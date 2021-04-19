Euronews: на Тенерифе обнаружили подпольную мастерскую по производству оружия на 3D-принтерах

14:48 Вертолёт Ingenuity совершил первый полёт на Марсе Беспилотный вертолёт Ingenuity совершил свой первый полёт на Марсе.

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14:43 В Тюменской области рассказали о работе спасателей по тушению лесных пожаров В пресс-службе управления МЧС по Тюменской области сообщили, что спасатели 60 раз выезжали на тушение травы 17 и 18 апреля.

14:42 Эпидемиолог оценил данные о новых штаммах коронавируса в России Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов прокомментировал данные о выявлении в России двух новых штаммов коронавируса.

14:37 Российских отельеров предупредят о штрафах за необоснованный рост цен Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит для российских отельеров разъяснения о возможных штрафах за необоснованный рост цен, сообщила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

14:34 СМИ: Итальянские клубы призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А Итальянские клубы отреагировали на решение «Ювентуса», «Милана» и «Интера» вступить в европейскую Суперлигу.

14:31 Вышла новая серия проекта «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России Вышла новая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква» — проекта о жизни мигрантов в России.

14:29 В Кремле прокомментировали слова советника Байдена по ситуации с Навальным Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана по ситуации с Алексеем Навальным.

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14:21 Захарова назвала приём россиян на работу в посольство США элементом вербовки Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что приём США россиян на работу в американское посольство — это элемент вербовки.

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14:00 Двукратный олимпийский чемпион Зайцев объяснил, почему у Бойковой и Козловского не получилось выиграть ЧМ Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев поделился мнением о том, почему Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому не удалось одержать победу на чемпионате мира в Стокгольме.

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13:22 Отряд кораблей Балтийского флота вошёл в Атлантический океан Отряд кораблей Балтийского флота, в который входят корвет «Стойкий», танкер «Кола», морской буксир «Яков Гребельский» и плавучая мастерская ПМ-82, вошёл в Атлантический океан.

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13:14 В Удмуртии по программе льготной ипотеки выдали более 6 тысяч кредитов В Удмуртии выдали более 6 тыс. кредитов за год действия льготной ипотечной программы под 6,5%.

13:13 Одна из больниц Удмуртии вернулась к штатному режиму работы Межрайонная больница в Глазове, перепрофилированная ранее в госпиталь для пациентов с коронавирусом, вернулась к штатному режиму работы с 19 апреля.

13:13 В Крыму ожидается потепление до +21 °С и ливни Крымские синоптики прогнозируют в регионе потепление до +21 °С в понедельник, 19 апреля.

13:13 Центр «Моя карьера» организует бесплатные тренинги для москвичей Специалисты центра «Моя карьера» проведут бесплатные тренинги для москвичей в последние дни апреля.

13:11 СМИ: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил реформу Лиги чемпионов.

13:06 МВД России призвало граждан не участвовать в несогласованных акциях МВД призывает россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях, сообщается на сайте ведомства.

13:04 Источник: «Тоттенхэм» уволил Моуринью из-за протестов тренера против Суперлиги Стали известны причины увольнения главного тренера лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

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13:00 Ушёл из жизни олимпийский чемпион по хоккею Шувалов 19 апреля в возрасте 97 лет умер заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с шайбой Виктор Шувалов.

12:54 Кабмин направит 40 млрд рублей на строительство трассы Москва — Казань Правительство России направит в текущем году 40 млрд рублей на строительство скоростной платной автотрассы М12 Москва — Казань, которую планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

12:46 Источник: Моуринью уволен из «Тоттенхэма» Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отправлен в отставку.

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12:33 В России в гражданский оборот поступило 16 млн доз «Спутника V» В России в гражданский оборот поступило 16 млн доз вакцины «Спутник V».

12:33 Сорокин признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Айлендерс» Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз».

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