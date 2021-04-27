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Колумнист Bloomberg предложил исключить Россию из новых переговоров по иранской ядерной сделке

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России не стоит позволять оставаться за столом переговоров по иранской атомной программе, считает колумнист Bloomberg Эли Лэйк. В своей статье он пишет, что недавно просочившаяся в СМИ запись разговоров главы МИД Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа свидетельствует о том, что Россия не заинтересована в заключении иранской ядерной сделки, а значит может навредить новому дипломатическому процессу.
Колумнист Bloomberg предложил исключить Россию из новых переговоров по иранской ядерной сделке
Reuters

Переговоры по иранской атомной программе стали ещё интереснее, пишет журналист Эли Лэйк в своей статье для Bloomberg: по его мнению, если Джо Байден хочет их успеха, то ему следует настоять на исключении из переговорного процесса одного из участников.

Как пишет Лэйк, речь идёт о записи разговора иранского министра иностранных дел Мохаммеда Джавада Зарифа, просочившейся в СМИ. В ней Зариф говорит о том, что его мнение часто не учитывалось иранскими спецслужбами во время выработки ядерной сделки в 2015 году. Таким образом, подтвердились догадки тех, кто считал, что Зариф является лишь представителем, а не противовесом иранских радикалов.
 
Однако наиболее любопытные моменты записи касаются роли России, пишет Лэйк: Зариф говорил о том, что Россия «прикладывает все усилия» для срыва сделки, поскольку нормализация отношений Ирана с Западом не входит в интересы Москвы. Как пишет автор, это сенсационное признание, учитывая, что Россия входила в число стран, проводивших переговоры по заключению ядерной сделки.
 
По словам Зарифа, Россия предприняла ряд шагов для срыва сделки — например настояла на снятии эмбарго на поставки оружия в Иран, а также предложила включить в сделку пункт о том, что МАГАТЭ не будет проводить проверку прошлых активностей Ирана в рамках атомной программы. По мнению автора, таким образом в России могли надеяться на то, что США не примут условия сделки, однако в 2015 году Барак Обама всё равно сумел убедить конгресс в необходимости принятия сделки.
 
Лэйк задаётся вопросом, имеет ли Россия право после такого участвовать в нынешних переговорах. Автор напоминает, что изначально российская сторона была включена в процесс, ввиду того что Россия, как и США, не желает обретения Ираном статуса ядерной державы. Кроме того, Обама опасался, что если Россия и Китай не будут участвовать в процессе заключения сделки, то они смогут помочь Ирану преодолеть потенциальные санкции от США. Однако санкции США, введённые в 2018 году, показали, что опасения были напрасными, отмечает автор. Следовательно, вопрос о том, почему Россия участвует в переговорах, становится ещё актуальнее. По мнению Лэйка, наличие Москвы за переговорным столом лишь приведёт к дальнейшим дипломатическим осложнениям. 
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Bloomberg США Северная Америка
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