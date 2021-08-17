Le Parisien: Турция строит стену на границе с Ираном, чтобы сдержать афганских беженцев

На восточной границе Турции возводят стену, которая должна сдержать волну афганских беженцев после прихода к власти талибов, передаёт Le Parisien. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Пакистан приложить усилия к обеспечению мира и стабильности в Афганистане, чтобы не спровоцировать новую миграционную волну.

Вот стена, которая должна помешать афганским беженцам проникнуть в Турцию.

В то время, как жители Афганистана пытаются любыми способами покинуть страну, Турция хочет закрыться от них с помощью этой постройки, которая расположена на границе с Ираном. Стена пока достигает 5 км в длину и 3 м в высоту. В конечном итоге длина стены должна составить 295 км, её укрепят колючей проволокой и окопами.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Турция столкнулась с растущей волной афганских мигрантов, которые приезжают из Ирана. Мы продолжим предпринимать усилия для возвращения стабильности в регионе, начиная с Афганистана.

Для достижения этой «стабильности» Эрдоган просит о помощи Пакистан.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН: У Пакистана есть жизненно важная обязанность — обеспечить мир и стабильность в Афганистане, где недавно обострились конфликты. Только так мы можем рассеять опасения, что растущая нестабильность спровоцирует новую миграционную волну из Афганистана.

В Турции уже проживает 3,7 млн сирийцев, которые спасались от войны. Теперь взгляды правительства прикованы к восточной границе.