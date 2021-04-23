Euronews: за порядком в проблемных районах Франции следит «небесная полиция»

20:53
Нагорный стал семикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике
Россиянин Никита Нагорный занял первое место в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле.
20:50
В Подмосковье оценили готовность к пожароопасному сезону
В Московской области оценили готовность к пожароопасному сезону.
20:44
Число случаев коронавируса в Молдавии достигло 248 518
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Молдавии возросло на 509 и достигло 248 518.
20:40
Синоптики предупредили о грозе и тумане в Краснодарском крае
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в ближайшие дни.
20:38
В РФС оценили назначение российских арбитров на Евро-2020 и ОИ в Токио
Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц и руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировали попадание российских арбитров в официальные списки судей чемпионата Европы — 2020 и футбольного турнира летних Олимпийских игр в Токио.
20:36
Эксперт прокомментировал решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими
Доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов прокомментировал решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими.
20:33
Трюдо назвал критической ситуацию с коронавирусом в Канаде
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал критической ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
20:32
Российские хоккеисты победили команду Белоруссии в контрольном матче
Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Белоруссии в контрольном матче.
20:30
Хохлова о пяти четверных Трусовой в одной программе: пусть она это сделает
Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказала мнение, удастся ли Александре Трусовой исполнить все пять видов прыжков в четыре оборота в рамках одного выступления.
20:29
Адвокат напомнил о повышенной оплате труда в праздничные дни
Адвокат Янис Юкша напомнил о повышенной оплате труда в праздничные дни.
20:28
Нижний Новгород примет участие в «Библионочи»
Нижний Новгород примет участие во всероссийской акции «Библионочь» 24 апреля.
20:27
Эксперт оценил повышение ключевой ставки ЦБ
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин оценил повышение ключевой ставки ЦБ.
20:27
В Тюменской области ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении с 23 апреля режима повышенной готовности из-за лесных пожаров на ряде территорий.
20:26
Кузнецова прокомментировала идею возвращать половину стоимости путёвки в детские лагеря
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала предложение президента Владимира Путина возвращать половину стоимости путёвки в детские лагеря в 2021 году.
20:25
Хохлова призналась, что не любит в фигурном катании
Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова рассказала, что она не любит в фигурном катании.
20:22
В АТОР прокомментировали ситуацию с выездным туризмом
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.
20:21
Скончался шестой участник ДТП с подростками в Новочеркасске
Шестой участник аварии, которая произошла в городе Новочеркасске 18 апреля, скончался в больнице.
20:12
Арбитр Пустовойтова вошла в список судей футбольного турнира ОИ в Токио
Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список арбитров, допущенных к работе на предстоящем футбольном турнире летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.
20:06
В ООН приветствовали завершение проверки войск в России
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН приветствуют решение России завершить все проверочные мероприятия в Южном и Западном военном округах.
19:58
Утверждено расписание ОГЭ для девятиклассников в 2021 году
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников девятых классов общеобразовательных школ в 2021 году.
19:56
Во Франции усиливают меры безопасности у полицейских участков
Министр внутренних дел Франции Франции Жеральд Дарманен поручил усилить меры безопасности у полицейских участков по всей стране после нападения на сотрудницу полиции в Рамбуйе под Парижем.
19:49
Учения Росгвардии прошли в Краснодарском крае
Учения Росгвардии прошли в Краснодарском крае, условия были приближены к боевым, сообщает пресс-служба ведомства.
19:48
Стало известно, где разместят дополнительные сборные, которые проведут матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, где планируется разместить сборные Польши, Словакии и Швеции, которые прибудут в город для проведения трёх дополнительных матчей группового этапа чемпионата Европы — 2020.
19:34
МИД России прокомментировал ситуацию в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев стягивает технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, поэтому говорить о «шагах в сторону урегулирования» ситуации не приходится.
19:31
Санду обвинила парламент Молдавии в попытке узурпации власти
Молдавский лидер Майя Санду обвинила парламент республики в попытке узурпации власти и призвала силовые структуры предотвратить возможную дестабилизацию в стране.
19:25
Гиггз не будет тренировать сборную Уэльса на Евро-2020
Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) объявила об отстранении от работы главного тренера национальной сборной Райана Гиггза.
19:25
Выпускные в школах России планируется провести очно
Выпускные вечера в российских школах в этом году планируется провести в очном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
19:21
Выставка «Авангард. На телеге 21 век» открылась в Кирове
Выставка «Авангард. На телеге 21 век» начала работу в Кирове. Она продлится до 13 июня.
19:16
Тренер сборной Уэльса Гиггз обвинён в нападении на женщин
Королевская прокурорская служба предъявила официальные обвинения главному тренеру сборной Уэльса по футболу Райану Гиггзу в нападении на двух женщин.
19:13
Нижегородская область стала лидером России по числу автопроизводителей — участников нацпроекта
Нижегородская область стала лидером России по числу автопроизводителей — участников национального проекта «Производительность труда».
19:12
Глава СПЧ оценил включение «Медузы» в реестр СМИ-иноагентов
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев прокомментировал в беседе с RT решение Министерства юстиции России добавить зарегистрированное в Латвии издание «Медуза»* в реестр СМИ-иноагентов.
19:09
В Госдуме рассказали о поправках в закон о банках
В Госдуму планируют внести законопроект, в соответствии с которым части населения помогут расплатиться с долгами по кредитам, заявил первый заместитель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.
19:08
В Ростовской области завели дело из-за отравления 63 детей в детсаду
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту отравления 63 детей в детском саду города Шахты. Работа учреждения приостановлена, сообщили в региональной прокуратуре.
19:08
Макрон прокомментировал нападение на сотрудницу полиции под Парижем
Франция не сдастся в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Эммануэль Макрон, комментируя убийство сотрудницы полиции в городе Рамбуйе под Парижем.
19:04
Стал известен характер травмы хоккеиста «Вашингтона» Овечкина
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
18:57
Глава Еврокомиссии анонсировала саммит ЕС — США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в июне в Брюсселе в ходе визита американского президента Джо Байдена состоится саммит ЕС — США.
18:56
Премьер Франции назвал нападение на сотрудницу полиции терактом
Премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал нападение на сотрудницу полиции в Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем) терактом.
18:50
«Газпром Арена» решит вопрос расходов из-за дополнительных матчей Евро с УЕФА и оргкомитетом
Генеральный директор стадиона «Газпром Арена» Владимир Литвинов рассказал, как будет урегулирован вопрос по расходам в связи с проведением трёх дополнительных матчей чемпионата Европы — 2020.
18:40
Глава Евросовета созовёт саммит 25 мая
Председатель Евросовета Шарль Мишель 25 мая созовёт очный саммит, на котором среди других тем будет обсуждаться Россия.
18:40
Хохлова отказалась сравнивать Медведеву с Загитовой
Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова ответила на вопрос, кто лучше перевоплощается и вживается в роль — Евгения Медведева или Алина Загитова.
18:35
Хохлова рассказала, за что Туктамышеву можно назвать шальной императрицей
Чемпионка Европы 2009 года в танцах на льду Яна Хохлова высказала мнение, почему Елизавета Туктамышева получила прозвище Императрица.
18:33
Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины Vaxzevria
Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал не использовать другие препараты для второй дозы после вакцины Vaxzevria (AstraZeneca).
18:32
В Белом доме анонсировали участие Байдена в саммитах G7 и НАТО в июне
Американский президент Джо Байден примет участие в саммите G7 в Великобритании 11—13 июня, а также в переговорах лидеров стран НАТО в Брюсселе 14 июня, сообщили в Белом доме.
18:29
Эксперт рассказал, как из банков крадут персональные данные
Эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как из банков крадут персональные данные.
18:27
На Кипре вводится жёсткий карантин с 26 апреля по 9 мая
Совет министров Кипра принял решение об ужесточении карантина из-за ситуации с коронавирусом.
18:23
Убийство сотрудницы полиции во Франции расследует антитеррористическая прокуратура
Расследование нападения на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе (департамент Ивелин под Парижем) поручено антитеррористическому отделу прокуратуры, передаёт телеканал BFMTV.
18:21
В России предложили рефинансировать ипотечные кредиты обманутых дольщиков
В нацпроект «Жильё и городская среда» могут добавить пункт о вариантах решения проблемы обманутых участников долевого строительства, а их ипотечные кредиты предложили рефинансировать.
18:18
В полиции рассказали о новом виде телефонного мошенничества
В пресс-службе ГУ МВД по СВАО по Москве рассказали о новом виде телефонного мошенничества.
18:16
Гендиректор «Газпром Арены» заявил, что газон выдержит проведение дополнительных матчей Евро
Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что газон стадиона должен справиться с проведением трёх дополнительных матчей чемпионата Европы — 2020.
18:16
Еврокомиссар назвала долю полностью привитых от коронавируса в ЕС
В Евросоюзе на текущий момент полностью привиты от коронавирусной инфекции 9,1% граждан, ещё 24,5% населения получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.