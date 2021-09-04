CNBC: под давлением семей погибших Байден приказал ФБР рассекретить данные о терактах 11 сентября

Американский президент выпустил указ с требованием к ФБР опубликовать ранее недоступные широкой общественности сведения о терактах 11 сентября 2001 года. Глава Белого дома пошёл на этот шаг после того, как родственники погибших выдвинули ему ультиматум: не появляться на памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию трагедии, если он не выполнит их требований и не рассекретит связанные с атаками документы, передаёт CNBC.

Семьи жертв выдвинули президенту Байдену довольно серьёзный ультиматум, не так ли?

ШЕННОН ПЕТТИПИС, корреспондент CNBC: Да, 1800 родственников сотрудников службы экстренного реагирования и других лиц, непосредственно пострадавших от терактов 11 сентября, выступили с заявлением в прошлом месяце. В нём говорилось, что они будут выступать против участия президента Байдена в любых памятных мероприятиях, посвящённых 20-й годовщине трагедии, если он не обнародует эти документы.

Эти документы стали для них невероятно важными. Они включают в себя ряд сведений, которые ФБР обнаружило, когда искало ответственных за нападения. Здесь есть всё, начиная с телефонных разговоров и заканчивая заметками, сделанными во время допросов.

И, как вы упомянули, Эймон, они (родственники погибших. — ИноТВ) считают, что в этих документах может содержаться свидетельство того, что саудовские власти были причастны к этим атакам или имели какие-то данные о них. И, конечно, отчёт комиссии по расследованию терактов 11 сентября этого не подтвердил. Правительство Саудовской Аравии отрицает эти обвинения, но тем не менее эта информация стала чем-то очень важным для этих семей.

По-видимому, сегодняшнее решение (президента США приказать ФБР опубликовать документы о терактах 11 сентября. — ИноТВ) пришлось им по душе. По их словам, вероятно, таким образом Байден выполнил своё предвыборное обещание сделать работу правительства более прозрачной. Один из родственников погибших сказал: мы слишком долго боролись с ФБР и разведывательным сообществом, но то, что случилось, похоже на самый настоящий поворотный момент.

Теперь о том, что будет дальше. Эти документы не будут выпущены в одночасье. Они всё ещё должны пройти проверку. По-прежнему существует исключение для материалов, которые представляли бы явную угрозу национальной безопасности в случае их публикации. Но в любое время между настоящим моментом и следующими шестью месяцами эти документы должны начать выходить. И в этом указе говорится: президент Байден заявляет, что он хочет, чтобы некоторые из них были обнародованы не позднее 20-й годовщины, которая состоится на следующей неделе. Эймон?

Дата выхода в эфир 04 сентября 2021 года.