CNN: «самые опасные часы эвакуации» — по аэропорту Кабула выпустили пять ракет

В последние несколько часов эвакуации США из Афганистана по аэродрому Кабула было выпущено пять ракет. Их, согласно официальным данным, успешно перехватила американская ПВО, передаёт CNN. Хотя доподлинно неизвестно, кто стоит за этим ударом, вполне вероятно, что таким образом «Исламское государство в Хорасане»* решило показать, что они — по-прежнему сила, с которой нужно считаться.

Мы возвращаемся к срочным новостям из Кабула, где, как мы слышали, по аэропорту было выпущено несколько ракет. С нами на связь с деталями выходит корреспондент CNN Алекс Маркардт. Он в прямом эфире. Что вам известно, Алекс?

АЛЕКС МАРКАРДТ, старший корреспондент CNN по безопасности США: Рад снова вас слышать, Майкл. Судя по всему, сейчас обстановка в Кабуле, в последние часы эвакуации США, становится ещё опаснее. Крайний срок эвакуации, разумеется, — это вторник, 31 августа.

Нам известно, что за последние несколько часов по международному аэропорту имени Хамида Карзая было выпущено пять ракет. Сейчас в Кабуле утро понедельника, в то время как на Восточном побережье США — время ближе к полуночи.

По словам одного американского чиновника, так называемая оборонительная система C-RAM в аэропорту отреагировала на приближение этих ракет. Эта система, по сути, предназначена, чтобы сбивать на подлёте ракеты, снаряды или мины; именно на это и указывает эта аббревиатура (C-RAM — Counter Rocket, Artillery, and Mortar. — ИноТВ). Система их засекла и предположительно сбила.

Тот же самый источник утверждает, что пока никаких данных о жертвах нет. Тем не менее, Майкл, наш собеседник не уточнил, кто, по их мнению, стоит за этим налётом. Однако все, разумеется, посматривают на террористическую группировку «Исламское государство в Хорасане»*. Ведь именно они осуществили этот чудовищный теракт в четверг у входа в аэропорт, в результате которого погибло огромное количество афганцев, а также 13 американских военнослужащих.

С тех пор, Майкл, мы стали свидетелями двух ответных атак: речь идёт об авиаударе с американского БПЛА по «Исламскому государству в Хорасане» в провинции Нангархар к юго-востоку от Кабула, а также о сегодняшнем ударе в самом Кабуле. Что касается последнего, то удар был нанесён по транспортному средству, которое, как утверждает Центральное командование, принадлежало «Исламскому государству в Хорасане». В нём находилась взрывчатка.

CNN также получил информацию от журналистов на месте событий, что в результате этого удара американского БПЛА погибло по крайней мере девять гражданских. По словам Центрального командования, оно изучает эту информацию о жертвах среди гражданского населения, притом что оно не исключило, что так могло получиться из-за того, что эта машина была просто напичкана взрывчаткой, из-за чего количество жертв и выросло так быстро.

По словам американских чиновников, Майкл, нам предстоят самые опасные часы эвакуации. Американские чиновники вплоть до президента Байдена отмечали, что ожидают в эти последние дни эвакуации новых атак со стороны «Исламского государства в Хорасане». И это даже несмотря на то, что чиновники США считают, что угроза со стороны этой группировки была нивелирована, а запуск этих пяти ракет был нужен только для того, чтобы в последние часы до полной эвакуации показать: в Кабуле с ними по-прежнему нужно считаться.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.