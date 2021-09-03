CBS News: семьи жертв теракта 11 сентября подали жалобу на ФБР

Более 3500 семей жертв терактов 11 сентября 2001 года в США подали жалобу на ФБР в Министерство юстиции, сообщает CBS News. В жалобе говорится о том, что несколько сотрудников ФБР намеренно сокрыли или даже уничтожили часть свидетельств в отношении терактов, которые были важны для следствия.

Семьи жертв терактов 11 сентября 2001 года подали жалобу, в которой утверждается факт ненадлежащего обращения с записями ФБР. Для дополнительной информации обратимся к главному корреспонденту по расследованиям CBS News Кэтрин Херридж. Кэтрин, всего неделя остаётся до 20-й годовщины терактов 11 сентября. Семьи жертв предприняли экстраординарный шаг, подав жалобу против ФБР. Что можно извлечь из этого?

КЭТРИН ХЕРРИДЖ, корреспондент CBS News: Более 3500 семей жертв терактов 11 сентября подписали эту жалобу, поданную в надзорный орган Министерства юстиции, наблюдающий за работой ФБР. В жалобе говорится, что некоторые сотрудники ФБР намеренно потеряли или даже уничтожили важные данные в рамках расследования терактов 11 сентября.

В частности, в жалобе говорится, что «генеральный инспектор должен проверить, не совершал ли один, либо несколько сотрудников ФБР, намеренного правонарушения с целью уничтожить или сокрыть данные и предотвратить их обнародование. Учитывая важность пропавших сведений для расследования терактов 11 сентября, а также неоднократное недобросовестное использование данных сведений ФБР, невинному объяснению трудно поверить».

Я просматривала записи — и одно из свидетельств выделялось из общего ряда: это была видеозапись, на которой люди, захватившие самолёты, принимали участие в вечернике в Сан-Диего, устроенной гражданином Саудовской Аравии Омаром Аль-Баюми, работавшим на саудовское правительство. Эта видеозапись сохранялась на протяжении многих лет в соответствии с законом о свободе информации, что доказывает её важность для расследования. Однако, в соответствии с записями, предоставленными семьями жертв, в ФБР больше не могут найти эту видеозапись. Меня это крайне удивляет, потому что в ФБР очень систематизированная вертикаль подчинения в отношении свидетельств: потому звучит очень необычно, что в ФБР потеряли столь важные данные, особенно учитывая, что они относятся к расследованию терактов 11 сентября.

Нетрудно понять, что у семей жертв будет очень много вопросов по этому поводу. Кэтрин, вам удалось получить заявление Нидала Хасана, устроившего массовый расстрел в Форт-Худ. Что вы можете об этом рассказать?

КЭТРИН ХЕРРИДЖ: CBS News удалось получить доступ к заявлению Нидала Хасана с помощью его адвоката Джона Галлагана. Хасан хотел подчеркнуть тот факт, что он поздравлял «Талибан»*, а также подчеркнуть свою поддержку законов шариата. Важность этого события заключается в общей картине: мы не хотим давать Хасану большую платформу. Всё это часть масштабного подъёма энтузиазма в джихадистском мире по поводу того, что случилось в Афганистане. Сотрудник сайта Long War Journal Том Джостин рассказал CBS News, что празднования среди джихадистов наблюдаются не только в Африке, но и в Йемене, Сомали, Южной Азии, а теперь мы видим их отголоски даже здесь, в США. Всё это важно в рамках глобальной картины из-за значимости пропаганды и её рекрутингового потенциала.



Дата выхода в эфир 03 сентября 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.