CNN: гонка наперегонки со временем — в Вене США и Иран окунулись в «челночную дипломатию»
Фред, важный вопрос состоит в том, кто сидит за столом и, что ещё важнее, кого там на данный момент нет.
ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: И кто за каким столом сидит — это, Бекки, также немаловажный вопрос. На данный момент здесь есть иранцы, страны группы P4+1, минус США. Речь идёт об остальных странах, которые являются участниками иранской ядерной сделки. Они ведут переговоры с иранцами о том, каким образом и когда те смогут или выразят готовность вернуться к полному соблюдению условий иранской ядерной сделки.
Кажется, в своём репортаже Ник только что описал моменты, которые беспокоят международное сообщество и других участников соглашения. В частности, их беспокоит то, что Иран производит больше обогащённого урана, который к тому же имеет более высокую степень обогащения. Сюда же относятся некоторые текущие исследования и центрифуги, которые, судя по всему, находятся на стадии производства и накопления.
Всё это пункты, к соблюдению которых, как настаивают участники соглашения, Иран должен вернуться. В то же время иранцы, разумеется, говорят, что СВПД они не нарушали. Они утверждают, что нарушили лишь определённые статьи СВПД, придерживаясь при этом соглашения в целом. По их мнению, именно США нужно вернуться к полному соблюдению условий сделки и отменить все санкции, введённые администрацией Трампа.
Делегация США находится здесь, в Вене, но в другом месте. Так что, по сути, Бекки, мы стали свидетелями челночной дипломатии в миниатюре. В Вене делегаты снуют туда-сюда, оповещая США о том, что происходит на переговорах с иранцами и, наоборот, с тем, чтобы обе стороны в какой-то момент вместе взошли к алтарю, пришли к какому-то итогу и все остальные участники соглашения вернулись к первоначальному состоянию сделки.
Разумеется, как отметил Ник в своём репортаже, пока до этого довольно далеко, и все стороны считают, что это, возможно, лишь начало, как им известно, длинного пути, но также и гонки наперегонки со временем. Бекки?
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 06 апреля 2021 года.
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