта для руководства делом военной комиссии. После этого, по словам судьи, он сам отозвал свою кандидатуру, потому что не хотел больше оставаться причиной приостановки дела.

Затем в августе он был повторно назначен Вооружёнными силами для участия в этом деле, после того как он приобрел двухлетний опыт работы судьей. Оба прокурора, представляющие правительство США, и адвокаты защиты, представляющие задержанных, устроили Макколлу допрос о его знаниях, касающихся рассматриваемого дела.

По мнению защиты, одним из ключевых моментов в деле являются пытки. Все пять обвиняемых, которым грозит смертельная казнь, подвергались жестокому обращению в так называемых секретных тюрьмах ЦРУ.

Макколл признался, что у него не было опыта работы с делами, связанными с пытками. Но он сказал, что работал с клиентами, которые пережили различные психологические травмы, так как он рассматривал множество дел о сексуальных посягательствах в армии.

Он не продемонстрировал глубоких познаний в вопросах, связанных с этим делом, заявив, что не читал отчёт комиссии конгресса по терактам 11 сентября или отчёт спецкомитета сената по разведке о задержании и допросах ЦРУ. Макколл также сказал, что ему ничего не известно о юридической истории смертной казни, но он планирует пройти курс по ней этой осенью.

Дэвид Брук недавно стал ведущим адвокатом одного из обвиняемых. Юрист точно описал два пути, по которым может пойти карьера Макколла, если он останется председательствующим судьей по этому делу, считает CNN.

По словам Брука, Маккол либо развяжет «гордиев узел дела о терактах 11 сентября» и обеспечит правосудие, которые ожидают родственники погибших, либо «пойдёт другим путём», при котором весь процесс «закончится ничем». Когда адвокат спросил у судьи, осознаёт ли он всю степень возложенной на него ответственности, тот торжественно кивнул и тихо сказал: «Да, сэр».

После споров о его председательстве Макколл начал обсуждение одного из многих нерешённых ходатайств. Судье необходимо определить, какой объём информации о допросе задержанных в тюрьмах ЦРУ правительство США может предоставить защите.

Иными словами, в течение многолетних предварительных слушаний адвокаты всё ещё спорят о том, какие доказательства они могут получить. Этот факт демонстрирует, насколько далеко это дело от разрешения и насколько далека его первоначальная намеченная миссия — восстановить справедливость для родственников погибших 11 сентября 2001 года, подчёркивает CNN.

«Я фактически перестал делать прогнозы о процессе, потому что все они оказывались ошибочными. Но единственный реальный сценарий: судебное разбирательство начнётся не раньше, чем через два года», — сказал ведущий поверенный одного из обвиняемых Джеймс Коннелл, который работает над делом с 2012 года.