Fox: власти ЕС зафиксировали рост нелегальной миграции на 59%

Власти ЕС зафиксировали всплеск уровня нелегальной миграции на внешних границах, который вырос на 59% по сравнению с 2020 годом, пишет Fox News. При этом, как отмечает канал, некоторые члены ЕС опасаются нового мощного миграционного кризиса, вызванного наступлением талибов в Афганистане.

В последние месяцы Европейский союз столкнулся с всплеском нелегальной миграции на внешних границах, которая на данный момент выросла на 59% по сравнению с 2020 годом, пишет Fox News.

Frontex — агентство пограничной и береговой охраны ЕС — сообщило, что в июле оно зафиксировало 17,3 тыс. случаев незаконного пересечения границы, что на 33% больше, чем в июле 2020 года. При этом эта цифра также превосходит июньские показатели, когда пограничники зарегистрировали 14,6 тыс. случаев незаконного пересечения границы.

В целом за первые семь месяцев 2021 года европейские власти зафиксировали 82 тыс. случаев незаконного пересечения границы, что более чем на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Один из самых мощных всплесков активности отмечен на центрально-средиземноморском маршруте. Хотя показатель 7,6 тыс. случаев пересечения границы в июле не отличается от ситуации в июле 2020-го, в 2021 году там зафиксировано всего 30 тыс. случаев незаконного пересечения границы — что на 96% больше, чем в прошлом году. При этом большинство мигрантов прибыли из Туниса, Бангладеш и Египта.

На западноафриканском маршруте власти отметили 7,35 тыс. случаев пересечения границы, что на 130% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время в июле на западнобалканском маршруте зафиксировано 3,6 тыс. случаев пересечения границы, что на 67% больше, чем в июле прошлого года. Frontex отметило, что большинство этих мигрантов попали в ЕС из Сирии и Афганистана.

Единственным районом, где активность мигрантов снизилась, стало Восточное Средиземноморье, где количество случаев незаконного пересечения границы упало на 33%.

Европа сильно пострадала от миграционного кризиса 2015 года, когда из Сирии и других стран в ЕС начали массово прибывать беженцы, которые нанесли сильный удар по национальным правительствам. Это кризис заставил ЕС усилить меры безопасности на границах, а также, согласно распространённому мнению, поспособствовал росту популярности правых партий.

Между тем, по некоторым данным, ряд членов ЕС всерьёз беспокоится насчёт того, какие последствия будет иметь нынешний кризис в Афганистане, где после вывода американских войск террористическая группировка «Талибан»* перешла в решительное наступление. В частности, ЕС опасается, что успехи боевиков могут спровоцировать новую волну мигрантов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.