CNN: «самые опасные часы эвакуации» — по аэропорту Кабула выпустили пять ракет
Мы возвращаемся к срочным новостям из Кабула, где, как мы слышали, по аэропорту было выпущено несколько ракет. С нами на связь с деталями выходит корреспондент CNN Алекс Маркардт. Он в прямом эфире. Что вам известно, Алекс?
АЛЕКС МАРКАРДТ, старший корреспондент CNN по безопасности США: Рад снова вас слышать, Майкл. Судя по всему, сейчас обстановка в Кабуле, в последние часы эвакуации США, становится ещё опаснее. Крайний срок эвакуации, разумеется, — это вторник, 31 августа.
Нам известно, что за последние несколько часов по международному аэропорту имени Хамида Карзая было выпущено пять ракет. Сейчас в Кабуле утро понедельника, в то время как на Восточном побережье США — время ближе к полуночи.
По словам одного американского чиновника, так называемая оборонительная система C-RAM в аэропорту отреагировала на приближение этих ракет. Эта система, по сути, предназначена, чтобы сбивать на подлёте ракеты, снаряды или мины; именно на это и указывает эта аббревиатура (C-RAM — Counter Rocket, Artillery, and Mortar. — ИноТВ). Система их засекла и предположительно сбила.
Тот же самый источник утверждает, что пока никаких данных о жертвах нет. Тем не менее, Майкл, наш собеседник не уточнил, кто, по их мнению, стоит за этим налётом. Однако все, разумеется, посматривают на террористическую группировку «Исламское государство в Хорасане»*. Ведь именно они осуществили этот чудовищный теракт в четверг у входа в аэропорт, в результате которого погибло огромное количество афганцев, а также 13 американских военнослужащих.
С тех пор, Майкл, мы стали свидетелями двух ответных атак: речь идёт об авиаударе с американского БПЛА по «Исламскому государству в Хорасане» в провинции Нангархар к юго-востоку от Кабула, а также о сегодняшнем ударе в самом Кабуле. Что касается последнего, то удар был нанесён по транспортному средству, которое, как утверждает Центральное командование, принадлежало «Исламскому государству в Хорасане». В нём находилась взрывчатка.
CNN также получил информацию от журналистов на месте событий, что в результате этого удара американского БПЛА погибло по крайней мере девять гражданских. По словам Центрального командования, оно изучает эту информацию о жертвах среди гражданского населения, притом что оно не исключило, что так могло получиться из-за того, что эта машина была просто напичкана взрывчаткой, из-за чего количество жертв и выросло так быстро.
По словам американских чиновников, Майкл, нам предстоят самые опасные часы эвакуации. Американские чиновники вплоть до президента Байдена отмечали, что ожидают в эти последние дни эвакуации новых атак со стороны «Исламского государства в Хорасане». И это даже несмотря на то, что чиновники США считают, что угроза со стороны этой группировки была нивелирована, а запуск этих пяти ракет был нужен только для того, чтобы в последние часы до полной эвакуации показать: в Кабуле с ними по-прежнему нужно считаться.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 30 августа 2021 года.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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