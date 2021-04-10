«Трудно быть союзником США»: FP посоветовал Байдену заняться прополкой внешнеполитических «сорняков»

Несмотря на то что приход Джо Байдена к власти стал для союзников США долгожданным глотком свежего воздуха, у Вашингтона по-прежнему остаётся немало разногласий с его партнёрами, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, некоторых союзников тревожит непоследовательность США по таким вопросам, как иранская ядерная сделка и военное присутствие в Афганистане, поэтому команде Байдена стоит немедленно заняться этими внешнеполитическими «сорняками».

Президент США Джо Байден любит союзников. Когда он вступил в должность, он первым делом позвонил главам союзных государств: премьер-министру Канады Джастину Трюдо, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту Франции Эммануэлю Макрону. В духе мантры «Америка вернулась» США вновь предстали как надёжный, последовательный и заслуживающий доверия парнёр своих союзников по всему миру — и так будет, по крайней мере, до тех пор, пока Байден находится у власти. В комментариях администрации по различным сложным вопросам — вроде политики по отношению к Ирану и Китаю — всегда есть строчка о том, что эти проблемы надо решать вместе с союзниками США. Риторика эпохи Трампа, который требовал от союзников, чтобы те «делали и платили больше, а просили меньше», канула в Лету. «Америка превыше всего» уступила место лозунгу «Союзники превыше всего», — пишет Foreign Policy.

И всё же трудно быть союзником — по крайней мере иногда. Смена курса администрации США стала глотком свежего воздуха после четырёх лет унижений Трампа, однако проблемы в отношениях неизбежно всплывут на поверхность по окончании медового месяца. Бессмысленные споры экс-президента США Дональда Трампа с союзниками носили контрпродуктивный характер, однако и подход Байдена к альянсам оказался не лишён двусмысленных противоречий.

Вряд ли различие в риторике между двумя президентами может быть более явным. В то время как Трамп любил порассуждать о том, что союзники богатеют под крылом США и, пользуясь наивностью Америки, отказываются при этом платить по счетам, министр обороны Байдена Ллойд Остин подчёркивает, что нынешняя администрация с уважением относится к НАТО и готова прислушиваться к союзникам.

Реальная политика во многом соответствует такой риторике. В то время, как Трамп выдвигал в адрес Токио и Сеула бесперспективные требования увеличить объёмы средств, выделяемых на американские войска, новая администрация уже согласилась на продление нынешних договорённостей с Японией и заключила новое соглашение с Южной Кореей. Трамп отдал приказ на вывод 12 тыс. американских военных с территории Германии; Байден же его остановил.

И всё же под этой безмятежной гладью таится немало опасностей.

Некоторые из них обусловлены решениями США на внутреннеполитической арене, волны от которых докатываются и до внешней политики, особенно в сфере экономики и экологии. Взять, к примеру, только северного союзника США. Байден отлично пообщался с Трюдо в ходе первого телефонного разговора после вступления в должность; за этой беседой последовала не менее успешная виртуальная встреча. Дружелюбный тон, улыбки до ушей — после четырёх лет мытарств с Трампом вздох облегчения Канады был слышен во всех 48 штатах к югу от границы.

Тем не менее между этими двумя беседами Байден успел остановить строительство трубопровода Keystone XL, по которому канадская нефть должна была поступать в Мексиканский залив; при этом этот проект очень важен для Канады как в экономическом, так и в политическом плане. Американский лидер также одобрил указ под названием «Покупай американское», согласно которому, канадским поставщикам закроют доступ к гостендерам. Подобная политика, по словам Байдена, должна пойти на пользу среднему классу.

Второй набор проблем вызван не тем, что союзники разочаровались в политике США, а в том, что сами США разочаровались в непоколебимости позиций союзников по некоторым вопросам. Например, незадолго до вступления Байдена в должность ЕС подписал инвестиционное соглашение с Китаем; несмотря на все разговоры о создании нового единого подхода США и Европы по отношению к Пекину, европейские чиновники усомнились в целесообразности договорённостей с Поднебесной только после того, как Пекин наложил на них санкции. Германия, показавшая нос из конуры, в которую Трамп так хотел её запихнуть, продолжает вести работы по газопроводу «Северный поток — 2». Администрация Байдена ввела санкции против военных Мьянмы после недавнего переворота, однако Япония по-прежнему не хочет присоединиться к кампании по оказанию на неё экономического давления.

Третья проблема связана с приверженностью администрации делу продвижения демократии и прав человека. Такая политика предполагает столкновения с некоторыми союзниками, вроде Венгрии и Турции, а также рядом партнёров на Ближнем Востоке. Американские политики уже давно привыкли балансировать между стремлением к защите прав человека и желанием укрепить отношения с союзниками, склонными к автократии. Тем не менее, учитывая, что последние четыре года у США был президент, который не слишком настаивал на том, чтобы его союзники изменили своё поведение, эта дилемма вновь выйдет на первый план.

Последний вызов проистекает из сомнений в непоколебимости США. Некоторые азиатские государства, например, осуждали Трампа за его непоследовательность и чрезмерно персонализированный подход к внешней политике. Однако это не мешало им высоко ценить его жёсткую позицию по отношению к Китаю. В ударах по режиму Башара Асада и проиранским силам партнёры США на Ближнем Востоке видели доказательство решимости Трампа. «Но должны ли союзники присоединяться к «экстремальной конкуренции», которую Байден предвидит в отношениях с Китаем, или же пытаться подстелить соломки на случай, если его администрация, в конечном счёте, пойдёт с Пекином на широкое сотрудничество? Должны ли они оставаться в Афганистане, несмотря на мирный процесс, в котором они не принимают участия? Должны ли они примыкать к коалиции, чтобы дать отпор Ирану, учитывая, что предыдущий президент-демократ ратовал за то, чтобы арабские государства Персидского залива сосуществовали в регионе с Тегераном?» — задаётся вопросом журнал.

Если взглянуть на ситуацию ещё глубже, то лозунг «Америка вернулась» подразумевает, что именно Трамп, а не Байден отклонился от традиционной внешней политики США. Однако подобный тезис уже не кажется очевидным. Эксперты задаются вопросом, в какой степени события последних четырёх лет были обусловлены поведением Трампа, а в какой — интересами Америки. Было ли изоляционистское мировоззрение Трампа исключением из правил или же новой нормой, в то время как Байден — это последний из плеяды похожих на него политиков? Учитывая, что он в лучшем случае пробудет у власти восемь лет, следует ли союзникам поддерживать политику США в том случае, если новый лидер попытается её изменить?

Взять только антииранские санкции США, похожие на американские горки, на которых европейские союзники Вашингтона без продыху катаются уже несколько лет. До и во время переговоров о ядерной программе Вашингтон настаивал на том, что Европа должна порвать большую часть деловых связей с Ираном. Однако после заключения иранской ядерной сделки администрация Обамы, указав на то, что Тегеран должен понять всю выгоду соглашения, призвала Европу наладить с Ираном торговые связи. Однако затем на сцене появляется Трамп — и вновь вводит против Тегерана санкции, убеждая европейцев остановить все связи с ближневосточной державой. Учитывая, что в ближайшем будущем США с большой долей вероятности вернутся в ядерную сделку, вероятен новый поворот. Однако до конечной станции этому аттракциону ещё далеко: если через четыре года в США президентом станет республиканец, выступающий за антииранские санкции, европейских союзников вновь могут усадить в вагонетку. Подобные кульбиты не могут не тревожить друзей Соединённых Штатов.

Разумеется, сумбурные отношения во внешней политике — это не новость; в любом альянсе бывают свои проблемные места. Новая риторика Байдена помогает смягчать эти противоречия. Ключ к успеху в этом деле — это сделать так, чтобы практические решения, которые потенциально способны вызвать конфликт, не перевешивали этот нарратив.

В своё время экс-госсекретарь США Джордж Шульц сравнил работу дипломата с «уходом за садом» — культивированием доверительных отношений с ключевыми партнёрами. Однако куда меньше известна другая его цитата, в которой он пояснял, что же он имеет здесь в виду. «Любой хороший садовник знает, — говорил Шульц, — что сорняки нужно выкорчёвывать немедленно». «Выявляйте потенциальные проблемы на ранней стадии, уничтожайте те из них, которые вам по силам, обносите те из них, которые вам не по зубам, и любыми способами не позволяйте им удушить то великое благо, что есть в союзнических отношениях», — поясняет издание.

«По мере того как союзники привыкают к новому тону и политике Байдена, сорняки — решения в духе протекционизма, запутанная политика на китайском направлении, давление в области прав человека, сомнения в последовательности США и многие другие проблемы — будут казаться выше. И новой команде следует заняться ими прямо сейчас», — подытоживает Foreign Policy.