Fox News: в Гуантанамо возобновятся предварительные слушания по делу о терактах 11 сентября
За считаные дни до 20-й годовщины терактов 11 сентября должны начаться предварительные слушания по делу предполагаемого организатора масштабного террористического заговора. С подробностями — Лукас Томлинсон из Гуантанамо, Куба.
После терактов 11 сентября прошло 20 лет, а суд над людьми, обвиняемыми в планировании атак, пока ещё не состоялся. Процесс был приостановлен более чем на год из-за пандемии коронавируса, но в среду предварительные слушания должны возобновиться.
15 лет назад более дюжины ценных задержанных прибыли в Гуантанамо из секретных тюрем ЦРУ по всему миру. Среди них был человек, которому, по версии обвинения, принадлежала идея терактов 11 сентября. Халид Шейх Мохаммед, также известным под своими инициалами — ХШМ. О прибытии этих людей объявил тогдашний президент Буш.
ДЖОРДЖ БУШ — МЛАДШИЙ, бывший президент США: Это бесценно для Америки и для наших союзников. Наше разведывательное сообщество полагает, что, если бы не эта программа, «Аль-Каиде»* и её союзникам удалось бы провести ещё одну атаку на территории США.
Адвокат племянника ХШМ — другого заключённого в Гуантанамо, обвиняемого в перечислении 125 тысяч долларов угонщикам самолётов 11 сентября из Объединённых Арабских Эмиратов, — заявил Fox News, что его клиента подвергали пыткам.
ДЖЕЙМС КОННЕЛЛ, адвокат: Если 15 лет бессрочного заключения в Гуантанамо чему-то нас научили, так это тому, что правосудие для Америки не может сосуществовать с отказом от американских ценностей.
Халиду Шейху Мохаммеду предъявляют обвинение в убийстве почти 3 тысяч человек 11 сентября. Обвинение утверждает, что он хвастался тем, что спланировал теракты.
В среду ХШМ будет в суде в Гуантанамо вместе с четырьмя другими ценными заключёнными. ХШМ — один из 39 заключённых, остающихся в Гуантанамо. При администрации Буша их было заметно больше — 680.
На данный момент содержание каждого заключённого обходится в 13 миллионов долларов в год. Для сравнения: в тюрьме максимально строгого режима в Колорадо на содержание осуждённых террористов уходит 70 тысяч в год.
В то время как на администрацию Байдена оказывают давление, чтобы закрыть Гуантанамо, Fox News узнал о многомиллионных расходах на строительство новых секретных рабочих помещений. По словам конгрессмена Майка Уолтца, это того стоит.
МАЙК УОЛТЦ, конгрессмен США: Нам по-прежнему нужна возможность задерживать этих людей и не ввозить их в Соединённые Штаты.
ЛУКАС ТОМЛИНСОН, корреспондент Fox News: По-прежнему не назначена дата суда над Халидом Шейхом Мохаммедом или над другими террористами в Гуантанамо. Некоторые официальные лица сомневаются, что суд вообще состоится. И даже если состоится, процедура апелляции, вероятно, затянется ещё на десять-двадцать лет. Таким образом, эти люди с большей вероятностью умрут на Кубе, чем будут казнены. Майк?
С нами на прямой связи из Гуантанамо был Лукас Томлинсон. Большое спасибо, Лукас!
Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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