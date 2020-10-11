Valeurs actuelles: мигранты-беспризорники превращают буржуазный Бордо в столицу холодного оружия

Из-за массового наплыва в Бордо несовершеннолетних мигрантов без сопровождения город захлестнула волна преступлений с использованием холодного оружия, пишет Valeurs actuelles. Жители когда-то спокойного и буржуазного города всё больше страдают из-за отсутствия безопасности, подчёркивает журнал. Как отмечает издание, ситуация усугубляется попустительством местных властей, опасающихся «стигматизации» юных выходцев из Алжира и стран Магриба.

Становится ли Бордо, когда-то считавшийся буржуазным и спокойным городом, новой столицей «холодного оружия», задаётся вопросом Valeurs actuelles. Как передаёт издание, этим летом город захлестнула волна «раскованных преступников»: с июня там было совершено не менее 38 ножевых нападений.

По словам издания, в последние два года беспризорные несовершеннолетние выходцы из стран Магриба, ранее направлявшиеся в Париж или скандинавские столицы, уже не останавливаются в Бордо проездом, а обосновываются там насовсем. «Какая удача — невиданный наплыв туристов, массовый приезд парижских офисных работников — благодаря скоростным поездам, до Парижа всего 2 часа — стремительная джентрификация, щедрая и богатая на ошибки миграционная политика… Взрывной коктейль, приводящий к резкому ухудшению ситуации с безопасностью», — поясняет журнал.

Как подчёркивает издание, здесь отсутствие защищённости не просто ощущение: с 2012 по 2019 год общая преступность выросла на 30%, а количество изнасилований и сексуальных домогательств на 200%. По данным Института Монтень, выявившего 312,7 случая нецивилизованного поведения на 10 тыс. жителей, ситуация выглядит ещё более тревожной, чем в Марселе, где этот показатель достигает максимальной отметки в 242,1 случая на 10 тыс. жителей. Ещё более красноречивыми являются цифры, опубликованные префектурой за первый квартал 2020 года: 44 % преступлений связаны с ныне печально известными «несовершеннолетними без сопровождения», при том, что в 2017 году таки было всего 8%.

Эта проблема, очевидная для местных жителей, представляет собой деликатную тему для нового большинства «Зелёных» в мэрии, опасающихся «стигматизации» группы, которую они предпочитают называть «несовершеннолетними без должного сопровождения» — в настоящее время в департаменте Жиронда таких состоит на учёте 1349. По данным источников, «всего» 200-250 из этих молодых людей, в основном марокканцев или алжирцев, выпали из поля зрения государства и блуждают по улицам города, представляя опасность для населения и себя самих.

Действуя самостоятельно или будучи используемы сетями торговли людьми, эти молодые иностранцы стали причиной резкого роста агрессии, наблюдаемого в Бордо в последние месяцы, особенно после выхода из режима изоляции, отмечает издание. Среди них «мы уже видели детей в возрасте10 или 12 лет», — возмущается полицейский.

При этом растущее отсутствие безопасности касается всех, подчёркивает журнал. Так, прибывший в Бордо из африканкой страны журналист Матье однажды июльским вечером также стал жертвой нападения группы молодых магрибцев. К счастью, Матье удалось в тот день избежать удара ножом — он приписывает свою удачу тому факту, что не оказывал сопротивления или смуглому цвету кожи. Однако с июля хотя бы один человек в день становился в городе жертвой ножевого ранения: ножи используют для вымогательств или нападений на прохожих, угроз водителям транспорта и ограблений, сообщает Valeurs actuelles.

С опытом методы работ преступников совершенствуются: фальшивые аккаунты на сайтах знакомств, проникновения в багажные отделения скоростных поездов. Некоторые даже не стесняются поджидать полицейских с запасом нашатыря, чтобы бросить им в лицо. Однако за этими впечатляющими и медийными нападениями скрывается ещё одна менее заметная, но гораздо более массовая проблема, которая бьёт по жителям Бордо с удвоенной силой. По данным издания, беспризорные подростки ежедневно грабят от 15 до 20 домов в коммуне. В 2019 году это уже случалось на 20 % чаще, чем годом ранее. Заботясь о «хорошей статистике» своего округа, полицейские власти, тем не менее, не колеблясь, переквалифицируют эти преступления с «кражи со взломом» в «порчу имущества», позволяя грабителям оставаться на свободе.

Ситуация настолько тревожная, что прокуратура, которую некоторые считают снисходительной по отношению к этим молодым людям, часто рецидивистам с большим опытом, недавно создала центр для беспризорных несовершеннолетних с тридцатью адвокатами, специализирующимися на защите их прав, с горечью иронизирует автор статьи.