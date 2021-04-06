CNN: гонка наперегонки со временем — в Вене США и Иран окунулись в «челночную дипломатию»

На переговорах о будущем иранской ядерной сделки делегации Вашингтона и Тегерана окунулись в «челночную дипломатию», которая может привести к тому, что рано или поздно стороны всё же сумеют договориться, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, все участники переговоров осознают, что впереди их ждёт длинный путь, который им, однако, предстоит пройти в крайне сжатые сроки.

Фред, важный вопрос состоит в том, кто сидит за столом и, что ещё важнее, кого там на данный момент нет.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: И кто за каким столом сидит — это, Бекки, также немаловажный вопрос. На данный момент здесь есть иранцы, страны группы P4+1, минус США. Речь идёт об остальных странах, которые являются участниками иранской ядерной сделки. Они ведут переговоры с иранцами о том, каким образом и когда те смогут или выразят готовность вернуться к полному соблюдению условий иранской ядерной сделки.

Кажется, в своём репортаже Ник только что описал моменты, которые беспокоят международное сообщество и других участников соглашения. В частности, их беспокоит то, что Иран производит больше обогащённого урана, который к тому же имеет более высокую степень обогащения. Сюда же относятся некоторые текущие исследования и центрифуги, которые, судя по всему, находятся на стадии производства и накопления.

Всё это пункты, к соблюдению которых, как настаивают участники соглашения, Иран должен вернуться. В то же время иранцы, разумеется, говорят, что СВПД они не нарушали. Они утверждают, что нарушили лишь определённые статьи СВПД, придерживаясь при этом соглашения в целом. По их мнению, именно США нужно вернуться к полному соблюдению условий сделки и отменить все санкции, введённые администрацией Трампа.

Делегация США находится здесь, в Вене, но в другом месте. Так что, по сути, Бекки, мы стали свидетелями челночной дипломатии в миниатюре. В Вене делегаты снуют туда-сюда, оповещая США о том, что происходит на переговорах с иранцами и, наоборот, с тем, чтобы обе стороны в какой-то момент вместе взошли к алтарю, пришли к какому-то итогу и все остальные участники соглашения вернулись к первоначальному состоянию сделки.

Разумеется, как отметил Ник в своём репортаже, пока до этого довольно далеко, и все стороны считают, что это, возможно, лишь начало, как им известно, длинного пути, но также и гонки наперегонки со временем. Бекки?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.