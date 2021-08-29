N-TV: США начинают новую войну с терроризмом

После взрывов бомб в аэропорту Кабула президент США Джо Байден объявил терроризму новую войну, сообщает N-TV. Впрочем, и так было понятно, что американцы не уйдут из региона. Теперь они будут бороться с экстремистами с помощью спецподразделений и боевых дронов. Также не исключено, что в свете угрозы, исходящей от «Исламского государства»*, Вашингтон пойдёт на сотрудничество с «Талибаном»*, считает немецкий телеканал.

20 лет назад, когда рухнули башни Всемирного Торгового Центра, президент США Джордж Буш младший заявил, что его страна «отыщет и накажет ответственных за это трусливое преступление», сообщает N-TV. Тогда заказчики теракта сидели в Афганистане. И американцы вторглись в Центральную Азию, чтобы устранить угрозу. Но вот в США сменились три президента, закончилась самая длинная война в истории страны, а в аэропорту Кабула взорвались две бомбы. Погибло 90 человек, среди которых 13 американских солдат. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство в Хорасане».

«Мы не забудем. Мы не простим», — заявил нынешний глава Белого дома Джо Байден. Судя по всему, американцы не собираются возвращаться к себе на континент. Взрыв бомбы в Кабуле разрушил ширму, за которой скрывалось то, что было решено уже давно: война с терроризмом продолжится, только без открытого присутствия войск. Байден не раз говорил, что США будут использовать свои базы в регионе для борьбы с экстремистами, задействуя специальные подразделения и беспилотные боевые дроны. Вот так и будет выглядеть новая война США с терроризмом, объясняет N-TV.

Американцы продолжат наблюдать за группировками, потенциально опасными для их страны. В частности, «Исламским государством». Ведь приход к власти «Талибана» в Афганистане создал для ИГ идеальные условия для расширения своей деятельности, о чём свидетельствует увеличившееся число терактов. Вакуум власти и наступление талибов позволило организации закрепиться в афганских провинциях, в том числе и Кабуле.

Сейчас америкацы проводят операции с использование боевых дронов из Объединённых Арабских Эмиратов, что не идеально. Из-за большого времени подлёта сокращается длительность операций и их эффективность. Для того, чтобы решить эту проблему, в Центральной Азии нужны новые базы, но Россия чётко дала понять, что выступает категорический против любого военного присутствия США в регионе. К тому же нередко жертвами американских дронов становятся невинные люди, после чего их семьи и друзья становятся потенциальными врагами Запада.

Угроза, исходящая от «Исламского государства, также подталкивает Вашингтон к сотрудничеству с «Талибаном». Возможно, США «выберут меньше из двух зол». За прошедшие недели американцы уже делились с талибами информацией о готовящихся терактах, правда это не помогло их предотвратить. Новой власти в Кабуле также может понадобиться союз с США и поддержка заграницы для того, чтобы закрепиться в стране.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.