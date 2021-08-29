SCMP: афганский кризис только сблизил Россию и Китай

Обострение обстановке в Афганистане только подтолкнуло Россию и Китай к углублению сотрудничества, о чём свидетельствует намерение обеих держав провести новые антитеррористические учения, пишет South China Morning Post. При этом, как отмечает издание, кризис в Афганистане также создаёт почву для сотрудничества Пекина и Москвы с Вашингтоном, однако шансы на успех подобного диалога всё же не слишком высоки.

На фоне обострения ситуации в Афганистане Китай и Россия готовятся к антитеррористическим и миротворческим учениям, которые должны пройти в следующем месяце. При этом недавний теракт в аэропорту Кабула и усугубление кризиса только подтолкнёт Пекин и Москву к укреплению двустороннего сотрудничества в области безопасности, пишет South China Morning Post со ссылкой на мнение ряда аналитиков.

В этом контексте начиная с 11 сентября солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вместе с российскими войсками примут участие в двухнедельных антитеррористических учениях в рамках ШОС на юго-западе Оренбургской области.

Помимо Китая и России в учениях «Мирная миссия — 2021» примет участие также ряд других стран: Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Все из перечисленных государств обеспокоены вопросом поддержания региональной безопасности в свете вывода американских войск из Афганистана.

По словам Министерства обороны Китая, в этом году на контртеррористических учениях ШОС будут отрабатываться разведывательные и наблюдательные операции, огневые налёты, акции сдерживания и взятия объектов под контроль, ликвидация остатков боевиков, атаки БПЛА и прочее.

Ранее в этом месяце китайские и российские войска приняли участие в пятидневных учениях на северо-западе Китая, а также сошлись лицом к лицу в Армейских международных играх. Целая череда военных учений прошла на фоне сближения обеих держав ввиду их соперничества с США и беспокойства насчёт обстановки в Центральной Азии.

По словам научного сотрудника Китайского фонда международных и стратегических исследований Игл Иня, теракт в аэропорту Кабула — это, возможно, предвестник гражданской войны в Афганистане, которая усугубит региональную обстановку.

«Китай, Россия и другие страны Центральной Азии опасаются, что нестабильный Афганистан станет оазисом для разномастных экстремистских сил, поскольку большинство из них сближают общие политические и религиозные ценности», — отметил Инь.

«ШОС — это хорошая платформа для объединения всех стран под крылом Китая и России, которая сможет выработать целесообразные меры по противодействию террористическим атакам», — добавил он.

При этом, по его словам, кризис в Центральной Азии может поспособствовать сближению России, Китая и США с целью противодействия терроризму. В частности, важным мероприятием в этом плане может стать ежегодный саммит лидеров стран ШОС в Душанбе, который пройдёт в следующем месяце.

Вместе с тем военный эксперт Чжоу Чэньмин считает, что шансы на полноценное сотрудничество Пекина и Вашингтона по-прежнему довольно низкие, «однако нынешний кризис в Афганистане подталкивает Китай и Россию к более тесным связям».

При этом специалист по международным отношениям Китайского народного университета Ши Иньхун указал на ряд препятствий, стоящих на пути трёхстороннего сотрудничества.

По его словам, недавние теракты продемонстрировали, что «Исламское государство* в Хорасане» играет в очень «сложные и тонкие игры» с «Талибаном»**, что может стать почвой для ограниченных совместных действий трёх держав.

«Такая возможность существует, однако будет очень трудно убедить лидеров трёх великих держав сесть за стол переговоров в условиях продолжающейся резкой конфронтации между Китаем и США, а также США и Россией во всех сферах», — сообщил Ши.

«Шансы на это были бы выше, если бы такая возможность представилась пять или десять лет назад», — подытожил он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.