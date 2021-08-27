WP: «трусливое и бесчеловечное нападение» — мировые лидеры и «Талибан» осудили теракты в аэропорту Кабула

Лидеры разных стран выступили с решительным осуждением терактов Исламского государства в аэропорту Кабула в четверг, сообщает WP. Как передаёт издание, к хору осуждения присоединись и талибы, долгое время бывшие объектом критики за свои связи с радикальными группировками. При этом правительства стран, эвакуирующих людей из Афганистана по воздуху, заверили, что продолжат свою миссию в оставшиеся дни, отмечает газета.

Мировые лидеры выразили соболезнования и осуждение в связи со взрывами возле аэропорта Кабула в четверг, в результате которых погибли или были ранены десятки человек, сообщает The Washington Post. Талибан*, фактически осуществляющий власть в Афганистане, заявил, что начал расследование нападения.

Центральное командование США заявило, что в результате террористической атаки Исламского государства** погибли по меньшей мере 13 американских военнослужащих и ещё 18 получили ранения. По всей видимости, также были убиты десятки мирных афганцев. Как сообщает издание, президент США Джо Байден в своём выступлении в четверг вечером назвал убитых американских солдат «героями, которые выполняли опасную, самоотверженную миссию по спасению жизней других людей».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила «трусливые и бесчеловечные атаки» в Twitter, добавив, что «необходимо сделать всё для обеспечения безопасности людей в аэропорту». «Международное сообщество должно работать в тесном взаимодействии, чтобы избежать возобновления терроризма в Афганистане и за его пределами», — добавила она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил гнев и скорбь в связи с произошедшим, передаёт газета. «Я решительно осуждаю страшный теракт возле аэропорта #Кабула», — написал он в Twitter, добавив, что «приоритетом остаётся эвакуация как можно большего числа людей в безопасное место как можно быстрее».

Как напоминает WP, в последние дни Соединённые Штаты и их европейские союзники предупреждали о нападении на аэропорт, а администрация Байдена выразила обеспокоенность по поводу угрозы, исходящей от афганского подразделения Исламского государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что посол Франции в Афганистане покинет страну и будет работать в Париже. В своём заявлении в четверг вечером он подчеркнул, что Франция разделяет скорбь семей жертв.

«Это чрезвычайно тяжёлый день не только для афганцев, но и для людей во всем мире, в том числе в Канаде, которые с давних пор преданны афганскому народу и лучшему будущему Афганистана», — заявил, в свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо журналистам на предвыборном мероприятии в Квебеке.

Министерства иностранных дел Пакистана, Индии и Турции также опубликовали заявления, в которых выразили соболезнования и осудили нападение. Кроме того, к хору осуждения присоединился министр иностранных дел Норвегии и канцлер Германии Ангела Меркель.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, чья запланированная встреча с Байденом в Вашингтоне в четверг была отложена из-за нападения террористов, выразил свои соболезнования «в связи с гибелью американцев в Кабуле» в Twitter. «Израиль поддерживает Соединённые Штаты в эти трудные времена, точно так же, как Америка всегда поддерживала нас», — написал он.

Министерство обороны Великобритании опубликовало твит о том, что сообщений о жертвах среди британских военных или правительственных сил в результате взрывов не поступало. Государственный секретарь Великобритании по транспорту выпустил предупреждение, в котором авиакомпаниям рекомендуется избегать воздушного пространства Афганистана на высоте менее 25 тыс. футов, а премьер-министр Борис Джонсон созвал экстренное совещание. При этом Джонсон заявил в четверг, что британские усилия по эвакуации продолжатся, несмотря на «варварские» атаки. При этом он не уточнил, когда Великобритания завершит свою операцию, хотя и заверил, что страна находится на «завершающей стадии» эвакуации. «Очевидно, что эта атака показывает важность продолжения этой работы как можно быстрее и эффективнее в оставшиеся у нас часы», — подчеркнул глава британского правительства.

Другие европейские лидеры, правительства которых эвакуируют людей из Кабула по воздуху, выразили аналогичную решимость продолжить эвакуацию, отмечает издание. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в Twitter, что Испания работает над тем, чтобы вывезти «как можно больше людей».

Президент Франции Макрон назвал руководителей эвакуационных операций «героями» и пообещал, что Франция завершит свои усилия по эвакуации, чтобы защитить афганцев, находящихся в опасности. По сообщениям СМИ, после теракта возле аэропорта Кабула застряли 20 французских автобусов с лицами с двойным гражданством и афганцами.

Талибан, долгое время бывший объектом критики за свои связи с экстремистскими группировками, но также «заклятый враг» Исламского государства, тоже осудил это нападение, обращает внимание газета. «Исламский эмират решительно осуждает подрыв мирных жителей в аэропорту Кабула, произошедший в зоне, где за безопасность отвечают силы США», — написал представитель талибов Сухейл Шахин в заявлении в Twitter. Представитель талибов сообщил газете The Washington Post, что группировка «начала расследование с целью выяснения природы взрывов и причин, по которым они произошли».

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай «решительно осудил» нападение, назвав его «преступлением против человечности и нападением на афганский народ». «Президент Карзай выразил надежду, что наша любимая страна как можно скорее освободится от страданий», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.