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Bloomberg: Пентагон потратит $18 млрд на новые перехватчики для защиты от ядерных ракет КНДР и Ирана

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Министерство обороны США намерено выделить почти $18 млрд на разработку, производство и обслуживание нового перехватчика, который должен будет обеспечить защиту страны от ядерных ракет Северной Кореи или Ирана, сообщает Bloomberg. По оценкам, новые перехватчики должны поступить на вооружение «не позднее 2028 года».
Bloomberg: Пентагон потратит $18 млрд на новые перехватчики для защиты от ядерных ракет КНДР и Ирана
Reuters
Пентагон планирует потратить почти $18 млрд на разработку, производство и поддержку своего нового перехватчика, который будет использоваться для обороны от ядерных ракет Северной Кореи или Ирана, пишет Bloomberg.

Как отмечается в статье, этот проект — первый крупный оборонный заказ администрации Байдена.

Командам, возглавляемым корпорациями Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp., на разработку перехватчика следующего поколения в целом будет выделено $13,1 млрд.
 
Конкурентная борьба между ними завершится, «возможно, к 2026 году» после «критического обзора конструкций». Кульминацией станет процесс отбора по принципу «победитель получает всё». В результате будет создан 31 новый перехватчик, в том числе 10 для испытаний.

По оценкам Пентагона, на этап производства будет затрачено $2,3 млрд, а долгосрочные расходы на техническую поддержку составят ещё $2,3 млрд.

«В настоящее время мы сосредоточены на этапе разработки технологий», — отметил в своём заявлении представитель Агентства по противоракетной обороне Марк Райт.

По его словам, перехватчики следующего поколения начнут ставить на вооружение «не позднее 2028 года». Их собираются разместить на Аляске. Стоимость каждого из 31 перехватчика оценивается примерно в сумму $498 млн, пишет Bloomberg.
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