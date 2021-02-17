Valeurs actuelles: «фан-зоны для преступников» — французские полицейские высмеяли идею «районов без проверки документов»

Полицейские профсоюзы Франции с возмущением встретили предложение главного правозащитника страны отменить проверку документов в некоторых районах страны, сообщает Valeurs actuelles. Представители стражей порядка назвали это предложение оторванным от реальности и предположили, что результатом станет ещё больший рост преступности в неблагополучных кварталах. При этом неудивительно, что ассоциации по борьбе с расизмом поддержали инициативу омбудсмена, отмечает издание.

В пятницу 12 февраля главный французский правозащитник Клэр Эдон предложила создать в некоторых французских кварталах зоны «без проверки документов», напоминает Valeurs actuelles. Как отмечает издание, это предложение было вдохновлено словами президента о часто несправедливом контроле на основании внешности. По словам омбудсмена, проверки документов в 95% случаев «бесполезны» и якобы подстрекают к правонарушениям. Как передаёт журнал, на это предложение стремительно отреагировали полицейские профсоюзы, которых возмутил этот «оторванный от реальности» шаг.

Так, профсоюз комиссаров Национальной полиции в своём аккаунте в Twitter высмеял инициативу, приравняв её к созданию «фан-зон для преступников». Представители профсоюза иронично добавили, что нужно будет подумать о том, как «пометить» соответствующие районы, «чтобы честные граждане туда не заходили».

Профсоюз Synergie-Officiers дал ещё более резкую оценку заявлению Эдон, назвав её «совершенно оторванной от реальности» и «живущей в параллельном мире богемной буржуазии». Во втором твите, написанном в значительно менее ироничном тоне, представители профсоюза упомянули о «районах, где стало бы ещё проще грабить, торговать наркотиками и терроризировать жителей», и о торжестве «власти каидов, подменяющей закон республики».

Профсоюз Alliance Police также присоединился к критике, обратившись к омбудсмену с мольбой не «облегчать работу правонарушителей, создавая зоны беззакония». «Проблема наших кварталов — это не полицейские», — уверяют лидеры профсоюза.

Как отмечает издание, не вызывает удивления тот факт, что эта мера была одобрена общественной ассоциацией по борьбе с расовой дискриминацией SOS Racisme. Как сообщает France info, лидер организации Доминик Соппо назвал предложение Эдон «очень хорошей инициативой», поскольку она позволила бы «уйти от фантазий». Президент SOS Racisme также считает, что проверки бесполезны, и требует «оценивать в деталях» результаты появления кварталов без проверок.