Euronews: полицейские во Франции возмущены смягчением приговоров за попытку сжечь их коллег

Полицейские в разных городах Франции вышли на массовые акции протеста. Они недовольны слишком мягкими приговорами для злоумышленников, которые в 2016 году пытались заживо сжечь их коллег в служебном автомобиле в пригороде Парижа. Накануне апелляционный суд смягчил вердикты по этому делу, которые были вынесены ранее, передаёт Euronews.
Во Франции прошли массовые протесты полицейских, возмущённых слишком мягким, по их мнению, приговором злоумышленникам, которые в 2016 году пытались сжечь заживо стражей порядка, находившихся в служебной машине. Пятеро из них получили от 6 до 18 лет лишения свободы, восемь были оправданы.
Апелляционный суд вынес решение 18 апреля. Ранее в суде первой инстанции более длительные тюремные сроки получили 8 человек.
ФАБЬЕН ВАНХЕМЕРЛИНК, генсекретарь профсоюза Национальный альянс полицейских: Это безнаказанность в действии! Фактически, сегодня головорезам посылается сигнал о том, что они могут творить, что угодно. Больше нет понятия адекватного наказания.
ЖЕРОМ ЖИМЕЛЕЗ, представитель полиции региона Иль-де-Франс: Важно отметить, что по этому делу были вынесены приговоры до 25 лет лишения свободы! А сегодня был вынесен менее суровый приговор, чем на первом слушании. Это самое серьёзное уголовное преступление, совершённое за последние десятилетия: речь идет о покушении на убийство полицейских в форме, которых пытались сжечь заживо!
По призыву профсоюзов стражи поряжка устроили митинг перед зданием суда в Париже.
8 октября 2016 года 13 молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года посреди бела дня напали на две полицейские машины в парижском пригороде Вири Шатийон. Они заблокировали двери автомобилей велосипедными замками, разбили окна и бросили внутрь бутылки с зажигательной смесью. Пострадали четверо стражей порядка, в том числе 39-летняя женщина-полицейский, которая несколько недель провела в коме.
Число жителей Донбасса, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство России, превысило 500 тысяч человек. Об этом в интервью телеканалу «Луганск 24» рассказал министр внутренних дел самопровозглашённой Луганской народной республики Игорь Корнет.
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, который выступил за ликвидацию занимающихся политикой профсоюзов с иностранным финансированием.
Помещения выставочного зала «Манеж», где российский лидер Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, прошли санитарную обработку. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
Китайские медики в ходе массовой вакцинации населения сделали около 200 млн прививок от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.
Москва решительно осуждает насилие в отношении участников мирных протестов в Мьянме и призывает все стороны к диалогу. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичёв.
Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии призвала правительство требовать от России выплату компенсации за ущерб, причинённый взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Министр энергетики России Николай Шульгинов прокомментировал новость о том, что Союз потребителей России направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением о переходе на прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ликвидировать занимающиеся политикой профсоюзы, которые получают иностранное финансирование. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова имеется в распоряжении RT.