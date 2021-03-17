Бомбить или договариваться — обозреватель Forbes рассказал о непростом выборе Америки в противостоянии с Ираном

Есть три пути, которые позволят прийти к будущему, в котором у Ирана нет ядерного оружия: довериться словам Тегерана, снова вести официальные переговоры или общаться языком военных ударов, считает обозреватель Forbes Майкл Крепон. У каждого из этих путей есть свои минусы, но США придётся сделать выбор, чтобы не допустить нежеланного пополнения в клубе ядерных держав.

Распространение ядерного оружия происходит постепенно — «по стране за раз», но каждое новое пополнение в этом клубе обычно ведёт к следующему, пишет в своей статье обозреватель Forbes Майкл Крепон. Если Иран получит заветную бомбу или хотя бы достаточно приблизится к своей цели, дальше лучше бы следить за Саудовской Аравией, Турцией, Египтом и ОАЭ.

Помимо нежелания видеть усиление Ирана в регионе, у всех этих государств, занимающих сейчас выжидательную позицию, есть ещё кое-что общее — история отношений с США в сфере безопасности. «Если США плохо справятся с иранской дилеммой и если партнёры продолжат терять веру в Америку, всё больше из них будут предпочитать идти собственным путём», — предупреждает автор.

Администрации президентов Буша, Обамы, Трампа, а теперь и Байдена твердили, что ни за что не допустят, чтобы Иран обзавёлся собственным ядерным оружием. Для США других вариантов быть не может. Со своей стороны Тегеран, похоже, не сможет разработать и произвести вооружения в кратчайшие сроки. Значит, бомбы, скорее всего, не будет. Но что придётся сделать, чтобы не дать Ирану достигнуть своей цели? По мнению Крепона, многое зависит от того, как Вашингтон и Тегеран разыграют имеющиеся у них карты.

Ожидание, пока экономическое давление приведёт к смене режима в Иране, так и не принесло своих плодов. Поэтому остаётся три основных пути к будущему, в котором у Тегерана нет ядерного оружия: иранский самоконтроль, дипломатия и военные удары.

Первый путь может показаться невероятным для тех, кто не доверяет намерениям Тегерана, но всё же отметать его не стоит, настаивает Крепон. В отсутствие формального соглашения иранские лидеры могли бы притормозить свою программу или даже откатить какие-то её элементы в обмен на ослабление санкционного режима. А для этого Тегеран должен осознавать, что владение ядерным оружием, на самом деле, негативно скажется на национальной безопасности страны. Логика следующая: если такие вооружения появятся у Ирана, за ним захотят последовать его соперники, кроме того, вырастет угроза военных ударов и нескончаемых экономических санкций. Как подчёркивает автор, такая же логика применима и к формальному соглашению, но негласных договорённостей будет достигнуть не так сложно.

Тем, кто сомневается в Иране, Крепон рекомендует вспомнить, как в 2003 году американское разведсообщество сообщило, что Тегеран прервал работу над ядерными боеголовками, после того как США свергли режим Саддама Хусейна в Ираке. В 2015 году при администрации Барака Обамы в рамках ядерной сделки в обмен на ослабление санкций Иран согласился на обширные инспекции, которые бы закрывали потенциальное производство ядерных вооружений на 15 и более лет. «Обычно страны, которые уже решили обзавестись ядерным оружием, не ждут по 15 и более лет, чтобы его получить», — комментирует аналитик.

Как напоминает автор статьи, Тегеран соблюдал условия ядерной сделки до тех пор, пока в 2018 году администрация Дональда Трампа сама не вышла из соглашения. После этого Иран повысил уровень обогащения урана и ограничил доступ для иностранных инспекторов на объекты, связанные с программой. Тегеран настаивает, что все эти шаги можно отменить или хотя бы обсудить, но никто не может с уверенностью сказать, что от него ожидать, в особенности накануне президентских выборов этим летом.

В таких обстоятельствах шансы на негласные договорённости между Ираном и США не слишком высоки, обращает внимание Крепон. У Америки и других участников переговоров по ядерной сделке нет оснований верить, что Тегеран сможет проявить сдержанность, а у Тегерана нет оснований верить, что Вашингтон действительно пойдёт на ослабление санкций.

Второй путь, официальной дипломатии, он относит к проблемам изначальной ядерной сделки. Критики указывали, что соглашение Обамы не накладывает ограничения на ракетную программу Ирана и на его потенциальные враждебные действия в отношении друзей и союзников США. Кроме того, с момента заключения сделки прошло уже почти шесть лет, а значит сроки, указанные в соглашении, близки к истечению. Поэтому Байден выступил за «продление и укрепление» сделки Обамы.

Но здесь могут быть препятствия не только со стороны Ирана, но и внутри США. Как отмечает автор статьи, со своим соглашением Обама не мог добиться поддержки большинства ни в палате общин, ни в сенате, а сейчас желающих выступить за новое соглашение с Ираном в конгрессе и того меньше, поскольку Тегеран продолжает вести себя рискованно.

И это подводит к третьему пути — военным ударам, которые бы воспрепятствовали иранской программе. Израильские власти не скрывают, что они бы предпочли именно такой сценарий — лучше с помощью Вашингтона, но можно и без него. Однако удары Израиля или США, скорее всего, приведут к ответным мерам со стороны Ирана, что повлечёт за собой более активное военное участие Америки в то время, когда Пентагон планирует сосредоточиться на усиливающемся соперничестве с Китаем и Россией, рассуждает Крепон. Да и американская общественность поддержит только ограниченные воздушные операции, но явно не новую «бесконечную войну» в регионе, как это было с Афганистаном и Ираком.

«Никто с уверенностью не может предсказать, во что выльются такие военные операции, именно поэтому министр обороны Роберт Гейтс так упорно выступал против этого пути при администрации Буша. Но если с дипломатией ничего не получится, оставшимися опциями будут военные удары или принятие неприемлемого», — предупреждает аналитик.