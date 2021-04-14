France 24: Россия призвала США снять санкции с Ирана

Министр иностранных дел России прибыл с визитом в Иран, и во время своего выступления он обратился к Штатам с призывом снять санкции с Ирана ради прогресса на переговорах по иранскому атому. Но Вашингтон требует, чтобы Тегеран сперва вернулся к выполнению всех условий договора, из которого Штаты в одностороннем порядке вышли.
Во время визита в Тегеран Сергей Лавров снова заявил о поддержке России в адрес своего союзника. Чтобы спасти соглашение по иранскому атому, Москва призывает США снять санкции против Ирана.
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России:Наши партнёры в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от Соединённых Штатов.
Но для того, чтобы снять санкции с Ирана, Вашингтон сначала требует, чтобы Тегеран снова соблюдал условия соглашения. С воскресенья из-за происшествия на ядерном комплексе в Натанзе обострилась напряжённость между двумя лагерями. Иран критикует такой саботаж и обвиняет Израиль в том, что он стоит за сбоем в электроснабжении, который парализовал работу площадки.
МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, глава МИД Ирана:Американцы должны знать, что ни санкции, ни саботаж не обеспечат их инструментами для проведения переговоров и что эти действия лишь ещё больше усложняют ситуацию для них.
Обстоятельства происшествия до сих пор не ясны. На площадке, на которую была совершена атака, незадолго до этого начали испытания новой центрифуги, чтобы обогащать уран ещё быстрее и в большем объёме — до уровня обогащения, запрещённого соглашением по иранскому атому.
В рамках переговоров, которые проходят в Вене, госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Брюссель, чтобы обсудить иранский вопрос со своими союзниками по НАТО.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что епархия постарается сохранить в Среднеуральском монастыре все условия для возможности возвращения монахинь, выселенных из монастыря по решению суда.
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик ответил на вопрос, могут ли быть сделаны перестановки в команде под его ответственность, учитывая, что в состав женской сборной на 200 м не смогла отобраться действующая чемпионка мира на этой дистанции Юлия Ефимова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи помощника главы российского государства Юрия Ушакова с послом США в России Джоном Салливаном речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами.
Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому многодетные семьи смогут получить до 450 тыс. рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил, что новую государственную программу научно-технологического развития России планируется разработать к октябрю.
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц сообщил, что «Локомотив» не предоставлял никаких материалов по поводу посещения начальником команды «Спартака» Василием Козловцевым судейской команды после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).