ABC News: ВМС США ответили предупредительным огнём «досаждавшим» иранским катерам

В Персидском заливе произошло напряжённое противостояние между американскими и иранскими военными. Патрульные катера исламской республики приблизились к кораблям ВМС США и не реагировали на сигналы, пока в их сторону не был открыт предупредительный огонь, передаёт ABC News.
Между США и Ираном произошли напряжённые столкновения в Персидском заливе. На новом видео видно, как иранские быстроходные катера окружают корабли американского флота и береговой охраны. В ответ ВМС США открыли предупредительный огонь. С подробностями главный корреспондент ABC News по международным делам Марта Раддац.
В Персидском заливе стояла кромешная тьма, когда вооружённые иранские патрульные катера помчались к судам ВМС и береговой охраны США, игнорируя множество словесных предостережений и рёв сирен. Только после того, как иранцы оказались в 68 ярдах от американских кораблей и те открыли предупредительный огонь — всполохи света, которые вы видите на своих экранах, — три иранские лодки наконец-то повернули назад.
Иранцы окружают американские суда уже второй раз в этом месяце. ВМС США заявляют, что иранцы «проводят агрессивные, опасные, досаждающие манёвры, не уделяя должного внимания безопасности других кораблей, как того требует международное право».
Два этих столкновения — первые случаи за промежуток более одного года, когда иранские лодки беспокоят США.
СТИВЕН ГЭНЯРД, отставной полковник Морской пехоты США:Сторонники жёсткого курса не хотят, чтобы ядерные переговоры между США и Ираном увенчались успехом. Поэтому они усиливают давление в попытке спровоцировать бой и сорвать эти переговоры.
МАРТА РАДДАЦ главный корреспондент ABC News по международным делам:И, Дэвид, именно такие агрессивные и неожиданные столкновения могут привести к ошибке и обострению ситуации. Дэвид?
Понятно. С нами была Марта Раддац. Мы увидимся с вами завтра, Марта, при освещении выступления президента.
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