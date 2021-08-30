Американский спецназовец, ликвидировавший бен Ладена: хаос в Афганистане — результат плохих решений «кретинов»-политиков

Войны проигрывают не солдаты, а политики — что вновь продемонстрировали в Афганистане, заявил в эксклюзивном интервью BFM бывший военнослужащий спецназа ВМС США Роберт О’Нил. Он участвовал в операции по задержанию лидера «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена и ликвидировал его. По словам О’Нила, администрация Джо Байдена организовала вывод войск с афганской территории бездарно, из-за чего погибли 13 американских военнослужащих. Вашингтон мог бы этого избежать, если бы прислушивался к мнению бывалых военных.

Господин О’Нил, а теперь давайте обсудим ситуацию в Афганистане — стране, которую вы знаете очень хорошо, ведь вы много раз выполняли там боевые задачи. Два дня назад там произошёл теракт, в котором погибли 13 ваших коллег из спецназа ВМС США, а также десятки мирных жителей. Как вы отреагировали, узнав об этом?

РОБЕРТ О’НИЛ, бывший военнослужащий спецназа ВМС США (Navy SEALs), снайпер, ликвидировавший Усаму бен Ладена: Когда я об этом услышал, я поначалу очень опечалился, поскольку эту ситуацию можно было предвидеть, её можно было избежать, это бессмысленная трагедия. Так вот, поначалу мне было очень грустно, но, когда число жертв среди военнослужащих корпуса морской пехоты, ВМС и вооружённых сил достигло тринадцати, я был просто убит горем — ведь этого вполне можно было бы не допустить. Вот, что бывает, когда решения принимают политики. Политики и юристы войну вести не должны, этим должны заниматься военные с реальным боевым опытом. А мы это всё предвидели, мы знали, что такое случится. Очень печальная ситуация, настоящая трагедия, и меня она потрясла до глубины души.

Вы говорите, что это можно было предотвратить и что политики не должны принимать такие решения, но политиков всё-таки на месте событий не было. Почему, на ваш взгляд, всё произошло вот так?

РОБЕРТ О’НИЛ: Политики решили, что мы уйдём с авиабазы Баграм, и это решение стало самой страшной ошибкой в новейшей истории войн — ведь как только мы покинули этот аэродром и вывели все наземные части, всех солдат и морпехов, оставив лишь несколько человек в международном аэропорту имени Хамида Карзая, случилось то, что случилось, и это мог предвидеть любой, кто хоть немного дружит с головой. К несчастью, политики у нас кретины, и, к сожалению, из-за этих людей в костюмах погибло много людей. Тринадцать семей получили письма, которые навсегда изменили их жизнь, а всё оттого, что люди в костюмах не ведают, что творят.

А почему решение покинуть Афганистан было, по-вашему, настолько плохим?

РОБЕРТ О’НИЛ: Уйти из Афганистана плохим решением, в общем, и не было — я бы и сам сделал то же самое, думаю, можно было бы уйти и в 2005 году. Но нет речи о том, что нам нужно было или оставаться, или уходить: можно было сохранить какой-то уровень военного присутствия. Контроль над базой Баграм нам надо было сохранить на неопределённой срок, бросать её нам не стоило. Аэродром мы могли бы сохранить за собой навсегда. А вот оставлять там солдат, чтобы они патрулировали окрестности и пытались раздавать демократию людям, которым она не нужна, никакой нужды действительно не было. Нужно было сохранить в Афганистане какое-то присутствие.

Знаете, нам ведь в любом случае придётся вести переговоры, нравится нам это или нет, и талибы** вроде как к переговорам готовы, но тут нужен порядок, и уж точно нельзя было начинать с вывода войск. Это худшее решение из возможных. Я искренне поражён, что за него никого не уволили и не отправили в отставку. Это ведь оскорбление для всех, кто сражался на этой земле, и я говорю не только об американцах, это касается всех членов коалиции — и французов, и британцев, и немцев. Все, кто там был, получили оскорбление. Но войны проигрывают не солдаты, их проигрывают всегда политики и правительство.

Энтони Блинкен сегодня объявил о том, что из Кабула ещё нужно будет эвакуировать 300 человек. На ваш взгляд, смогут ли солдаты обеспечить полностью безопасную эвакуацию? И напомню зрителям — американцы должны будут полностью покинуть территорию Афганистана уже ко вторнику.

РОБЕРТ О’НИЛ: Думаю, безопасно эвакуировать людей уже не вариант. Но, в принципе, эвакуировать их возможно, да, силы коалиции в состоянии это сделать. Тут всё из-за того, что люди, которые в Афганистане не были, напринимали ужасных решений, но так бывает всегда — они плохие решения принимают всё время.

Вы говорите о «плохих решениях» — их ведь можно назвать поспешными. Откуда, по вашему мнению, взялась такая спешка?

РОБЕРТ О’НИЛ: Вы хотите спросить, почему мы так быстро уходим, или что?

Да, почему американцы так быстро решили уйти?

РОБЕРТ О’НИЛ: Потому, что Джо Байден обещал это сделать в ходе предвыборной кампании, а Байден, в общем-то, ни одного серьёзного — как и правильного — решения в плане внешней политики ни разу в жизни не принимал. Ради победы на выборах он решил вернуть войска домой, и стал их возвращать в спешке из-за того, что получал негодные рекомендации, — ну а теперь у него на руках кровь.

Политики в своих речах всё время говорят: «Это всё пора прекращать, но...». Но если говоришь «но», значит, ничего прекратить не получится, это ложь. Вот и случилось то, что случилось. Ничего не прекратилось — прекращать надо было раньше, а теперь всё продолжается. Байдену-то, конечно, плевать, он надеется, что всё это забудется, но те тринадцать семей ничего не забудут — их родные погибли ни за что, и этого можно было избежать.

Во Франции разгораются политические споры по вопросу беженцев. Спорят ли об афганских беженцах в США?

РОБЕРТ О’НИЛ: Уверен, что спорят. Сам я считаю, что беженцев мы должны принимать всегда, но нужно делать это правильно и с соблюдением закона. Убеждён, что большинство людей — хорошие, причём везде, даже в зонах боевых действий. Они просто хотят жить своей жизнью, ну или к ней вернуться. И если люди из таких стран, как Афганистан, Ирак или Сирия, хотят улучшить жизненные условия, то их нужно принимать. Но делать это нужно, соблюдая порядок. А споры, как мне кажется, начинаются, когда творится полный хаос. Но политикам плевать — они думают только о голосах.

Не боитесь ли вы, что Афганистан в будущем станет базой для подготовки терактов?

РОБЕРТ О’НИЛ: К сожалению, так и будет. Поскольку талибы теперь пришли к власти, и у ИГ*** и «Аль-Каиды»* развязаны руки, они будут создавать там свои лагеря. А если говорить о кризисе с беженцами — на 99 беженцев может прийтись только один плохой человек, но ему достаточно лишь один раз пройти проверку и проскочить. Такова грустная реальность — террористы будут готовиться и нападать на Запад, в Европе и США будут новые теракты, и всё это — из-за того, что политики принимают ужасные решения.