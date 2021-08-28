CNN: скорое возмездие — США ликвидировали стратега ИГ после теракта в Кабуле

После недавнего теракта в аэропорту Кабула США нанесли авиаудар и ликвидировали стратега «Исламского государства в Хорасане», передаёт CNN. По словам военного аналитика CNN Марка Хёртлинга, такое стремительное возмездие совсем не удивительно, поскольку многое говорило о том, что США обладали значительным объёмом информации как о возможном теракте в Кабуле, так и о его организаторах.

Сегодня вечер пятницы, и у нас срочные и важные новости: США нанесли авиаудар по стратегу «Исламского государства* в Хорасане». По предварительным данным, цель удалось ликвидировать. По словам одного чиновника, удар по нему одобрил сам президент Байден. Однако эта операция была проведена на фоне новой угрозы в Афганистане: посольство США в Кабуле только что вновь предупредило американских граждан, находящихся в аэропорту у выходов на посадку, что им стоит немедленно покинуть эту страну из-за угрозы безопасности. С нами на связь выходит военный аналитик CNN генерал-лейтенант в отставке Марк Хёртлинг. Генерал Хёртлинг, большое спасибо.

Итак, возмездие со стороны американских военных санкционировал президент США. Сами американские военные сообщили, что контртеррористический удар был нанесён «вне пределов прямой видимости» с БПЛА. По данным Центрального командования, цель была ликвидирована при нулевых жертвах среди мирного населения. Всё произошло очень быстро. Что подобный стремительный ответ говорит о потенциале США?

МАРК ХЁРТЛИНГ, генерал-лейтенант армии США в отставке: Дон, прежде всего скажу, что на днях мы обсуждали угрозы, которые наблюдались до теракта в аэропорту. Когда есть очевидный риск нападения, такой вывод можно сделать только благодаря определённой информации. И я уверен, что различные разведслужбы предоставили Министерству обороны соответсвующую информацию, а сами они не исключали возможность некой атаки. Однако они не знали, какую форму она примет; вместе с тем эти данные вели к людям, которые планировали этот теракт.

Так что когда у вас есть подобная информация, то составляется перечень данных по целям; затем ты ждёшь, пока что-то произойдёт, следишь за ситуацией, возможно, ведя наблюдение с помощью высотной разведки — либо со спутников, либо с летательных аппаратов над целью. Наблюдаешь, что будет дальше. А затем смотришь, как люди в страхе разбегаются в разные стороны.

И хотя я считаю теракт, устроенный террористом-смертником, ужасным и бесчеловечным, не исключено, что он стал последним фрагментом пазла, необходимым для нанесения удара по цели. И, если честно, я совсем не удивлён, что это произошло так быстро. Когда сегодня днём я общался кое с кем из CNN, они спросили меня, когда, по моему мнению, будет удар, о котором говорил президент. Я же сказал, что это произойдёт в ближайшие пару дней. Мой ответ их шокировал. Дело в том, что, когда у вас на руках есть разведданные и вы говорите, что вскоре нанесёте удар, это обычно значит, что у вас есть куда больше информации, чем вы даёте знать внешнему миру. Вы, скорее всего, знаете, кто чем занимается и кто где находится.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 августа 2021 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.