CNBC: в США разочарованы отказом Ирана участвовать в неформальных переговорах по ядерной программе

Иран отказался участвовать в неформальной встрече со странами, подписавшими с ним в 2015 году ядерное соглашение, пишет CNBC. Тегеран настаивает на том, что США прежде должны снять со страны санкции. В Белом доме, в свою очередь, выразили разочарование в связи с решением иранских властей, заявив при этом о своей готовности возобновить «конструктивную дипломатию».
Иран отклонил приглашение мировых держав, подписавших ядерное соглашение 2015 года, которые пожелали обсудить возможное возвращение Тегерана за стол переговоров, пишет CNBC. Как отмечается в статье на сайте телеканала, иранские власти настаивают на том, что вначале США должны снять с их страны санкции.
Отказ Тегерана стал серьёзным препятствием для усилий администрации Байдена по восстановлению соглашения.
«Учитывая недавние действия и заявления США и трёх европейских держав, Иран считает, что сейчас не время для неформальной встречи с этими странами, которую предложил глава внешнеполитического ведомства ЕС», — заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Белый дом заявил в воскресенье, что администрация Байдена разочарована решением Ирана пропустить неформальную встречу с США и другими странами, подписавшими договор 2015 года: Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем.
«Хотя мы разочарованы ответом Ирана, мы по-прежнему готовы возобновить конструктивную дипломатию для обоюдного возвращения к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, — заявил каналу NBC News один из высокопоставленных представителей администрации. — Мы обсудим с нашими партнёрами по «P5+1» (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. — ИноТВ) наилучший путь вперёд».
Администрация Байдена ранее заявляла, что хочет возобновить ядерную сделку, но не будет приостанавливать действие санкций до тех пор, пока Тегеран не вернётся к соблюдению договорённостей. Тегеран, в свою очередь, отказывается вести переговоры, пока санкции США остаются в силе.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году при посредничестве администрации Обамы. Этот документ снимал с Ирана болезненные санкции, из-за которых ранее экспорт иранской нефти был сокращён примерно вдвое. В обмен на ослабление ограничительных мер Тегеран согласился свернуть часть своей ядерной программы и открыть свои объекты для более масштабных международных инспекций.
В 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп сдержал предвыборное обещание и вывел Соединённые Штаты из СВПД, назвав это «худшей в истории сделкой».
Как отмечается в статье, США и их европейские союзники считают, что у Ирана есть амбиции по разработке ядерной бомбы. Тегеран это обвинение отрицает.
Российские вакцины от коронавируса эффективны против тех штаммов, которые распространяются в Европе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой (ФМБА).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Еревана о том, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее высказался об эффективности российских комплексов «Искандер», неправильно проинформировали.
Норвежская лыжница Астрид Якобсен прокомментировала поведение россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что российская команда на чемпионате мира 2021 года в Латвии будут выступать либо под флагом ФХР, либо под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).
Правительство Австралии выделит дополнительные $452 млн на неотложные задачи в рамках программы по уходу за пожилыми людьми. Данное решение было принято на основе отчёта королевской комиссии по качеству и безопасности ухода за престарелыми.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) показала, как россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо преодолевают подъём в ходе мужской командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.