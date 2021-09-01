Fox News: семьи погибших 11 сентября не хотят видеть Байдена на мероприятиях, приуроченных к годовщине терактов

Власти США по-прежнему отказываются рассекретить данные о том, что им было известно о терактах 11 сентября 2001 года, до того как эти теракты были осуществлены. Возмущённые родственники жертв требуют от президента Джо Байдена рассказать правду или не приходить на мероприятия, посвящённые 20-й годовщине трагедии, сообщает Fox News.

Почти две тысячи человек, переживших теракты 11 сентября 20 лет назад, а также сотрудники экстренных служб и родственники многих погибших только что направили послание Джо Байдену. Они не хотят, чтобы Байден присутствовал на мемориальных мероприятиях, посвящённых 11 сентября, если он не рассекретит документы американской разведки о том, что конкретно государство знало о терактах, до того как они были проведены. По какой-то причине это до сих пор засекречено!



В числе родственников жертв 11 сентября — Бретт Иглсон, сегодня он с нами. 11 сентября погиб его отец. Большое спасибо, что нашли для нас время, Бретт.



Трудно представить, что приближается 20-я годовщина, сменялись администрации, а американское государство продолжает скрывать данные о том, что ему было известно до 11 сентября! Почему они это скрывают? У вас есть хорошие версии?



БРЕТТ ИГЛСОН, сын жертвы теракта 11 сентября 2001 года: У меня нет на это ответа, Такер. И мне бы хотелось, чтобы кто-то дал нам этот ответ. Но само обоснование скрытности государства тоже засекречено! Государство сослалось на так называемый принцип гостайны в случае со всеми документами, связанными с причастностью Саудовской Аравии к терактам 11 сентября, а само обоснование этого принципа засекречено.



Да уж…



БРЕТТ ИГЛСОН: Нам, родственникам, приходится очень трудно: прошло уже 20 лет, а мы по-прежнему умоляем наше государство расставить точки над «и». Мы умоляли всех, мы встречались с сенаторами от обеих партий, мы умоляли одну администрацию за другой. А власти США бросили американцев в Афганистане точно так же, как бросили родственников жертв 11 сентября. И очень трудно смириться, Такер, с тем, что на государство нельзя положиться.



Да.



БРЕТТ ИГЛСОН: Мы боремся… Я участвовал в вашей программе несколько раз, кстати, спасибо, что вы освещаете эту тему…



Я в бешенстве.



БРЕТТ ИГЛСОН: Я был на CNN, я был… И меня просто поражает, Такер, почему наше государство никак не может опубликовать эту информацию. И мы по-прежнему говорим президенту Байдену: «Если вы не выполните то обещание, которое вы дали нам во время предвыборной кампании, можете даже не приходить 11 сентября». Потому что мы отказываемся терпеть ещё одну церемонию, на которой политический лидер стоит и рассказывает, как много для него значит 11 сентября, и как сильно он скорбит вместе с нами, и как это важно. А тем временем за закрытыми дверями эти люди вставляют нам палки в колёса, сводят на нет наши усилия и не дают нам расставить все точки над «и».



Должен сказать, я ни на секунду не поверю, что это из-за Саудовской Аравии. Никому нет дела до Саудовской Аравии. Я думаю, они защищают официальных лиц США, американцев, (скрывают. — ИноТВ) как они всё провалили. Если ориентироваться на исторический опыт, те, кого они защищают, это обычно они сами! Так? Саудовцы? Да ладно! Думаете, дело действительно в этом?



БРЕТТ ИГЛСОН: Есть много версий, Такер. И главная версия: им стыдно. Стыдно за провалы нашей разведки, за тот факт, что уже на следующий день мы, вероятно, знали о серьёзной причастности саудовцев, но всё равно начали войну в Ираке.



Именно.



БРЕТТ ИГЛСОН: И я хочу отметить один момент. Ваша бывшая коллега Кэтрин Херридж недавно первой сообщила эту новость, но она прошла незамеченной из-за обилия новостей об Афганистане на этих выходных. Кэтрин Херридж первой рассказала историю о пилоте Брауне — так его звали. В 2012 году ФБР беседовало с ним о документе, найденном ФБР в квартире сотрудника саудовских государственных структур. Знаете, что было в этом документе, Такер? Схема, как направить самолёт в здание! Могут ли быть улики серьёзнее? Но каким-то образом этот документ остаётся незамеченным из-за новостей об Афганистане! И каким-то образом наше правительство считает себя вправе скрывать эту информацию от меня и тысяч других родственников (жертв терактов 11 сентября. — ИноТВ). Что это за причина, по которой наше государство продолжает держать эту информацию под замком?



Дата выхода в эфир 31 августа 2021 года.