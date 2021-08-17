Le Parisien: Турция строит стену на границе с Ираном, чтобы сдержать афганских беженцев
Вот стена, которая должна помешать афганским беженцам проникнуть в Турцию.
Вот стена, которая должна помешать афганским беженцам проникнуть в Турцию.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жаркая погода в Москве во второй половине недели сменится незначительным понижением температуры и небольшими осадками.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян заявил, что начал подготовку к реваншу с действующим обладателем титула американцем Алджамейном Стерлингом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 12 детей в детском лагере при санатории «Тамиск» в Северной Осетии.
Почти все российские вузы приняли решение начать учебный год в очном формате, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал непопадание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и форварда красно-белых Александра Соболева в расширенный список сборной России для участия в отборочных матчах к чемпионату мира — 2022.
Администрация США заблокировала государственные резервы Афганистана в американских банках, чтобы не допустить доступ «Талибана»* к миллиардам долларов, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом ситуацию в Афганистане.
«Аталанта» заинтересована в услугах форварда «Зенита» Сердара Азмуна и рассчитывает подписать футболиста бесплатно следующим летом, когда у иранца истечёт срок действия контракта с петербургским клубом.
Представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что средства массовой информации смогут продолжать работу в Афганистане при соблюдении национальных интересов и ценностей ислама.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал рейс в Афганистан для эвакуации украинцев.
Коба Марадишвили, отец полузащитника московского ЦСКА Константина Марадишвили, отреагировал на слухи о том, что он недоволен контрактом своего сына с армейским клубом.
Директор офиса «Центр загородной недвижимости» корпорации «БЕСТ-Недвижимость» Сергей Ганусов и риелтор, основатель своего агентства недвижимости Алина Степанова рассказали об особенностях проживания в квартире и доме.
Власти Ненецкого автономного округа ограничили посещение туристами лежбища атлантических моржей на Вайгаче из-за сокращения их популяции.
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по питанию после перенесённого коронавируса.
В оперштабе Краснодарского края рассказали о порядке получения компенсаций для пострадавших от наводнения.
Победитель Универсиады и Кубка России в парном фигурном катании Александр Коровин будет выступать за сборную Филиппин.
ВВП Белоруссии в январе — июле 2021 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал динамику курса рубля в августе.
Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова прокомментировала рост вложений России в государственные ценные бумаги США.
Онлайн-сервис «СберМаркет» в преддверии Медового и Яблочного Спаса определил индекс яблочного пирога в регионах России.
Эксперт по кибербезопасности компании ESET Джейк Мур дал советы по сохранению персональных данных.
Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника столичного ЦСКА Константина Марадишвили.
Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей по пяти административным делам за отказ удалить запрещённый контент.
Российская авиация понесла невосполнимую утрату из-за гибели экипажа самолёта Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, заявили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Вблизи деревни Кукарино в Ивановской области рейсовый микроавтобус, следовавший из Владимира в Кострому, столкнулся с легковым автомобилем, пострадали десять человек, среди них пять детей.
Около 700 домов остаются подтопленными в Краснодарском крае, почти 1,5 тыс. жилых помещений освобождены от воды.
Тончи Мартич, агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, заявил, что предпринимал попытки трудоустроить своего клиента в топ-клубы итальянской Серии А.
Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков назвал факторы, влияющие на курс рубля.
Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко прокомментировал продление льготной семейной ипотеки до 2023 года.
В районе Ленинградского спуска в Самаре нашли катер, пропавший после столкновения с баржей.
В Свердловской области 17-летний студент Сергей Тетеревков спас семерых детей из горящего дома.
Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв дал прогноз курса рубля на август — сентябрь.
Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды на матчи квалификации к чемпионату Европы 2023 года.
В России успешно завершили приёмную кампанию все университеты, сообщил президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ Виктор Садовничий.
Вице-премьер Юрий Борисов выразил соболезнования родственникам и коллегам экипажа самолёта Ил-112В, разбившегося в Московской области.
Вице-президент Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что, в соответствии с афганской Конституцией, является исполняющим обязанности президента страны.
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выступил с заявлением относительно возможного возвращения в команду форварда Криштиану Роналду.
Автобус, перевозивший 20 человек, съехал с дороги в Бурятии и упал с высоты 3,5 м, пострадали 19 человек.
С января в Московской области почти 1,2 тыс. сирот обрели семью, передаёт пресс-служба Минобразования региона.
Кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова объяснила разницу в цене драгметаллов.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что начал болеть за московский «Спартак» потому, что в детстве жил около одноимённого футбольного стадиона.
Следователь контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики контрольно-методического управления ГСУ МВД по РТ Алмаз Сайфутдинов сообщил, что в Татарстане общее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид составляет около 4 тыс. человек.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал об изменении погоды в Москве и Санкт-Петербурге.
В Севастополе из числа граждан, которые делают прививки от коронавируса в местных пунктах вакцинации, около 10% составляют приезжие.
Певица Шакира высказалась о согласии своего мужа Жерара Пике пойти на понижение зарплаты в «Барселоне».
На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) приостановят движение аэроэкспрессов. Это произойдёт 21 августа из-за плановых работ на железной дороге.
В пресс-службе столичного Стройкомплекса со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарёва сообщили, что после открытия станции Московского метрополитена «Некрасовка» в одноимённом районе возвели 40 жилых домов.
Два участника туристической группы оступились при спуске с ледника на высоте более 4 тыс. м на вулкане Ключевской на Камчатке, после чего около 1 тыс. м пролетели со склона.
В комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, что свыше 420 инспекторов и сотрудников МВД привлечены к патрулированию подмосковных лесов. Задача — пресечь незаконную добычу ископаемых на землях лесного фонда.