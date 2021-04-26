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ZDF: военные расходы в мире достигли уровня холодной войны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По данным исследовательского института Sipri, мировые расходы на военную отрасль в 2020 году достигли такого уровня, какого не было со времён холодной войны. Как сообщает немецкий телеканал ZDF, военные затраты всех государств мира за год составили почти $2 трлн. По мнению возглавляющего центр Дэна Смита, такой рост расходов на вооружения ошеломляет и говорит о «довольно брутальной общей картине».
ZDF: военные расходы в мире достигли уровня холодной войны
Reuters

Расходы на вооружения в мире достигли такого уровня, какого не было с 1988 года, то есть со времён холодной войны, отмечает корреспондент немецкого телеканала ZDF Марсель Буркхардт.

По данным исследовательского института Sipri, в 2020 году военные расходы всех стран мира составили в общей сложности $1981 млрд. Таким образом, почти $2 трлн за год было потрачено на жалованье военнослужащих, пополнение арсеналов вооружений и проведение военных операций.

В связи с такими крупными суммами расходов в этой отрасли директор Sipri в Стокгольме Дэн Смит говорит о «довольно брутальной общей картине». Траты на военные нужды достигли наиболее высокого уровня с 1988 года, когда подходила к концу холодная война. По запросу телеканала ZDF Дэн Смит заметил, что динамика роста военных расходов ошеломляет: «В то время как пандемия ослабляет экономику, военные расходы растут быстрее, чем в какой-либо другой момент за прошедшее десятилетие».

Основными причинами тому являются конфликты между соперничающими странами, стремление к модернизации арсеналов вооружений, экспансивное расширение своей власти или страх автократов перед возможным бунтом собственного населения, утверждает немецкий телеканал.

По объёмам военного бюджета в мире с большим отрывом лидируют США: их расходы на оборону составили в 2020 году $778 млрд, что соответствует 39% всех мировых трат на военную отрасль за указанный период.

За Вашингтоном с заметным отставанием следуют Китай, потративший примерно $252 млрд на военные расходы, Индия с $72,9 млрд, Россия с $61,7 млрд, а также Великобритания с $59,2 млрд. В качестве основной причины снова возрастающих военных расходов США, Китая и Индии исследователи центра Sipri называют «реально воспринимаемые угрозы» и сильный экономический рост во время пандемии коронавируса.

В результате США могут себе позволить вкладывать средства в модернизацию своего арсенала вооружений. Точно так же и Китай на фоне процветающей экономики делал официальные заявления о намерении догнать США в военном отношении до 2049 года. Соответственно, военные расходы Китая увеличиваются уже 26-й год подряд, сообщается в материале.

Индия, в свою очередь, борется с пакистанскими и китайскими соседями за влияние в регионе. Эти конфликты приводят к дополнительной гонке вооружений в Азии, за которой исследователи Sipri следят с беспокойством.

В других регионах мира вырисовывается противоположная тенденция: например, Саудовская Аравия в 2020 году сократила свой военный бюджет на 10% по сравнению с предшествующим годом — до $57,5 млрд. Страна, которая на протяжении многих лет до этого активно наращивала вооружения и чьи военные с 2015 года участвуют в военном конфликте в Йемене, жалуется на финансовое бремя, связанное с военными операциями, и теперь в большей мере делает ставку на дипломатию, чем на оружие.

Одну из главных причин для сокращения оборонного бюджета Sipri видит в пошатнувшейся устойчивости экономического фундамента, что наблюдается сейчас во многих странах Ближнего Востока. Наряду с Саудовской Аравией свои военные бюджеты сократили почти все страны ОПЕК. «Многие из этих стран ОПЕК вынуждены иметь дело с сильно снизившимися доходами от нефти, которые до сих пор были основным источником прибыли».

Такие государства, как Россия, Бразилия и Южная Корея, в 2020 году в связи с пандемией вкладывали значительно меньше средств в армию, чем планировалось до этого. Напротив, почти все страны НАТО существенно увеличили свои военные бюджеты. Например, расходы Германии на нужды бундесвера увеличились примерно до €50 млрд.

По данным Sipri, Германия сейчас отстаёт от Саудовской Аравии и опережает Францию, занимая седьмую строчку в списке государств с самым высоким военным бюджетом, заключает немецкий телеканал ZDF.

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