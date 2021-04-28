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ABC News: ВМС США ответили предупредительным огнём «досаждавшим» иранским катерам

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Персидском заливе произошло напряжённое противостояние между американскими и иранскими военными. Патрульные катера исламской республики приблизились к кораблям ВМС США и не реагировали на сигналы, пока в их сторону не был открыт предупредительный огонь, передаёт ABC News.

Между США и Ираном произошли напряжённые столкновения в Персидском заливе. На новом видео видно, как иранские быстроходные катера окружают корабли американского флота и береговой охраны. В ответ ВМС США открыли предупредительный огонь. С подробностями главный корреспондент ABC News по международным делам Марта Раддац.

В Персидском заливе стояла кромешная тьма, когда вооружённые иранские патрульные катера помчались к судам ВМС и береговой охраны США, игнорируя множество словесных предостережений и рёв сирен. Только после того, как иранцы оказались в 68 ярдах от американских кораблей и те открыли предупредительный огонь  всполохи света, которые вы видите на своих экранах,  три иранские лодки наконец-то повернули назад.
 
Иранцы окружают американские суда уже второй раз в этом месяце. ВМС США заявляют, что иранцы «проводят агрессивные, опасные, досаждающие манёвры, не уделяя должного внимания безопасности других кораблей, как того требует международное право».
 
Два этих столкновения  первые случаи за промежуток более одного года, когда иранские лодки беспокоят США.
 
СТИВЕН ГЭНЯРД, отставной полковник Морской пехоты США: Сторонники жёсткого курса не хотят, чтобы ядерные переговоры между США и Ираном увенчались успехом. Поэтому они усиливают давление в попытке спровоцировать бой и сорвать эти переговоры.
 
МАРТА РАДДАЦ главный корреспондент ABC News по международным делам: И, Дэвид, именно такие агрессивные и неожиданные столкновения могут привести к ошибке и обострению ситуации. Дэвид?
 
Понятно. С нами была Марта Раддац. Мы увидимся с вами завтра, Марта, при освещении выступления президента.
 
Дата выхода в эфир 28 апреля 2021 года.
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