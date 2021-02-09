Le Figaro: «всё моложе и агрессивнее» — подростковые банды превращаются для Франции в серьёзную проблему

Агрессивность подростковых банд серьёзно выросла во Франции в последние годы, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, феномен объясняется упадком института школы, семьи и государственной власти, а также ростом наркотрафика, в котором задействуется всё больше молодых людей. Как подчёркивает газета, для решения проблемы властям недостаточно делать ставку на образование, как происходит сегодня. Необходимо и более жёстко наказывать юных преступников.

Юношеская преступность во Франции становится всё моложе, всё агрессивнее и вселяет всё больше беспокойства, пишет Le Figaro в редакционной статье. Как отмечает издание, «линчевание» 15-летнего Юрия в ходе сведения счётов между подростковыми бандами в Париже в середине января удивило Францию своей дикостью, однако это лишь очередной эпизод обычного варварства, свирепствующего в наши дни. После этого в Безье трое подростков избили молодую девушку, а в Нанси группа вооружённых людей напала на школу, напоминает газета.

Эксперты, подкрепляя свои заявления статистикой, утверждают, что феномен «молодёжных банд» существовал всегда, и сегодняшняя ситуация ничем не отличается от вчерашней. Однако они забывают о других цифрах, на которые нельзя смотреть равнодушно, замечает издание. Так, число несовершеннолетних, подвергающихся физическому насилию, в период с 1996-го по 2018 год выросло с 24 тыс. до 57 тыс., а число столкновений между бандами выросло на 24% за год.

По мнению газеты, отчасти этот взрывной рост объясняется упадком школы, семьи и государственной власти. Кроме того, развитие социальных сетей также устанавливает «нездоровую, агрессивную, примитивную атмосферу». Наконец, за этот «дрейф» ответственно распространение наркотрафика, который разрушает всё на своём пути и распространяется вплоть до «хороших районов».

Борьба с преступностью несовершеннолетних — это масштабная битва. Причины известны, однако предлагаемые ответы слишком часто не имеют отношения к современной действительности, считает Le Figaro. Завоевание молодых умов происходит не только через образование — пример необходимо подавать и через наказание, подчёркивает издание. Газета призывает в этой связи к более существенной реформе указа 1945 года в отношении привлечения несовершеннолетних к ответственности перед законом, считая изменения, вносимые сегодня, недостаточными.