Euronews: за порядком в проблемных районах Франции следит «небесная полиция»

20:53 Нагорный стал семикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике Россиянин Никита Нагорный занял первое место в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.

20:50 В Подмосковье оценили готовность к пожароопасному сезону В Московской области оценили готовность к пожароопасному сезону.

20:44 Число случаев коронавируса в Молдавии достигло 248 518 За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Молдавии возросло на 509 и достигло 248 518.

20:40 Синоптики предупредили о грозе и тумане в Краснодарском крае Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни.

20:38 В РФС оценили назначение российских арбитров на Евро-2020 и ОИ в Токио Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц и руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировали попадание российских арбитров в официальные списки судей чемпионата Европы — 2020 и футбольного турнира летних Олимпийских игр в Токио.

20:36 Эксперт прокомментировал решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими Доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов прокомментировал решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими.

20:33 Трюдо назвал критической ситуацию с коронавирусом в Канаде Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал критической ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

20:32 Российские хоккеисты победили команду Белоруссии в контрольном матче Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Белоруссии в контрольном матче.

20:30 Хохлова о пяти четверных Трусовой в одной программе: пусть она это сделает Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказала мнение, удастся ли Александре Трусовой исполнить все пять видов прыжков в четыре оборота в рамках одного выступления.

20:29 Адвокат напомнил о повышенной оплате труда в праздничные дни Адвокат Янис Юкша напомнил о повышенной оплате труда в праздничные дни.

20:28 Нижний Новгород примет участие в «Библионочи» Нижний Новгород примет участие во всероссийской акции «Библионочь» 24 апреля.

20:27 Эксперт оценил повышение ключевой ставки ЦБ Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин оценил повышение ключевой ставки ЦБ.

20:27 В Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении с 23 апреля режима повышенной готовности из-за лесных пожаров на ряде территорий.

20:26 Кузнецова прокомментировала идею возвращать половину стоимости путёвки в детские лагеря Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала предложение президента Владимира Путина возвращать половину стоимости путёвки в детские лагеря в 2021 году.

20:25 Хохлова призналась, что не любит в фигурном катании Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова рассказала, что она не любит в фигурном катании.

20:22 В АТОР прокомментировали ситуацию с выездным туризмом Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

20:21 Скончался шестой участник ДТП с подростками в Новочеркасске Шестой участник аварии, которая произошла в городе Новочеркасске 18 апреля, скончался в больнице.

20:12 Арбитр Пустовойтова вошла в список судей футбольного турнира ОИ в Токио Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список арбитров, допущенных к работе на предстоящем футбольном турнире летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

20:06 В ООН приветствовали завершение проверки войск в России Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН приветствуют решение России завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военном округах.

19:58 Утверждено расписание ОГЭ для девятиклассников в 2021 году Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов общеобразовательных школ в 2021 году.

19:56 Во Франции усиливают меры безопасности у полицейских участков Министр внутренних дел Франции Франции Жеральд Дарманен поручил усилить меры безопасности у полицейских участков по всей стране после нападения на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем.

19:49 Учения Росгвардии прошли в Краснодарском крае Учения Росгвардии прошли в Краснодарском крае, условия были приближены к боевым, сообщает пресс-служба ведомства.

19:48 Стало известно, где разместят дополнительные сборные, которые проведут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, где планируется разместить сборные Польши, Словакии и Швеции, которые прибудут в город для проведения трёх дополнительных матчей группового этапа чемпионата Европы — 2020.

19:34 МИД России прокомментировал ситуацию в Донбассе Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, поэтому говорить о «шагах в сторону урегулирования» ситуации не приходится.

19:31 Санду обвинила парламент Молдавии в попытке узурпации власти Молдавский лидер Майя Санду обвинила парламент республики в попытке узурпации власти и призвала силовые структуры предотвратить возможную дестабилизацию в стране.

19:25 Гиггз не будет тренировать сборную Уэльса на Евро-2020 Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) объявила об отстранении от работы главного тренера национальной сборной Райана Гиггза.

19:25 Выпускные в школах России планируется провести очно Выпускные вечера в российских школах в этом году планируется провести в очном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

19:21 Выставка «Авангард. На телеге 21 век» открылась в Кирове Выставка «Авангард. На телеге 21 век» начала работу в Кирове. Она продлится до 13 июня.

19:16 Тренер сборной Уэльса Гиггз обвинён в нападении на женщин Королевская прокурорская служба предъявила официальные обвинения главному тренеру сборной Уэльса по футболу Райану Гиггзу в нападении на двух женщин.

19:13 Нижегородская область стала лидером России по числу автопроизводителей — участников нацпроекта Нижегородская область стала лидером России по числу автопроизводителей — участников национального проекта «Производительность труда».

19:12 Глава СПЧ оценил включение «Медузы» в реестр СМИ-иноагентов Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал в беседе с RT решение Министерства юстиции России добавить зарегистрированное в Латвии издание «Медуза»* в реестр СМИ-иноагентов.

19:09 В Госдуме рассказали о поправках в закон о банках В Госдуму планируют внести законопроект, в соответствии с которым части населения помогут расплатиться с долгами по кредитам, заявил первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

19:08 В Ростовской области завели дело из-за отравления 63 детей в детсаду В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту отравления 63 детей в детском саду города Шахты. Работа учреждения приостановлена, сообщили в региональной прокуратуре.

19:08 Макрон прокомментировал нападение на сотрудницу полиции под Парижем Франция не сдастся в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Эммануэль Макрон, комментируя убийство сотрудницы полиции в городе Рамбуйе под Парижем.

19:04 Стал известен характер травмы хоккеиста «Вашингтона» Овечкина Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».

18:57 Глава Еврокомиссии анонсировала саммит ЕС — США Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июне в Брюсселе в ходе визита американского президента Джо Байдена состоится саммит ЕС — США.

18:56 Премьер Франции назвал нападение на сотрудницу полиции терактом Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем) терактом.

18:50 «Газпром Арена» решит вопрос расходов из-за дополнительных матчей Евро с УЕФА и оргкомитетом Генеральный директор стадиона «Газпром Арена» Владимир Литвинов рассказал, как будет урегулирован вопрос по расходам в связи с проведением трёх дополнительных матчей чемпионата Европы — 2020.

18:40 Глава Евросовета созовёт саммит 25 мая Председатель Евросовета Шарль Мишель 25 мая созовёт очный саммит, на котором среди других тем будет обсуждаться Россия.

18:40 Хохлова отказалась сравнивать Медведеву с Загитовой Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова ответила на вопрос, кто лучше перевоплощается и вживается в роль — Евгения Медведева или Алина Загитова.

18:35 Хохлова рассказала, за что Туктамышеву можно назвать шальной императрицей Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказала мнение, почему Елизавета Туктамышева получила прозвище Императрица.

18:33 Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины Vaxzevria Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал не использовать другие препараты для второй дозы после вакцины Vaxzevria (AstraZeneca).

18:32 В Белом доме анонсировали участие Байдена в саммитах G7 и НАТО в июне Американский президент Джо Байден примет участие в саммите G7 в Великобритании 11—13 июня, а также в переговорах лидеров стран НАТО в Брюсселе 14 июня, сообщили в Белом доме.

18:29 Эксперт рассказал, как из банков крадут персональные данные Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как из банков крадут персональные данные.

18:27 На Кипре вводится жёсткий карантин с 26 апреля по 9 мая Совет министров Кипра принял решение об ужесточении карантина из-за ситуации с коронавирусом.

18:23 Убийство сотрудницы полиции во Франции расследует антитеррористическая прокуратура Расследование нападения на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем) поручено антитеррористическому отделу прокуратуры, передаёт телеканал BFMTV.

18:21 В России предложили рефинансировать ипотечные кредиты обманутых дольщиков В нацпроект «Жильё и городская среда» могут добавить пункт о вариантах решения проблемы обманутых участников долевого строительства, а их ипотечные кредиты предложили рефинансировать.

18:18 В полиции рассказали о новом виде телефонного мошенничества В пресс-службе ГУ МВД по СВАО по Москве рассказали о новом виде телефонного мошенничества.

18:16 Гендиректор «Газпром Арены» заявил, что газон выдержит проведение дополнительных матчей Евро Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что газон стадиона должен справиться с проведением трёх дополнительных матчей чемпионата Европы — 2020.