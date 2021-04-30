Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: Саудовская Аравия не прочь помириться с Ираном, чтобы угодить США

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В отношениях Саудовской Аравии и Ирана наметились признаки потепления, сообщает Frankfurter Allgemeine. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что королевство стремится к хорошим отношениям с «соседней страной», забыв о том, как ещё три года назад сравнил Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи с Гитлером. Как утверждает издание, «примирительный тон» наследного принца объясняется попыткой приспособиться к новой внешнеполитической линии США, направленной на нормализацию отношений с Ираном.
FAZ: Саудовская Аравия не прочь помириться с Ираном, чтобы угодить США
Reuters

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман не cмог обойтись без упоминания собственной силы. «Слова «страх» не существует в саудовских словарях, потому что саудовцы ничего не боятся», — заявил он в большом телеинтервью. Но тон, который он взял в отношении Ирана, главного регионального соперника, был явно примирительным. «В конечном счёте Иран — соседняя страна», — подчеркнул он. По его словам, королевство не хочет трудностей и стремится к хорошим отношениям с Тегераном. «Мы хотим, чтобы он процветал и рос», — отметил наследный принц, не вспомнив о своём сравнении иранского революционного лидера Али Хаменеи с Адольфом Гитлером, пишет Frankfurter Allgemeine.

Примирительный тон соответствует поступавшим в последние недели сообщениям о новых контактах между двумя странами. По информации «Financial Times», в Багдаде состоялась встреча представителей суннитской региональной державы и ведущей шиитской державы. Руководство Саудовской Аравии, ставшее инициатором разрыва дипломатических отношений в 2016 году, встречу отрицает, но несколько источников из дипломатических кругов подтверждают попытки сближения. По словам дипломата, центральной темой переговоров стал Йемен, разговор на этот раз проходил в «более конструктивном тоне». Королевство постепенно адаптирует свою политику к новым реалиям.
 
Это включает в себя не в последнюю очередь отказ Эр-Рияда от намерения изгнать поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов из столицы Саны и других частей Йемена военным путём. Спустя шесть лет королевство начало поиск выхода из конфликта. Это трудно сделать без содействия со стороны Ирана, а в настоящее время хуситы не предпринимают никаких шагов для разрешения конфликта за пределами поля боя. В последние годы Саудовская Аравия отклоняла предложения Ирана о посредничестве, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью, не предназначавшемся для публики и вызвавшем в Иране широкое недовольство. 
 
То, что Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене пытаются добиться сближения в ядерном споре с Ираном, является еще одной реалией, к которой должна приспособиться политика Саудовской Аравии. В Вене Вашингтон ведёт непрямые переговоры с Ираном и пятью другими государствами, подписавшими Совместный всеобъемлющий план действий, об условиях повторного присоединения Америки к соглашению, из которого Дональд Трамп вышел в 2018 году.
 
Иран заинтересован в улучшении отношений с Саудовской Аравией по двум причинам. Во-первых, он пытается противодействовать более тесному сотрудничеству Саудовской Аравии и Израиля, которое способно ещё сильнее укрепить антииранский блок в регионе. В начале апреля Израиль гневно отреагировал на встречу представителей Саудовской Аравии и Ирана в Багдаде, поскольку его об этом не проинформировали заранее. Во-вторых, президент Хасан Рухани и глава внешнеполитического ведомства Зариф надеются, что нормализация отношений с Саудовской Аравией укрепит их позиции во внутренней борьбе за власть в Иране. Интервью Зарифа значительно обостряет противостояние между сторонниками жёсткой линии и правительством Рухани.
 
На самом деле, несмотря на изменившийся тон, между Ираном и его противниками по-прежнему существуют огромные разногласия. Об этом в своём интервью заявил наследный принц Саудовской Аравии. Он раскритиковал «разрушительное поведение» Ирана и, помимо ядерной программы, перечислил поддержку «незаконных вооруженных формирований» в регионе и программу по строительству баллистических ракет. Байден связал свою готовность вернуть Америку в соглашение, среди прочего, с тем, что Тегеран снизит свою «дестабилизирующую активность» в регионе.
 
Сомнительно, что Иран в обозримом будущем выполнит требования Саудовской Аравии и США. Переговоры с Ираном по поводу ядерной сделки или Йемена возможны лишь при условии, что на выборах, которые пройдут 18 июня, президентом будет избран преемник Хасана Рухани. В настоящий момент Корпус стражей исламской революции намерен помешать подписанию нового соглашения по ядерной программе.
 
После того, как стало известно об интервью Зарифа, в Персидском заливе произошёл ещё один инцидент. Американский военный корабль произвел предупредительные выстрелы в направлении трёх иранских военных катеров. В ВМС США сообщили, что в понедельник корабли Корпуса стражей исламской революции приблизились к американским кораблям Firebolt и Baranoff на расстояние в пределах 62 метров. Когда иранские войска подошли ещё ближе, несмотря на предупреждения через радио и громкоговоритель, экипаж лодки Firebolt произвёл предупредительные выстрелы. После этого катера ВМС КСИР отошли на «безопасное расстояние», сообщает Frankfurter Allgemeine.
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Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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