France 2: «это катастрофа» — мягкий приговор за покушение на полицейских возмутил адвокатов

Решение суда присяжных о смягчении приговора в отношении несовершеннолетних людей, которые подожгли две полицейские машины в пригороде Парижа, шокировало сторону обвинения, передаёт France 2. Адвокаты стражей правопорядка, пострадавших от серьёзных ожогов, называют такое наказание «неприемлемым», а «всеобщую драку» в зале суда, устроенную обвиняемыми, — «катастрофой».

Жандармы спешат в зал суда. Внутри — крики и оскорбления. Суд присяжных только что приговорил пять обвиняемых в попытке убийства полицейских, восемь человек были оправданы, что вызвало гнев у адвоката одного из пострадавших.

ТИБО ДЕ МОНБРИАЛЬ, адвокат одного из пострадавших: Это катастрофа, потому что во время вынесения приговора и несмотря на его снисхождение в отношении подавляющего большинства обвиняемых началась всеобщая драка. Некоторые обвиняемые, которых при этом только что оправдали, попытались напасть на других, а также нападали на жандармов — такую сцену насилия я никогда не видел за 25 лет работы в суде присяжных.

В тот день, 8 октября 2016 года, около 15 молодых людей забросали «коктейлями Молотова» две полицейские машины. Одна из полицейских оказалась в ловушке. Спустя пять лет, стражи правопорядка по-прежнему страдают от полученных ожогов.

Вчера суд объявил о наказании от 6 до 18 лет заключения — это меньше, чем дали после процесса в первой инстанции.

ЛОРАН-ФРАНК ЛИЕНАР, адвокат полицейских: Вынесенный приговор — шесть, восемь лет за участие в этих действиях, за попытку убить полицейских, за то, что смотрели, смеясь, как те горят, — это неприемлемо.

В этом апелляционном суде присяжные оправдали восемь обвиняемых — на три больше, чем во время первого судебного процесса. Адвокаты стороны защиты довольны: они критикуют расследование, проведённое с серьёзными нарушениями.

САРА МОГЕР-ПОЛЯК, адвокат защиты: Это резкое опровержение расследования, которое, по моему мнению, является одной из крупнейших судебных ошибок за последние 10 лет. Конечно, много подсудимых были оправданы, однако проблема в том, что в этой клетке по-прежнему остаются невинные.

Адвокат подаст жалобу на дачу ложных показаний против подсудимых. Многие из её коллег также хотят обратиться в службу внутренних расследований полиции.