Euronews: на Тенерифе обнаружили подпольную мастерскую по производству оружия на 3D-принтерах

Испанская полиция раскрыла на острове Тенерифе нелегальную мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие. В результате операции был конфискован целый арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также более 30 книг о производстве боеприпасов. С таким случаем правоохранительные органы Испании столкнулись впервые, передаёт Euronews.
Полиция Испании в городе Санта-Крус-де-Тенерифе ликвидировала подпольную мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие. Операция, о результатах которой было объявлено в воскресенье, проводилась совместно офицерами полиции и сотрудниками налоговых органов.
В результате рейда задержан один человек. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело.
В ходе обыска были изъяты два 3D-принтера — а также гильзы, глушители, магазины, карабин, два электрошокера, пять ножей, меч, а также кобура со свастикой. Кроме того, стражи порядка обнаружили более 30 книг о производстве боеприпасов.
В сообщении Национальной полиции говорится, что это первая подобная мастерская, которая была найдена в стране.
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов прокомментировал данные о выявлении в России двух новых штаммов коронавируса.
Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит для российских отельеров разъяснения о возможных штрафах за необоснованный рост цен, сообщила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.
Одной из возможных причин суточных колебаний заболеваемости коронавирусной инфекцией в России является изменчивость погоды. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что отказ Чехии раскрывать данные по взрыву во Врбетице в 2014 году является доказательством того, что это фейк.
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден в телефонном разговоре 13 апреля обсуждали информацию о подготовке государственного переворота в Белоруссии с устранением президента республики Александра Лукашенко, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев поделился мнением о том, почему Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому не удалось одержать победу на чемпионате мира в Стокгольме.
Азербайджанские пограничники задержали на границе с Ираном двух граждан этой страны, незаконно проникнувших на территорию республики. Один из нарушителей ранен и госпитализирован, сообщает Госпогранслужба Азербайджана.
Уровень антител к коронавирусу после ревакцинации препаратом «Спутник V» выше, чем после первичной вакцинации. Об этом заявил заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
Правительство России направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство скоростной платной автотрассы М12 Москва — Казань, которую планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство России включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.