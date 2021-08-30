NYT: победу в афганской войне одержал «двуличный» Пакистан

Триумфальное шествие талибов по Афганистану на фоне ухода отсюда американцев стало победой лишь для одной страны — Пакистана, спецслужбы которого, по существу, создали «Талибан»* и поддерживали его на протяжении всей афганской войны, параллельно сотрудничая с США, пишет The New York Times. Вместе с тем, как подчёркивается в материале издания, теперь перед Исламабадом может встать целый ряд проблем — в том числе и из-за охлаждения отношений с Вашингтоном.

Через считаные дни после захвата Кабула движением «Талибан»* над одной из мечетей в центре столицы Пакистана Исламабада уже реял его флаг, пишет корреспондент The New York Times Джейн Перлес. Как отмечает журналистка, этот «вызывающий жест» был, конечно, адресован потерпевшим поражение в Афганистане американцам — но, кроме того, он обозначил, кто в действительности вышел победителем из продолжавшейся 20 лет афганской кампании Вашингтона.

«На бумаге» в военных действиях американских сил против талибов и «Аль-Каиды»** Пакистан выступал для Америки партнёром, и его собственные вооружённые силы за последние два десятилетия получили от США несколько десятков миллиардов долларов в качестве помощи, пусть американские власти и признавали, что большая часть этих денег «бесследно пропала в чёрных дырах коррупции», пишет Перлес. Вместе с тем, подчёркивает автор, отношения Исламабада и Вашингтона с самого начала американской операции после терактов 11 сентября 2001 года омрачались «двурушничеством и расхождениями в интересах» — и одним из главных камней преткновения выступало то обстоятельство, что афганские талибы, против которых сражались американцы, по сути были созданы Межведомственной разведкой (ISI), основной спецслужбой Пакистана, на протяжении конфликта обеспечивавшей «Талибану» ресурсы и защиту. Как напоминает Перлес, в течение последних трёх месяцев, пока талибы стремительно продвигались по Афганистану, бойцы движения, скрывавшиеся до этого в Пакистане, также стали переходить границу и включаться в конфликт на афганской территории — и отмашку на это, по некоторым данным, они получили от пакистанских вооружённых сил. Именно это трансграничное наступление и стало последним ударом, добившим вооружённые силы Афганистана, подготовленные американцами, констатирует журналистка.

«Пакистанцы и, в частности, ISI считают, что победа в Афганистане досталась им», — прокомментировал ситуацию в интервью NYT бывший глава резидентуры ЦРУ в Пакистане Роберт Л. Греньер. Между тем, предупредил эксперт, пакистанцам следует быть осторожнее с желаниями. «Если Афганистан под руководством талибов превратится в государство-изгой — а вероятность такого исхода высока, — Пакистан обнаружит, что намертво с ними связан», — пояснил он.

Как полагает Перлес, после установления в Афганистане власти талибов и так не безупречная репутация Пакистана в глазах Запада, скорее всего, испортится окончательно — ведь в соцсетях уже звучат призывы ввести санкции против Исламабада. Между тем, оказавшись из-за таких санкций без иностранных инвестиций, Пакистан будет вынужден добывать деньги посредством наркоторговли руками исламистов, а присутствие на его границе государства под контролем талибов несомненно приведёт к активизации ячеек «Талибана» и других исламистских группировок на пакистанской территории, рассуждает корреспондент NYT. Кроме того, при таком сценарии у Вашингтона практически не останется стимула к тому, чтобы договариваться с Пакистаном, за исключением разве что желания «стабилизировать его ядерный арсенал», убеждена журналистка.

В таком контексте главный вопрос заключается в том, что же пакистанцы будут делать с разрушенной страной, доставшейся им в качестве «трофея», продолжает Перлес. Как подчёркивает автор, Пакистан уже начал заполнять пустое место, которое оставили после себя американцы, встав в одном ряду с Россией и Китаем, — после захвата талибами Кабула посольства в афганской столице сохранили только эти три страны. А одним из новых правителей Афганистана стал высокопоставленный член «Талибана» и «протеже Исламабада» Халил Хаккани, который в прошлом регулярно посещал штаб пакистанских вооружённых сил в городе Равалпинди; именно Хаккани, которого американские спецслужбы называли «послом талибов в «Аль-Каиде», на прошлой неделе прибыл в Кабул в качестве «ответственного за безопасность» в городе в сопровождении увешанных боевым снаряжением американского производства охранников, пишет корреспондент NYT.

Во время войны в Афганистане американцы терпели «двойную игру» со стороны Исламабада, поскольку у них практически не было выбора: продолжать «хаотичную» войну в Афганистане им было явно предпочтительнее, чем вступать в конфликт с оснащённым ядерным оружием Пакистаном, а его порты и аэродромы были необходимы США для организации снабжения войск на афганской территории, отмечает автор. Логистику Исламабад обеспечивал — но, как отметили в интервью NYT американские чиновники, параллельно его спецслужбы оказывали самую широкую поддержку воевавшим против американцев талибам, помогая им планировать операции, готовить бойцов и даже порой выделяя им военных советников для работы на местах. «Хотя Пакистан, по идее, был союзником Америки, он — как часто и делают страны — постоянно действовал в собственных интересах, а масштабное военное присутствие на его рубежах, равно как и создание независимого Афганистана с неподконтрольным ему демократическим правительством или мощной и централизованной армией, в список этих интересов не входило», — разъясняет читателям Перлес.

Вместо этого Исламабад задался целью сформировать сферу влияния для того, чтобы остановить своего главного противника — Индию, которая, как уверяют пакистанские власти, пытается дестабилизировать ситуацию внутри Пакистана, поддерживая сепаратистские группировки, наносящие удары по пакистанским целям и скрывающиеся затем в Афганистане, пишет автор. «В пакистанских вооружённых силах считают, что Афганистан может обеспечить буферную зону для противодействия Индии, которое стало для них навязчивой идеей, — поведал в беседе с корреспондентом NYT Брюс Ридел, занимавший при Буше-младшем и Обаме пост президентского советника по делам Южной Азии. — А США после 2001 года стали подталкивать Индию к тому, чтобы оказать поддержку спонсированному Америкой афганскому правительству, что подлило масла в огонь паранойи пакистанских военных». По словам Ридела, пакистанцев особенно рассердило то обстоятельство, что Барак Обама в 2015 году побывал с визитом в Индии, но подозрительно обошёл вниманием Пакистан.

Как сообщили NYT американские дипломаты, в ходе своего визита в Вашингтон весной нынешнего года советник премьер-министра Пакистана Имрана Хана по делам нацбезопасности Моид Юсуф неоднократно подчёркивал необходимость устранить присутствие Индии в Афганистане, чем сильно удивил принимавшую сторону: до этого американцы всегда считали Юсуфа человеком «умеренных по пакистанским меркам взглядов». А когда члены индийского дипкорпуса в первых рядах стали эвакуироваться из Кабула, пакистанская пресса писала об этом как о большой победе, отмечает Перлес.

Отношения между Пакистаном и Халилом Хаккани, несомненно, внесли самый весомый вклад в триумф талибов, рассказал корреспонденту NYT бывший руководитель контртеррористического подразделения ЦРУ по Южной и Юго-Западной Азии Дуглас Ландон. По словам Ландона, Хаккани регулярно встречался с начальником штаба армии Пакистана Камаром Джаведом Баджвой и главой ISI Хамидом Фаизом, а его родня уже давно обосновалась в практически не контролируемых центральными органами власти районах Пакистана у афганской границы. «Всё это время США давили на Баджву, пытаясь убедить его выдать Халила Хаккани и ещё двух патриархов этого семейства, и всё это время Баджва говорил: «А вы нам расскажите, где они», — смеялся Ландон в беседе с журналистом NYT. — Лично мне больше всего понравился момент, когда Баджва заявил: «Да вы приходите прямо ко мне в кабинет, мы сядем в вертолёт и за ними всеми слетаем».

Как пояснил экс-агент ЦРУ, Пакистан оказывал талибам «целый спектр различных услуг»: укрывал их бойцов в приграничных районах, предоставлял раненым лечение, причём порой даже в больницах крупных городов, а семейству Хаккани дал возможность зарабатывать посредством сделок с недвижимостью, контрабанды и других предприятий серьёзные суммы, уходившие затем на поддержание в работоспособном состоянии военной машины «Талибана». По оценке Ландона, ISI при этом старалось не допускать непосредственного участия собственных оперативников в боевых действиях, опасаясь, что те попадут в плен, дав американцам неоспоримые свидетельства того, что Исламабад помогает противнику. Наконец, ISI дало талибам ресурсы для того, чтобы «подняться до статуса международной организации»: лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар, отправляясь на мирные переговоры в Катар или на встречу с главой МИД КНР Ван И, пользовался именно пакистанским паспортом. «Без помощи Пакистана афганские талибы не добрались бы до тех высот, где они оказались сейчас», — констатировал в интервью изданию Ландон.

Отношения между Вашингтоном и Исламабадом испортились в 2011 году, когда спецназ ВМС США ликвидировал в пакистанском Абботтабаде Усаму бен Ладена, — после этой операции Вашингтон резко сократил помощь Пакистану, а высокопоставленные американские чиновники перестали приезжать в страну, пишет Перлес. В администрации Барака Обамы подозревали, что командование пакистанских вооружённых сил давно знало о том, что бен Ладен вместе с родственниками скрывается в Абботтабаде, однако от публичных заявлений на этот счёт Вашингтон решил воздержаться; как пояснил экс-советник Обамы Ридел, объявив о своих подозрениях официально, американские власти были бы вынуждены, согласно законам США, признать Пакистан «государством, финансирующим террористические группировки», и автоматически ввести против него санкции, свернув всю поддержку, а в ответ на это Исламабад бы прекратил оказывать американцам логистическую поддержку, из-за чего затраты на афганскую операцию могли резко возрасти. Тем не менее ликвидация бен Ладена всё равно усилила опасения пакистанского командования, которое уже давно боялось, что Вашингтон намеревается лишить Исламабад ядерного арсенала и ради этого даже готов к вторжению на территорию страны, подчёркивает корреспондент NYT.

Как заверили журналисту американские эксперты, несмотря на все трудности, США продолжают сотрудничать с Пакистаном по каналам своего Министерства энергетики, помогая Исламабаду обеспечивать сохранность своего ядерного оружия и топлива для него. Однако «гибкости в плане альянсов» не чурается и пакистанская сторона: в настоящий момент она налаживает отношения с Китаем — своим «давним покровителем», который теперь вкладывает огромные суммы в инфраструктуру страны, отмечает Перлес. Впрочем, хотя официально Китай очень радовался уходу американцев из Афганистана и уже готов расширить на его территорию свой масштабный проект «Один пояс — один путь», начав добычу природных ресурсов, в частном порядке китайцы выражают обеспокоенность: теракты с жертвами среди граждан КНР в Пакистане уже случались — и это не сулит Поднебесной в плане её афганских амбиций ничего хорошего, а к тому же талибы явно предпочтут дорогам и дамбам, которые могут ослабить их власть над населением Афганистана, привычную изоляцию, предполагает журналистка. Эксперты склонны считать, что для посредничества в отношениях с талибами Китай и рассчитывает на поддержку Пакистана, пишет она.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.